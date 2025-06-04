Дудаев объявил похищение Щепихина задержанием

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Арега Щепихина забрали с вокзала в Москве сотрудники силовых структур, заявил чеченский министр Ахмед Дудаев, подчеркнув, что блогер был задержан, а не похищен. Полиция в Чечне начала проверку публикаций Щепихина.

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, унесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего Арега Щепихина, который публиковал видео с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. Автомобиль, на котором затем увезли Щепихина, был остановлен, но похищенного в нем уже не было. Транспортное управление МВД по ЦФО отчиталось, что сотрудники линейного управления МВД по станции Москва-Ярославская проводят проверку.

Арег Щепихин в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев, а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев.

Люди, которые унесли Арега Щепихина, заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками силовой структуры и проводили оперативное мероприятие, сообщает сегодня анонимный телеграм-канал SHOT.

"По предварительной информации SHOT, у них действительно есть звания и документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству. Однако, пока непонятно, были ли у них правовые основания для такого задержания", - говорится в публикации.

Не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов

Арег Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил сегодня в своем телеграм-канале министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он отметил, что МВД по Чечне с 3 июня проводит проверку в отношении Щепихина "по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии".

"В настоящее время правоохранительные органы проводят в отношении Щепихина весь комплекс соответствующих следственных действий по квалификации его [действий] и привлечению его к уголовной ответственности", - говорится в публикации.

МВД по Чечне, по состоянию на 11.41 мск, не сообщило на своем сайте о проверке в отношении Щепихина.

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