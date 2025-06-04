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15:33, 4 июня 2025

Инцидент со Щепихиным вписался в формат действий чеченских силовиков за пределами республики

Арега Щепихина забрали с вокзала в Москве. 3 июня 2025 г. Скриншот видео Telegram-канал Baza

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Похищение блогера Арега Щепихиа напомнило о причастности чеченских силовиков к исчезновению Салмана Тепсуркаева и об обстоятельствах задержания Заремы Мусаевой. Детали инцидента оставляют открытым вопрос, были ли уведомлены правоохранители в Москве о действиях чеченских коллег.

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, вынесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего Арега Щепихина. Автомобиль, в багажнике которого увезли Щепихина, был остановлен, но похищенного в нем уже не было. Сегодня стало известно, что Щепихин ночью был отпущен. Сам он рассказал, что его пытали, чтобы выяснить, связан ли он с Украиной или оппозицией. По данным «Базы», Щепихина заставили записать извинения за ранее опубликованные им оскорбительное видеозаписи в адрес чеченцев и мусульман

Главное управление МВД по противодействию экстремизму инициировало проверку публикаций Арега Щепихина, который высказывал оскорбления в адрес чеченцев и мусульман перед тем, как был похищен выходцами из Чечни.

Оскорбительные высказывания Арега Щепихина в адрес чеченцев и мусульман не оправдывают похищение, за которым, возможно стоят чеченские силовики, считает руководитель «Команды против пыток»* Сергей Бабинец.

«Я посмотрел его видео и, мягко говоря, Щепихин очень странный субъект. Тем не менее, то, что он говорит, может быть поводом для разбирательства. Но похищать, увозить в багажнике в неизвестном направлении - преступление, и его нельзя оправдать поведением Арега», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, кейс Щепихина похож на дела, где критиков чеченских властей задерживали и похищали, после чего они оказывались за решеткой или пропадали бесследно.

«Можно вспомнить похищение Салмана Тепсуркаева в 2020 году. Его похитили неизвестные, после чего в сети появилось видео, где обнаженного Салмана заставляли сесть на бутылку. Тогда было установлено, что его увезли люди в гражданском, среди которых позднее опознали действующих сотрудников полиции. Следы Салмана оборвались на территории (одной из чеченских силовых структур). То, что похищение Щепихина произошло среди бела дня в людном месте указывает, что у людей, совершающих подобное, есть карт-бланш. Если окажется, что за похищением стоят чеченские силовики, то я нисколько не удивлюсь, как и тому, что никто за похищение не будет наказан», - отметил Бабинец.

В апреле 2024 года "Команда против пыток"* направила жалобу в Европейский суд по правам человека с требованием признать власти России ответственными за убийство уроженца Чечни Салмана Тепсуркаева и неэффективное расследование его смерти. Родственники Тепсуркаева считают, что после похищения в Геленджике его доставили в расположение силовой структуры в Грозном. Подробнее об этом рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT**: за что унизили критика Кадырова".

Он также добавил, что в задержаниях за пределами Чечни силовикам из республики иногда помогают местные правоохранители. «Так было в случае с задержанием Заремы Мусаевой. Когда я прибыл в квартиру к Янглубаевым, у двери стояло несколько мужчин в штатском, среди которых были как правоохранители из Чечни, так и местные нижегородские полицейские. Полицейские имеют право обращаться к своим коллегам из других регионов при расследовании преступлений, проведении розыска, задержании подозреваемых и прочих действий», - сказал он.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Чеченский политолог Руслан Кутаев считает произошедшее со Щепихиным попыткой похищения. «Если он системно оскорблял мусульман, то с ним могли поступить по-другому, минуя законы», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, действия чеченских силовиков не были согласованы с местными коллегами. "У (чеченских силовиков) достаточно большие полномочия для того, чтобы в Москве и в других точках России действовать по своим соображениям, проводить задержания", - отметил он.

МВД России сообщило, что полицейские задержали шестерых участников инцидента на Ярославском вокзале. Принято решение о передаче материала проверки в следственные органы, заявило ведомство.

Кейс Щепихина больше похож на запланированную операцию по задержанию человека, чем на похищение, считает полковник полиции в отставке Амир Колов. «При выполнении служебных задач и при наличии плана задания не обязательно предупреждать представителей правоохранительных структур иных регионов или служб в целях предотвращения утечки информации. Поэтому нельзя делать выводы о похищении человека, пока не выявлены все обстоятельства дела», - сказал Колов.

На кадрах инцидента Щепихина за руки и ноги тащат по помещению вокзала четверо мужчин крепкого телосложения с бородами, похитителей сопровождал человек в униформе с рацией. 

Похищение, как следует из видео, происходит на глазах у большого количества пассажиров. Мужчина в белом кричит, что его похищает не полиция, однако никто не препятствует четверым людям, которые его уносят. 

По его мнению, местные полицейские не вмешались, поскольку, вероятно. знали о задержании. «Они имели право требовать представить документы и основания задержания. Если этого не сделали, то могли знать о проводимой операции. Но могли и допустить халатность, не проверив документы сотрудников, и допустив возможное нарушение прав человека», - отметил он.

Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил сегодня министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он отметил, что МВД по Чечне проводит проверку в отношении Щепихина "по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии".

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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