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21:59, 14 октября 2024

Дагестанские журналисты поспорили о характере кампании в поддержку Керимова

Сулейман Керимов. Стоп-кадр видео "Кавказского узла". https://www.youtube.com/watch?v=g2Hkv67EtkQ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кампания в поддержку Сулеймана Керимова в Дагестане стала низовой инициативой из благодарности сенатору за благотворительные проекты, предположили дагестанские журналисты. Кампания носит демонстративный характер и могла стать следствием применения админресурса, возразил их оппонент.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября глава Дагестана Сергей Меликов после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова кровной местью Сулейману Керимову напомнил о благотворительных проектах сенатора и пообещал, что республика "всегда поддержит его в трудную минуту". В поддержку Керимова также высказался мэр Дербента. Эти видеоролики, как и многие другие подобного характера, в том числе подготовленные бюджетниками, опубликованы в созданном 11 октября Telegram-канале "За нашего Сулеймана!". При этом муфтият Дагестана дистанцировался от конфликта между Рамзаном Кадыровым и Сулейманом Керимовым, заявив, что решать его надлежит властям, а общество не должно в него втягиваться.

9 октября Рамзан Кадыров , говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. Депутат Госдумы от Дагестана Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и не имеет никакого отношения к компании Wildberries. При этом он добавил, что находится на лечении за границей. "Кавказский узел" подготовил справку "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Политолог и журналист Альберт Эседов считает обращения бюджетников, опубликованные в телеграм-канале "За нашего Сулеймана!", низовой инициативой.

"Не думаю, чтобы поступала какая-то разнарядка сверху - записать, опубликовать и отчитаться. Это вполне естественно, что граждане и коллективы публично обнародуют свою поддержку сенатору от республики и самому активному из всех бизнесменов-дагестанцев в деле меценатства и благотворительности. Наоборот, было бы нелогично, если бы дагестанцы промолчали в нынешнем контексте событий", - сказал Эседов корреспонденту "Кавказского узла".

Поддержка Керимова в Дагестане "идет с низов", согласен главный редактор «РИА Дербент» Милрад Фатулаев. "Применения административного ресурса на самом деле нет. Насколько я знаю, никакого распоряжения о том, чтобы делать это как-то коллективно, не было. За исключением, может быть, Дербента. Там это связано с личными инициативами друга Керимова, бывшего мэра Дербента, депутата Госдумы Хизри Абакарова. Учитывая его влияние в Дербенте, понятно, что в городе образовалась значительная часть поддержки Сулеймана Керимова. Но я бы не относил это к административному ресурсу, а, скорее, к личной инициативе Хизри Абакарова, что он организовал широкую поддержку. Общественность Дагестана ожидала, какая реакция будет у самого Меликова. На открытии парка имени Сулеймана Стальского в Махачкале как раз был формальный повод для того, чтобы Меликов выразил свою позицию по этому поводу", - говорит Фатулаев.

Журналист отметил, что слова Меликова и мэра Дербента в поддержку Керимова могли послужить "неким сигналом", но не обозначали, что нужно всем обязательно высказаться по данному поводу. "Некоторые не знают, как себя вести. Одни думают, как бы не помешать, не нагнетать конфликтную ситуацию, стоит или нет подключаться к публичной поддержке Сулеймана Керимова. В данном случае они видят, что в этом есть какая-то необходимость, и это не ведёт к эскалации", - рассказал Фатуллаев.

Журналист напомнил, что в 2010 году Кадыров создал специальную комиссию по примирению кровников. "Имамам мечетей было запрещено проводить что-то вроде маслиатов (обряд примирения, - прим. "Кавказского узла"), так как эта процедура настолько получила широкое распространение, что уже из сдерживающего фактора в совершении каких-либо преступлений превратилась едва ли не в их стимулятор. Потенциальные преступники понимали, что они могут обратиться в мечеть к имаму и пройти процедуру маслиата. В 2011 году Кадыров заявил, что в Чечне ликвидировано такое понятие, как кровная месть. Сегодня мы видим, что первое лицо республики сам инициирует «второе дыхание» в этом древнем институте Кавказа», - говорит Фатуллаев.

17 октября 2011 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что созданная в августе прошлого года по его инициативе комиссия по примирению семей, находившихся в состоянии кровной вражды, упразднена за ненадобностью, а с момента создания комиссии в 2010 году удалось уладить 451 конфликт. После этого кровную месть объявляли как сам глава республики, так и его приближенные, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Другой дагестанский журналист на правах анонимности в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» выразил мнение, что применение административного ресурса в кампании в поддержку Керимова в республике частично имело место, по причине необходимости отреагировать на ситуацию и показать Керимову, что "мы за тебя заступились, сказали какие-то позитивные слова".

"Что касается именно низовых инициатив, то, на мой взгляд, они нигде не прозвучали. В целом, если проанализировать высказывания в поддержку Сулеймана Керимова, то самыми внятными являются именно слова главы республики Меликова, который сказал, что "мы за тебя, Дагестан тебя поддержит", тогда как остальные чиновники говорили лишь о том, что «мы благодарны тебе, Сулейман, спасибо тебе за то, что ты вкладываешься в развитие республики». Но это слова благодарности, а не слова о том, что они готовы стать рядом с ним в эту тяжёлую минуту", - указал журналист. 

Сегодня стало известно, что Сулейман Керимов стал почетным гражданином Дагестана, об этом сообщил председатель Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерал-полковника Магомеда Танкаева Гасангусейн Абдулжелилов.

"Консолидированным решением Союза общественных объединений Дагестана «Защитник Отечества», Дагестанского фонда регионального мнения за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан, всей многонациональной России, народам мира, за огромную помощь, который оказывает Сулейман Керимов десятилетиями: благотворительную, добровольческую, миротворческую и гуманитарную деятельность меценат, сенатор от многонационального Дагестана награжден высшим золотым орденом общественного признания республики «Почетный гражданин Дагестана» с присвоением почетного звания РД «Почетный гражданин Дагестана №1», проинформировало сегодня агентство РИА "Дагестан".

1 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики заявили, что в конфликте вокруг Wildberries последнее слово будет за Кремлем. Представители от Ингушетии и Чечни поставили на паузу ситуацию вокруг конфликта, поскольку ожидают, что эта история завершится так, как им укажет Москва, заявили они.

Напомним, 18 сентября в Москве между выходцами из Чечни и Ингушетии произошел массовый конфликт у офиса Wildberries, были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент на депутата от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать".

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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