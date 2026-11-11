Аналитики оценили корректность высказываний дагестанского профессора о кровной мести

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Профессор ДГУ Дурея Зиядова не отрицает преступность убийства, но указывает, что пункт о кровной мести применяется только в отношении народов Северного Кавказа. Случаи кровной мести в современных условиях единичны, а стороны стремятся к примирению, подчеркнули аналитики.

Как писал "Кавказский узел", профессор Дагестанского государственного университета Дурея Зиядова предложила исключить мотив кровной мести из числа квалифицирующих признаков убийства и назначать наказание за такие преступления по части 1 статьи 105 УК РФ вместо части 2, предусматривающей более строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. По мнению Зиядовой, действующая норма нарушает принцип равенства граждан перед законом, а в условиях коррупции и недобросовестной работы правоохранителей кровная месть может выступать способом восстановления справедливости. Убийства по мотиву кровной мести следует квалифицировать как совершённые из личной неприязни, поскольку отдельная норма Уголовного кодекса создаёт неравенство перед законом, а если кровную месть исключить из числа квалифицирующих признаков, то это будет способствовать распространению самосуда, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Интерпретация слов Зиядовой вызвала вопросы

Профессор Дагестанского госуниверситета Дурея Зиядова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что у неё из-за публикаций ее высказываний по вопросам кровной мести начались неприятности.

«Я сейчас должна отчитываться перед ректором университета, перед министерством. Эти публикации создали мне проблемы. Воздержусь от комментариев, потому что и они будут интерпретированы неправильно», - сказала Зиядова.

Она не призывает отменять судебную власть. Зиядова просто указала, что для кровников суды не нужны, для кровников следствие не нужно, потому что они в принципе знают, кто убил их родственника.

Один из дагестанских журналистов, который имел контакты с Зиядовой, также заявил, что она была неправильно понята.

«Позиция Зиядовой не заключалась в том, что она призывала чуть ли не легализовать кровную месть. Она не призывает отменять судебную власть. Зиядова просто указала, что для кровников суды не нужны, для кровников следствие не нужно, потому что они в принципе знают, кто убил их родственника. И исходя из этого, они свою месть и осуществляют. Она говорит о том, что эта кровная месть имеет свои составляющие, имеет свой ритуал, и в том числе в нём есть то, что позволяет сделать мир между кровниками», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

По словам журналиста, практика, которая есть в Ингушетии, Чечне, Дагестане, действенная.

«Практика в целом рабочая,так как есть обряд примирения через маслиат, который позволяет убрать претензии, скажем, пострадавшей стороны к тем, кто убил умышленно, или неумышленно, например, в результате ДТП, их родственника. Это на самом деле рабочий инструмент и он влияет на те или иные отношения. Но это при условии соблюдения правил примирения», - пояснил журналист.

Шариат оставляет за потерпевшей стороной право выбора. Либо дият — выплату компенсации за убийство и прощение родственника, либо компенсация кровью — наказание виновного.

Будучи доктором юридических наук Зиядова не отрицает преступность любого убийства, указал он.

«Но она заметила, что этот уголовный закон именно в контексте кровной мести применяется только в отношении народов Северного Кавказа, потому что кровная месть там была до недавнего времени. Где-нибудь в центральной России, скажем, не кавказец совершил убийство возмездия, то этот момент вообще не учитывается получается в мотивации», - отметил также журналист.

Мотив кровной мести в российском уголовном праве рассматривается как отягчающее обстоятельство: часть 1 статьи 105 УК РФ предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы, а убийство по мотиву кровной мести выделено в пункте "е.1" части 2 этой статьи, предусматривающей от восьми до 20 лет заключения. Санкция второй части также допускает пожизненное лишение свободы.

По его мнению, в любом случае наказание за государством.

