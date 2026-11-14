Сторонники Керимова и Гамзатовой поспорили в соцсети после ее жалобы Путину
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Айна Гамзатова и муфтият Дагестана оказали существенную помощь больницам и врачам во время пандемии коронавируса, тогда как сенатор Сулейман Керимов пытается усилить свое влияние на муфтият, заявили сторонники Гамзатовой в соцсети. Их оппоненты возразили, что Керимов неоднократно помогал духовенству, в том числе выделял средства на строительство мечетей и организацию паломнических поездок, однако вместо благодарности со стороны муфтията прозвучала жалоба президенту Владимиру Путину.
Как информировал "Кавказский узел", 13 ноября советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова обратилась к президенту России Владимиру Путину с жалобой на давление на муфтият со стороны региональных властей и окружения сенатора Сулеймана Керимова. По ее словам, связанные с Керимовым люди концентрируют политическое и экономическое влияние в республике и пытаются ослабить муфтият. Гамзатова также заявила об экономических трудностях религиозной организации и опасениях по поводу давления на принадлежащие ей предприятия.
13 ноября в Instagram*-паблике hello_makhachkala был опубликован пост об обращении Айны Гамзатовой к президенту России. Администратор паблика предложил жителям Дагестана высказать свое мнение об обращении.
"Как вы оцениваете обращение Айны Гамзатовой к президенту России?" – поинтересовался автор публикации.
На 14.50 мск 14 ноября этот пост в Instagram*-паблике hello_makhachkala, на который подписаны около 207,8 тысячи пользователей, набрал 286 отметок "Нравится" и 407 комментариев.
Часть жителей Дагестана в комментариях поддержала обращение Гамзатову. "У нас слишком преувеличена роль сенатора Керимова в поддержке Дагестана, посмотрите хотя бы аэропорт, выезд/выезд – такие высокие тарифы, никакого фонда и центра поддержки, да, есть адресная поддержка, но как сенатор Керимов, при его возможностях, где и что для республики? И посчитайте, сколько сделано муфтиятом как организацией для региона, не стоит мешать, не им надо лоббировать личные интересы госдеятелю", – написала asma____05.
"Я за Айну. Хоть кто-то решился донести до президента проблемы Дагестана", – отметила 19leila70.
Другие комментаторы выступили в поддержку Сулеймана Керимова, напомнив о его финансовой помощи республике и муфтияту. "Керимов поставил людей контролировать финансы, которые он выделяет, выделили 1,5 млрд на мечеть Исы, так она еще стоит недостроенная, выделяет путевки в хадж и умру, а эти распределяют по своим родственникам, одни и те же люди едут в хадж каждый год, в общем, теперь этого не будет, все сами будут делать, вот и истерика у них", – написал marlin_moon01.
"Столько Сулейман сделал для республики, и сколько лет вы все за его счет ездили в хадж, и вот тебе и спасибо. Добро быстро забывается, и это характерно нашим людям", – написала amikids2017.
Отдельные участники обсуждения поддержали муфтият Дагестана, рассказав о помощи, которую религиозная организация оказывала нуждающимся. "Во время ковида я работала в красной зоне, и не было никакого снабжения в первое время, пока не приехали работники муфтията с медикаментами, масками и спецформой, кроме того, всем врачам была дана финансовая помощь по 25 тысяч лично в руки", – написала san__kosmetika_.
"Как участник специальной военной операции, я лично убедился в эффективности работы муфтията Республики Дагестан <…>. Помогает в решении юридических и медицинских вопросов, а также оказывает неоценимую духовную и психологическую поддержку <…>", – написал yusuf_askhabaliev_.
"Когда при COVID-19 люди умирали, тогда тоже муфтий обратился за помощью к Путину. <…> Сегодня что творится, дагестанцы как сироты, а власти заняты олигархами, как будто народ не существует, они даже начали в религиозные дела лезть <…>", – написал salam.6502.
"Кавказский узел" также писал, что деятельность муфтията Дагестана и Сулеймана Керимова ранее становилась предметом публичных споров. Так, в августе 2025 года попытка смещения имама джума-мечети Буйнакска вызвала конфликт между прихожанами и сторонниками муфтията. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики связали противостояние с политикой Духовного управления мусульман Дагестана, которое стремится контролировать назначения имамов.
В октябре 2024 года дагестанские журналисты разошлись в оценках кампании в поддержку Сулеймана Керимова после угроз ему со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Одни сочли публичную поддержку сенатора проявлением благодарности за его благотворительную деятельность, другие предположили использование административного ресурса.
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