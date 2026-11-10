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12:33, 10 ноября 2026

Родители поддержали инициативу обучать школьников Дагестана подаче жалоб на коммунальные нарушения

Школьный класс. Фото: Региональное отделение ОНФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В школах Дагестана следует ввести предмет по обучению детей правильному составлению обращений в ведомства для эффективного решения проблем с коммунальными авариями, чтобы жители не прибегали к радикальным способам вроде перекрытия дорог, предложил активист Арсен Магомедов. Родители школьников поддержали эту идею, указав, что такие занятия могли бы научить детей не ограничиваться жалобами в соцсетях, как это сейчас нередко делают взрослые.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно проводили акции протеста из-за затяжных коммунальных проблем, прибегая к радикальным мерам, в том числе перекрытию автомобильных дорог. Так, 13 августа текущего года жители улицы Ирчи Казака в Махачкале заблокировали движение после трех дней отсутствия электричества, а 6 августа жители домов на улице Ахмата Кадырова перекрыли дорогу из-за регулярных отключений света. В августе 2023 года жители поселка Караман-2 перекрыли федеральную трассу после того, как все лето испытывали проблемы с водоснабжением. В том же месяце махачкалинцы неоднократно блокировали движение на городских улицах и проспектах, требуя восстановить подачу воды и электричества.

Обучать школьников правильной подаче жалоб и заявлений в органы власти на практических уроках обществознания предложил член движения "Город наш", юрист Арсен Магомедов. С такой инициативой он обратился в Минпросвещения РФ, которое разъяснило, что школы вправе самостоятельно вводить подобные занятия, сообщил Магомедов 10 ноября в своем телеграм-канале.

После получения ответа федерального ведомства юрист направил предложения в Минобрнауки Дагестана и управление образования Махачкалы. По его мнению, обучение школьников способам взаимодействия с государственными органами особенно актуально для Дагестана, где жители регулярно сталкиваются с коммунальными проблемами и выходят на акции протеста.

"Думаю, для Дагестана это особенно важно. У нас люди нередко перекрывают дороги из-за проблем с водой, электричеством. Возможно, многих таких конфликтов удалось бы избежать, если бы жители знали, куда и как правильно обращаться и добиваться решения своих проблем. Конечно, при условии, что чиновники тоже будут нормально работать с обращениями", – написал Магомедов.

В обращении к дагестанским чиновникам активист предложил лично и бесплатно помочь с подготовкой урока. Он также сослался на опыт движения "Город наш", через специальный бот которого было направлено более 20 тысяч обращений в государственные структуры по различным проблемам.

"Старшеклассники не умеют обращаться в органы власти. Курс обществознания даёт теорию о государстве и правах гражданина, но не учит, куда и как написать, если отключили воду, не вывозят мусор или не ходит автобус. Так во взрослую жизнь выходит ещё одно поколение, которое не владеет законными способами решения проблем", – сказано в письме Магомедова в Минобрнауки Дагестана, фотокопию которого он прикрепил к посту.

Знакомить школьников с механизмами подачи обращений в государственные органы необходимо до окончания школы, поскольку даже старшеклассники зачастую не проявляют интереса к решению коммунальных проблем, считает учительница из Махачкалы Раисат. В качестве примера она привела поведение своего сына, который учится в десятом классе и планирует получить юридическое образование.

"У меня сын учится в 10 классе. Когда мы с мужем обсуждаем, куда жаловаться на постоянные отключения света и как воздействовать на чиновников, он относится к этому вопросу без соучастия. Спрашиваем его, что посоветуешь, а он отвечает, вы взрослые, решайте сами. Хотя хочет поступать на юридический", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Практические занятия по взаимодействию с государственными учреждениями помогут подготовить школьников к самостоятельной жизни, считает предприниматель из Махачкалы Асхаб. По его оценке, даже если необходимые навыки приобретут лишь несколько учеников в классе, это станет положительным результатом.

"Я поддерживаю данную инициативу. Дети должны готовиться к самостоятельной жизни, знать, как поступать в непредвиденных ситуациях. Пусть из всего класса только несколько человек овладеют подобными навыками, это уже большой прогресс", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Дагестана нередко жалуются на коммунальные проблемы в социальных сетях, но при этом не используют предусмотренный законом порядок официального обращения к чиновникам, отметил работник строительной сферы из Махачкалы Абдурагим. По его мнению, обучение школьников составлению жалоб позволит изменить такую практику.

"В Дагестане любят жаловаться на коммунальные и другие проблемы в разных чатах, в соцсетях, при этом они недовольны, что на такие обращения никто не реагирует. При этом написать официальное обращение в органы власти никто не хочет или не умеет. Надо учить детей со школы этим навыкам. Чем больше будет жалоб к чиновникам, тем больше шанс, что на них отреагируют", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Практика использования официальных обращений для решения проблем в дагестанских школах уже применялась активистами. Так, в сентябре 2023 года движение "Город наш" создало телеграм-бот, позволявший родителям направлять жалобы в прокуратуру из-за нехватки бесплатных учебников. В том же месяце стало известно, что прокуратура Махачкалы по одной из направленных через бот жалоб подтвердила нарушения и внесла представление министру образования и науки Дагестана.

В сентябре текущего года родители школьников из Махачкалы, Каспийска и Новолакского района вновь пожаловались на нехватку бесплатных учебников, а Минобрнауки республики признало существование проблемы.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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