"Есть однозначный ответ в УК РФ — это убийство по мотивам кровной мести. Тут, в этой трактовке, не важно, причастен убитый к убийству родственника преступника или нет. Убивать имеет право только государство. Если брать с позиции обрядов кровной мести и религиозных трактовок, то может быть всё по-разному, ситуативно и индивидуально. Кровная месть может быть объявлена всему роду, если род (семья) не винятся и укрывают убийцу, а может быть объявлена лично убийце. Кроме того, многое зависит от обряда примирения.Шариат оставляет за потерпевшей стороной право выбора. Либо дият — выплату компенсации за убийство и прощение родственника, либо компенсация кровью — наказание виновного. В истории дагестанских народов, не знаю, как сейчас, практикуется ли это, в отдельных обществах потерпевшая сторона могла потребовать кровь одного из членов виновного рода, не обязательно именно того, кто убил их родственника.Такая трактовка приводила к тому, что убийств в этих обществах практически не случалось: каждый род понимал свою коллективную ответственность", - пояснил журналист.

Журналист Владимир Севриновский* показал в своем документальном фильме, как действует механизм урегулирования кровной вражды в Ингушетии и Чечне. В одном из случаев семьи убитого и убийцы смогли примириться, в другом родные погибшего отказываются простить виновника уже 26 лет.

В отсутствие пункта о кровной мести подобные случаи будут рассматриваться по статье об убийстве

Глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев считает, что мотив кровной месть слишком предвзято используется как отягчающее обстоятельство именно к кавказцам.

«Мне кажется, что на общих основаниях должно быть. Убийство, оно и есть убийство», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в настоящее время случаи кровной мести в Дагестане единичные.

"Далеко не актуальна у нас эта проблема. На самом деле современные, относительно современные люди уже убивать невиновного не будут. Раньше это сдерживающий фактор был. Когда ты знаешь, если ты сделаешь, то и тебе сделают, твоему родственнику сделают", - пояснил Хадулаев.

В 2024 году осужденный и его адвокат Сергей Осипов были убиты потерпевшим у здания Ногайского районного суда. Мотивом убийства послужила кровная месть: потерпевший был недоволен приговором суда по делу о ДТП, в котором погиб его сын. Дело касалось ДТП, которое произошло близ Терекли-Мектеба 19 мая. Местный житель на автомобиле Mazda 6 сбил 15-летнего подростка на мопеде, юноша погиб. Суд сослался на отсутствие в деле заключения судмедэкспертизы и счел, что причину смерти потерпевшего установить невозможно, поэтому назначил водителю автомобиля полтора года лишения свободы. Впоследствии Верховный суд Дагестана отменил приговор Ногайского райсуда. Следствие и суд допустили существенные нарушения в деле, заявила апелляционная инстанция.

Адвокат Феликс Вертегель заявил, что мотив кровная месть может применяться не только в выходцам из Кавказа.

«Но такой квалифицирующий признак нужно доказать. Если такой признак будет упразднен, то, соответственно, в последующем, обвинения будут выдвигаться по первой части статьи 105", - сообщил он.

Тенденция к примирению кровников доминирует на Кавказе

Российский кавказовед заявил, что в обществе на Кавказе, в частности в Дагестане в общем-то, есть явная тенденция к тому, чтобы проблемы решать путем примирения.

В исламе, хотя есть право на возмездие, но оно может быть, во-первых, по решению суда, а во-вторых, настойчиво рекомендуется примирение

«Само общество настроено через масляхат (маслаат, маслиат - прим. "Кавказского узла") решать, они активно собираются, и людей примиряют и люди примиряются. И давайте не забывать о том, что идет исламизация, и в исламе, хотя есть право на возмездие, но оно может быть, во-первых, по решению суда, а во-вторых, настойчиво рекомендуется примирение. Даже при убийстве лучше примириться и заменить смертную казнь штрафом. И люди больше стремятся примириться в настоящее время», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

Кавказовед указал, что в принципе адаты кровной мести противоречили шариату и могли вести к сильному кровопролитию.

«Если уж кровную месть применять так, как она в адате, то там, будут вырезать люди друг друга, как это было раньше, когда целые семьи и роды погибали. Кавказцы не кровожадны и очевидно, что по-другому воспринимается в обществе это все сейчас. Поэтому, если честно, я не понял смысл выступления профессора Зиядовой. Да, мотив кровной мести действительно был включен, когда советская власть установилась и жёстко стала бороться с кровной местью. Но мне кажется, что в этом смысле, интерес государства и интерес мусульман совпадает», - резюмировал собеседник.

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