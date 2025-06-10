Мера пресечения похитителям Щепихина предопределила итог уголовного дела

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Подписка о невыезде чеченским силовикам, похитившим блогера Арега Щепихина, явно продемонстрировала, что дело будет закрыто либо участники похищения формально подпишут контракты с Минобороны. Это вписывается в тренд безнаказанности чеченских силовиков.

Как писал "Кавказский узел", полиция отчиталась о задержании шестерых участников похищения Арега Щепихина, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое "оказались гражданскими". Им предъявлены обвинения по уголовным статьям о похищении и превышении полномочий, однако мерой пресечения, по данным источников, стала подписка о невыезде. Самого Щепихина суд заключил под стражу на два месяца по делу о призывах к экстремизму и возбуждении вражды.

Шестеро задержанных по делу о похищении Щепихина заявили, что "не тронули его и пальцем". Во время допроса они рассказали, что задачу задержать блогера получили от руководства. Подробности резонансного похищения блогера собраны в справке "Кавказского узла" "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Информация об освобождении похитителей блогера Щепихина вписывается в контекст того, что чеченские силовики по делам о причастности к преступлениям за пределами региона отделываются лишь формальными наказаниями, считает юрист правозащитного фонда "Вайфонд" Амина Лорсанова.

"Было бы странно, если бы похитителей Щепихина наказали. Здесь, конечно, очевидно, что никто их наказывать не будет, потому что они это делали не по своей инициативе. Они выполняли приказ сверху, а если конкретнее, то приказ исходил от Кадырова, который получил разрешение от своего начальства. Абсолютно ничего не делается без разрешения Кремля. И в общем-то было бы странно, если бы их как-то наказали", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, российские силовики в целом не наказываются, если только не совершили какой-то шаг без разрешения сверху.

"То есть, если они нарушают закон, совершают противоправные действия по своей инициативе, без разрешения и ведома своего начальства, то их могут наказать. Но когда есть разрешение сверху, то всегда найдется возможность их оправдать. В этом смысле иммунитет от уголовного наказания действует не только на чеченских силовиков, но и на остальных. Просто для таких грязных и грубых нарушений, как похищение этого блогера, используются силовики Рамзана Кадырова. Хотя сам блогер тоже очень грязно и оскорбительно высказывался в адрес мусульман. Но его должны наказать по закону, а не по желанию чеченских властей, которые захотели набрать политические очки якобы как защитники ислама, но именно они больше всего нарушают исламские законы и нормы", - отметила она.

Максимально мягкая мера пресечения силовикам, похитившим Щепихина, вписывается в тренд мягких наказаний или их отсутствия сотрудникам силовых структур Чечни, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. Так, наказания, по сути, избежали охранники депутата Госдумы Адама Делимханова, офицеры чеченского батальона "Север" Саид Ахмаев и Лечи Болатбаев. Федеральные силовики не предприняли реальных действий по розыску фигуранта дела об убийстве Немцова Руслана Геремеева. Их не наказывают, несмотря на грубые нарушения Уголовного кодекса уверена она.

"Это давно стало практикой. Эти примеры и история с блогером показывают, что ничего в этом плане не изменилось: чеченские силовики по всей России могут нарушать закон, и за это их никто не накажет. У них есть защита, которая гарантирует, что если задача, поставленная перед ними, будет выполнена, то они не будут наказаны. Здесь они дело не довели до конца, но тем не менее остались под защитой", - сказала она "Кавказскому узлу".

В 2018 году Замоскворецкий суд Москвы освободил офицеров чеченского батальона "Север" Саида Ахмаева и Лечи Болатбаева, обвинявшихся в вымогательстве 100 млн рублей у предпринимателя Константина Жукова. Суд переквалифицировал обвинение с вымогательства на самоуправство и назначил одинаковое наказание - штраф в 50 тысяч рублей - всем обвиняемым: Ахмаеву, Болатбаеву, бизнесмену Евгению Каткову и двум уроженцам Ингушетии, братьям Мовлади и Ахмеду Булгучевым, хотя обвинение настаивало на реальных сроках от семи до семи с половиной лет. Срок давности по статье о самоуправстве уже истек, и суд освободил обвиняемых от уплаты штрафа. Ахмаев и Болатбаев входили в окружение депутата Госдумы Адама Делимханова. Сообщалось, что Делимханов и Кадыров направляли в суд гарантийные письма с просьбой изменить Ахмаеву и Болатбаеву меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Приговор охранникам Делимханова Ахмаеву и Болатбаеву - типичный пример широко распространенной в России практики безнаказанности силовиков. Сотрудники силовых структур задействуют рабочие и неформальные контакты для воздействия на следствие и суд, а с чеченскими силовиками и вовсе "никто не хочет связываться", заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Чеченские силовики пользуются абсолютным иммунитетом от уголовных наказаний по всей России, подчеркнула Ганнушкина*.

"Они пользуются иммунитетом, где бы ни было нарушение закона. В любом регионе России знают, что их не стоит наказывать, это может привести к проблемам для тех, кто вдруг решит, что закон одинаков для всех. А остальные российские силовики тоже в основном под защитой, но иногда случается так, что их наказывают по тем или иным причинам", - отметила она.

