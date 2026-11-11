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11:42, 11 ноября 2026

Махачкалинцы указали властям на нерешенную проблему с неисправными лифтами

Люди в лифте во время падения. 8 августа 2026 г. Скриншот видео https://ria.ru/20260808/lift-2109785152.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лифт в многоквартирном доме на Карабудахкентском шоссе в Махачкале сорвался с пассажирами, среди которых были дети, и остановился между этажами, при этом неоднократные обращения жильцов к застройщику и в управляющую компанию не дали результата, пожаловалась жительница дома в соцсети. Другие махачкалинцы, комментируя ее жалобу, рассказали об аналогичных проблемах с лифтами в других многоквартирных домах.

Как информировал "Кавказский узел", жители Махачкалы неоднократно жаловались на неисправность лифтов в многоквартирных домах. Так, 1 сентября текущего года жильцы 14-этажного дома № 15 на Магарамкентской улице потребовали заменить аварийный лифт, который дважды срывался с пассажирами. После повторного происшествия жители отказались пользоваться оборудованием, опасаясь нового падения кабины. По словам жильцов, больше года они не могли добиться замены лифта, а многочисленные обращения в администрацию города не дали результата. Отсутствие работающего лифта особенно осложняло жизнь обитателям верхних этажей, в том числе при необходимости оказания экстренной медицинской помощи.

8 августа в доме № 27 на улице Эльзы Ибрагимовой в Махачкале упал лифт, в котором находились девять человек. Четверо мужчин получили переломы ног. Местные власти сообщили, что дом был построен в 2021 году с нарушениями и не принят на баланс муниципалитета. Позднее следствие установило, что лифт эксплуатировался без необходимых технических документов и сертификатов соответствия, а также без обязательного освидетельствования и надлежащего аварийного обслуживания. В октябре уголовное дело в отношении застройщика было направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По словам жительницы дома № 57Б на Карабудахкентском шоссе в Махачкале, 7 ноября в одном из подъездов лифт с людьми, среди которых были дети, сорвался и остановился между этажами. Женщина опубликовала в соцсети видеозапись, снятую камерой в лифте. На кадрах показан мужчина, который находится у открытого дверного проема лифта и руками перемещает элементы дверного механизма. Затем он приседает и осматривает нижнюю часть проема и металлические направляющие. В лифте находятся два ребенка, один из которых держит красный самокат. На протяжении записи дверь лифта остается открытой.

"То, что происходит в наших подъездах – это не просто халатность, это преступление", – заявила жительница. По ее словам, люди самостоятельно выбрались из остановившейся кабины. Она также рассказала, что в доме проживают люди с инвалидностью и ограниченной мобильностью, для которых работающий лифт необходим для выхода на улицу. При этом в доме установлен только один грузовой лифт, а место для пассажирского более трех лет остается закрытым досками. Жительница указала, что многочисленные обращения в управляющую компанию, к застройщику и через ГИС ЖКХ не принесли результата, сказано в жалобе махачкалинки, которую 8 ноября опубликовал Instagram*-паблик golos.dagestan_.

23 января 2026 года в горсобрании Махачкалы обсудили проблемы с лифтовым оборудованием после многочисленных жалоб горожан. Участники заседания указали на необходимость усиления контроля за техническим состоянием лифтов и ускорения реагирования на обращения жителей. В августе власти отчитались о замене 63 лифтов в 20 многоквартирных домах Махачкалы и других городов Дагестана. 5 ноября Госжилинспекция Дагестана отчиталась о встрече с жильцами дома № 27г на улице Эльзы Ибрагимовой, где после происшествия лифт был выведен из эксплуатации. По сообщению ведомства, застройщик обязался отремонтировать оборудование в течение двух недель.

На 11.40 мск 11 ноября пост с жалобой махачкалинки на проблему с лифтом в Instagram*-паблике golos.dagestan_, на который подписаны около 396,6 тысячи пользователей, набрал 647 отметок "Нравится" и 54 комментария.

Другие местные жители подтвердили, что проблема с лифтом в этом доме возникает регулярно. "Проблема с лифтами в этом дворе частенько, неужели нельзя починить, чтобы работали исправно", – написала guljanat21.12.

"Сколько раз я лично перезапускала этот лифт", – сообщила ya_v_terapii.

"У нас в доме та же проблема с лифтом", – отметила gyulnara12329.

Другие участники обсуждения обратили внимание на угрозу безопасности жильцов, в том числе детей и маломобильных граждан. Один из комментаторов пожаловался на отсутствие связи с диспетчером. "Никакой вентиляции, никакой связи, никакой кнопки для вызова диспетчера нет", – указал пользователь km1ak_.

"А ребёнок или взрослый человек в инвалидной коляске как выбрались бы?" – поинтересовался s.m.k_666999.

"Нельзя молчать. Это наша жизнь под угрозой", – заявила hadija_israpilova.

Часть комментаторов раскритиковала качество обслуживания лифтов и указала на расходы, которые несут жильцы. "Еще и счет выставляют неплохой за обслуживание, нулевой сервис!" – написал kamil_aduev.

"Зато за капремонт не забывают собирать", – отметила ragimat5857.

"Застройщик поставил дешевые лифты. Пока кто-то не пострадает, они не сделают", – выразила опасение _magiya_krasoty.

На 11.40 мск 11 ноября на сайте Госжилинспекции Дагестана нет комментариев относительно жалоб махачкалинцев на проблему с лифтом в доме № 57Б на Карабудахкентском шоссе.

"Кавказский узел" также писал, что 4 июня 2023 года жильцы махачкалинского жилого комплекса "Римский квартал" пожаловались главе Дагестана на неработающие лифты и другие строительные недоделки. По их словам, лифты могли не работать по четыре дня, из-за чего людям, в том числе пожилым и родителям с грудными детьми, приходилось подниматься до 12-го этажа по неосвещенным лестницам без перил. Жители утверждали, что застройщик отказывается устранять нарушения, а обращения в контролирующие органы остаются безрезультатными.

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Автор: "Кавказский узел"

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