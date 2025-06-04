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12:48, 4 июня 2025

Полиция рапортовала о задержании шести участников инцидента с Щепихиным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские задержали шестерых участников инцидента на вокзале в Москве, во время которого выходцами из Чечни был похищен блогер Арег Щепихин.

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, похитили с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего Арега Щепихина, который публиковал видео с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. Автомобиль, на котором увезли Щепихина, был остановлен, но похищенного в нем уже не было. Транспортное управление МВД по ЦФО отчиталось, что сотрудники линейного управления МВД по станции Москва-Ярославская проводят проверку. Сегодня источники сообщили, что Щепихин ночью был отпущен и находится в одном из московских хостелов.

Арег Щепихин в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев, а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев.

МВД России опубликовало сегодня официальное сообщение в связи с инцидентом на Ярославском вокзале. "Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ [линейное управление] МВД России на станции Москва-Ярославская. В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы", - говорится в публикации, размещенной в 12.25 мск на сайте ведомства.

Напомним, Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил сегодня министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он отметил, что МВД по Чечне с 3 июня проводит проверку в отношении Щепихина "по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии".

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Автор: "Кавказский узел"

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