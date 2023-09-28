Прокуратура Махачкалы отреагировала на жалобу в связи с нехваткой учебников

28 сентября 2023, 18:32

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Активисты, направив жалобу через Telegram-бот, добились прокурорской проверки, сообщил юрист Арсен Магомедов. Жители республики рассказали, что спустя месяц после начала учебного года школьникам не везде выданы положенные учебники.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября родители дагестанских школьников пожаловались, что в школах республики не хватает учебников. Нехватка учебников в школах Дагестана обусловлена ростом числа учащихся, заявил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. 14 сентября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что Департамент образования и науки Москвы решил передать Дагестану большую партию учебников из своего обменно-резервного библиотечного фонда. Активисты движения "Город наш" разработали Telegram-бот для жалоб на нехватку учебников в дагестанских школах и подачи заявления в прокуратуру.

Прокуратура отреагировала на жалобу на нехватку учебников, направленную через Telegram-бот. "Из @gorodnash_bot отправил жалобу на нехватку книг в школе, через 12 дней пришел ответ из прокуратуры Махачкалы, сообщил 25 сентября в своем Telegram-канале Арсен Магомедов. в тексте ответа, фотография которого приложена к сообщению, указано, что прокуратура вынесла решение. "в ходе проверки установлено, что доводы, указанные в вашем обращении, нашли свое подтверждение. В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес министра образования и науки вынесено представление об устранении нарушений", - указано в ответе ведомства.

Магомедов отметил, что реакция ведомства важна. "Любая реакция достаточна, чем ничего, лучше такая. Мы понимаем, что в бюджете средств на учебники было выделено недостаточно. Такие представления прокуратуры будут толчком для Минобрнауки выступать с инициативой по изменению бюджета. За неисполнение представления прокуратуры министерство могут оштрафовать", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов.

Согласно статье 24 ФЗ "О прокуратуре РФ", "в течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме", добавил юрист.

Жители Дагестана рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о нынешнем состоянии с обеспечением учебников в школах. Так, житель Махачкалы Магомед сообщил, что в школе №13 его дети получили все положенные учебники.

В селе Советское Хасавюртовского района учебников не хватает, рассказала житель села Патимат. "В основном книги дали, но почти по всем предметам по 2-3 учебника не хватает, пришлось покупать самим", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

До сих пор не выдали бесплатные учебники во многих школах Каякентского района, рассказал местный житель Ибрагим.

Сроки поступления анонсированных Меликовым учебников и их количество в данное время сообщить не представляется возможным, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в Минобрнауки Дагестана.

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