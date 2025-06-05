Задержанные за похищение Щепихина сослались на приказ руководства

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Шесть человек, задержанных по делу о похищении Арега Щепихина в Москве, заявили, что «не тронули его и пальцем». Во время допроса они рассказали, что задачу по задержанию блогера они получили от вышестоящего руководства.

Как писал "Кавказский узел", Следком возбудил уголовное дело об экстремизме и возбуждению вражды против Арега Щепихина, похищенного на Ярославском вокзале. Вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, вынесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего блогера и увезли его в багажнике автомобиля. Полиция отчиталась о задержании шестерых участников похищения Щепихина, трое из которых "предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое оказались гражданскими". Задержанным предъявлены обвинения по статьям о похищении и превышении должностных полномочий.

Арег Щепихин в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев, а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. Главное управление МВД по противодействию экстремизму инициировало проверку его высказываний. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Следователи допросили шестерых похитителей Арега Щепихина (трое из них, 36-летние Аслан и Висали, а также 31-летний Расул являлись сотрудниками Росгвардии). Во время допроса задержанные рассказали, что задачу по задержанию блогера они получили от вышестоящего руководства, не уточняя от кого именно.

Так как при себе у них не было спецсредств, похитителям пришлось применить физическую силу и поместить Щепихина в «служебный автомобиль». После этого мужчины стали ждать указаний от руководства. Но, не дождавшись, повезли Щепихина в кафе, где и были задержаны. При этом, по словам похитителей, никаких телесных повреждений они Арегу не наносили. «Пальцем не тронули!» — сообщил один из задержанных, слова которого передает телеграм-канал Baza.

Сам Щепихин рассказал, что его пытали. В этом же телеграм-канале было опубликовано видео на котором на лице мужчины были видны многочисленные гематомы.

"Меня с Ярославского вокзала похитили чеченцы.. До этого некий конфликт начинался, я позвонил в полицию, попросил срочно прийти... Полиция не успела приехать, они приехали раньше. Меня, грубо говоря, похитили, вывезли за город. Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей", - рассказал он. По словам блогера, у него интересовались, связан ли он с Украиной или оппозицией.

Похищение напомнило о причастности чеченских силовиков к исчезновению Салмана Тепсуркаева и об обстоятельствах задержания Заремы Мусаевой, считает руководитель "Команды против пыток"* Сергей Бабинец.

Специалисты оценили риски уголовного преследования Щепихина Публикации Арега Щепихина, в том числе оскорбительные слова о мусульманах и жителях Чечни и Дагестана, могут быть квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса, блогеру грозит от трех лет лишения свободы.

Сам Щепихин со 4 июня находится на допросах. По данным близких Щепихина, адвокату не дали возможности с ним увидеться. Вчера, 4 июня, члены семьи подали на это жалобу, сообщает ТГ-канал "Осторожно, новости".

Отметим, что против него возбуждено по по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности посредством Интернета) и пункту «а» части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия). Максимальное наказание по первой статье - до пяти лет лишения свободы, по второй — до шести лет. По данным телеграм-канала Baza, заявление на Щепихина подал заместитель кадия Ахматовского района Грозного.

О том, что Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

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