Активисты из Дагестана автоматизировали жалобы на нехватку учебников

14 сентября 2023, 22:13

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Школьникам к новому учебному году пришлось покупать около половины учебников, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана. Активисты движения "Город наш" запустили Telegram-бот, при помощи которого можно за несколько минут направить в прокуратуру жалобу на нехватку учебников, сообщил юрист Арсен Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября родители дагестанских школьников пожаловались, что в школах республики не хватает учебников. Нехватка учебников в школах Дагестана обусловлена ростом числа учащихся, заявил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

Родители школьников рассказали, что им пришлось покупать по несколько учебников. "Ребенок учится в четвертом классе каспийского лицея №13. Не выдали учебники по английскому и русскому языкам, литературе", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Аминат.

В 51-й школе Махачкалы не получили половину учебников, рассказал отец двух учащихся. "Жаловались в министерство образования, ответа нет. Пришлось покупать самим. Книги стоят от 500 рублей и выше. На двоих детей это много", - говорит Магомедрасул.

Нет достаточного количества учебников в махачкалинской школе №31, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Барият. Родителям пришлось покупать книги самостоятельно. Она добавила, что на школьном базаре много учебников с вырезанными печатями школьных библиотек.

Житель Южно-Сухокумска Арсен отметил, что пришлось покупать учебники. "Трое детей ходят в школу, у каждого не хватает около половины положенных учебников. Покупали сами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь личные мнения опрошенных.

Активисты движения "Город наш" разработали телеграмм-бот для жалоб на нехватку учебников в дагестанских школах, сообщил в своем Telegram-канале член движения Арсен Магомедов.

Магомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что посредством бота родителям не потребуется самостоятельно формулировать претензии. "Достаточно только указать свои данные, данные ребенка и те учебники, что они не получают. Бот сам по заранее подготовленному шаблону подготовит весь текст жалобы. Также не нужно отправлять жалобу почтой или даже заходить на сайт прокуратуры, чтобы сдать обращение через него. Как отправление через обычную почту, так и через сайт - все это для обычного человека представляет некоторые сложности и занимает много времени. Наш бот самостоятельно отправляет жалобу пользователя через сайт прокуратуры Дагестана. Весь процесс от составления жалобы до отправки ее прокуратуре занимает от трех до семи минут", - рассказал Арсен Магомедов.

Бот полноценно заработал 14 сентября, за полдня с момента его запуска им воспользовались шесть человек, отметил активист.

В министерстве образования и науки Дагестана объяснили причины нехватки учебников значительным ростом числа школьников. "Если в 2022-2023 учебном году в Дагестане было 469 тысяч школьников, то в 2023-2024 учебном году их количество составило около 480 тысяч. Для закупки учебников на одного школьника в среднем нужно около 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства от 5 сентября.

По данным Минобрнауки Дагестана, некоторые учебники, которые были ранее разрешены по федеральному перечню учебников, сейчас уже из него исключены. На замену учебников, вышедших из федерального перечня, ежегодно требуются расходы регионального бюджета на сумму 1,5 миллиарда рублей.

14 сентября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что он провел встречу с заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой. "Мы достигли очень важных договорённостей, которые касаются решения злободневной проблемы – нехватки учебников. Департамент образования и науки Москвы передаст Дагестану большую партию учебников из своего обменно-резервного библиотечного фонда", – сообщил Меликов.

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