Чеченские силовики, похитившие Щепихина, в любом случае не будут наказаны, но в этот раз будет сложнее их "оправдание", констатирует адвокат Вадим Прохоров*.

"Оформить как задержание они могли бы без проблем, поместив его в машину в качестве пассажира, на заднее сиденье, например. Но его запихнули в багажник, что является определенной проблемой для них и для следователей, которые ведут дело. Проблема в том, что если задерживают, то сажают в машину, а не запихивают в багажник. Доказать, что это было задержание в этой ситуации будет очень сложно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Самый вероятный сценарий – они подписывают контракт и якобы отправляются на СВО. Это даст им возможность избежать уголовного наказания, лишения свободы, но при этом, не думаю, что они реально поедут на СВО

Но это не помешает чеченским силовикам избежать реального наказания, уверен юрист.

"Самый вероятный сценарий – они подписывают контракт и якобы отправляются на СВО. Это даст им возможность избежать уголовного наказания, лишения свободы, но при этом, не думаю, что они реально поедут на СВО, просто продолжат свою деятельность в Чечне или за ее пределами. Правда, какое-то время не будут появляться в Москве", – отметил он.

Прохоров* также добавил, что похищение блогера и освобождение чеченских силовиков, похитивших блогера, напомнило ему историю визита следователя в Чечню, который искал там фигуранта дела об убийстве Немцова Руслана Геремеева.

"Аналогии, конечно, напрашиваются. Их даже не надо специально искать. Фамилия Геремеев фигурирует и в этой истории. Федеральные силовики искали Руслана Геремеева в Чечне, постучали в калитку, но никто не открыл, и они вернулись в Москву. Вот как его искали. Я напомню, что прошло уже десять лет после убийства Бориса Немцова, и эти ребята являются ответвлением той банды, которая следила за Немцовым. По сути, фигуранты пересекаются, и беспредел продолжается. Чеченские, так называемые силовики, пользуются абсолютным иммунитетом от уголовных преследований по всей России, в отличие от российских силовиков, нарушающих закон, вот они время от времени наказываются, правда, минимальными сроками, но факты наказания по закону есть", - подчеркнул он.

Адвокат Тимур Филиппов считает возможным, оформление похищения блогера как задержание.

"Да, технически возможно. Сначала происходит насильственное задержание без законных оснований. После огласки и скандала было срочно возбуждено уголовное дело уже в отношении Щепихина, а его похищение было ретроспективно превращено в "процессуальное задержание" для придания вида законности этим действиям. Эта манипуляция с юридическими формулировками не просто избавила исполнителей от ответственности — она поставила с ног на голову саму суть дела: теперь не Щепихин — жертва произвола, а он сам — подозреваемый, помещённый под арест по закону. Это создаёт видимость законности, а главное юридически обнуляет претензии к похитителям, потому что задержание по возбужденному делу уже не считается похищением, применённая сила "ретроспективно" считается допустимой, а срок содержания "узаконен" решением суда", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Арега Щепихина забрали с вокзала в Москве сотрудники силовых структур, заявил чеченский министр Ахмед Дудаев, подчеркнув, что блогер был задержан, а не похищен

По его мнению, уголовное дело по факту похищения будет прекращено.

"Вероятнее всего, уголовное дело в отношении чеченцев, похитивших Щепихина, будет в дальнейшем прекращено, о чем говорит максимальная мягкость избранной в отношении них меры пресечения. Учитывая, что они действовали группой лиц с применением насилия, что в соответствии с частью 2 статьи 126 УК РФ является особо тяжким преступлением, подписка о невыезде говорит о том, что следствие уже не видит судебной перспективы по делу, поскольку следственная практика давно сформирована, и по особо тяжким преступлениям на подписку о невыезде никогда не отпускают", - отметил он.

В логике современной реальности, указывает Филиппов, все это будет выглядеть абсолютно "нормально".

"В логике путинской России абсолютно возможно и даже "нормально". Объяснение простое: закон в России это не норма, а инструмент. Он включается и выключается в зависимости от политической воли. Если похищают и бьют, можно оформить задним числом и на бумаге превратить преступление в процедуру. Кроме того, существует негласный иммунитет для чеченских силовиков. Они давно живут вне общей юрисдикции, любые их действия всегда замыкаются на чеченской местной власти, которую по сути крышует федеральный центр. В этой связи следственные органы могут намеренно саботировать возбуждение дел против чеченских исполнителей, чтобы "не трогать Кадырова". Поэтому дело Щепихина скорее исключение, которое пытаются спустить на тормозах, выпуская задержанных и не трогая главных исполнителей. Да и суд в таких случаях - это не арбитр, а печать. Он санкционирует всё, что нужно следствию, и лишних вопросов у него не будет", - указал он.

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, вынесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего блогера Арега Щепихина и увезли его в багажнике автомобиля. Полиция отчиталась о задержании шестерых участников похищения Щепихина, трое из которых "предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое "оказались гражданскими". Задержанным предъявлены обвинения по статьям о похищении и превышении должностных полномочий.

Арег Щепихин в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

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