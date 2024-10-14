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09:23, 14 октября 2024

Муфтияты дистанцировались от конфликта Кадырова с Керимовым

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муфтият Дагестана заявил, что заниматься решением конфликта между Рамзаном Кадыровым и Сулейманом Керимовым надлежит властям, а общество не должно в него втягиваться. Муфтият Чечни публично не отреагировал на конфликт.

Как информировал "Кавказский узел", 12 октября глава Дагестана Сергей Меликов после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова кровной местью Сулейману Керимову, напомнил о благотворительных проектах сенатора и пообещал, что республика "всегда поддержит его в трудную минуту". В поддержку Керимова также высказался мэр Дербента.

9 октября Рамзан Кадыров , говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. Депутат Госдумы от Дагестана Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и не имеет никакого отношения к компании Wildberries. При этом он добавил, что находится на лечении за границей. "Кавказский узел" подготовил справку "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Позицию муфтията Дагестана озвучила советник муфтия Айна Гамзатова. В своем телеграм-канале 13 октября она опубликовала скриншот обращения одного из читателей, в котором тот задался вопросом о молчании муфтията в связи с конфликтом.

"Пока вообще сложно понять, что там произошло между с одной стороны Рамзаном Ахматовичем, который также является мусульманином, готовым прийти на помощь каждому нуждающемуся, очень с уважением относящемуся к муфтию Дагестана, а с другой стороны Сулейманом Абусаидовичем, о котором мы также все слышали как о человеке, который поддерживает многих своих земляков", – отметила Гамзатова.

Она заявила, что считает требования к муфтияту Дагестана высказаться в поддержку Керимова, поскольку он неоднократно оказывал помощь муфтияту, спекуляцией. Гамзатова отметила, что сам Керимов выступает против этого. Кроме того, она напомнила, что бизнесмен неоднократно помогал землякам совершать Хадж. Также она рассказала, что бизнесмен он помог со строительством мечети в Махачкале.

В ситуации с Керимовым и Кадыровым должны разбираться власти, а общественность втягиваться в нее не должна, заявил председатель муфтията Дагестана Абдулла Селимов. "В этом вопросе важно проявить мудрость, следуя и духовным принципам, и правовым нормам. Все конфликты должны решаться компетентными структурами, а не становиться причиной раздора в обществе", – написала она.

При этом, по ее словам, в Муфтият Дагестана ни один из этих высокопоставленных людей не обращался с просьбой разобраться в вопросе или сделать маслиат (примирение. - прим. "Кавказский уузел").

На 09.15 мск 14 октября на сайте муфтията Чечни, а также в его телеграм-канале, нет комментариев относительно ситуации с Керимовым и Кадыровым.

1 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики заявили, что в конфликте вокруг Wildberries последнее слово будет за Кремлем. Представители от Ингушетии и Чечни поставили на паузу ситуацию вокруг конфликта, поскольку ожидают, что эта история завершится так, как им укажет Москва, заявили они.

Напомним, 18 сентября в Москве между выходцами из Чечни и Ингушетии произошел массовый конфликт у офиса Wildberries, были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены.

Позже депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов  возложил ответственность за инцидент на депутата от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать".

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Автор: "Кавказский узел"

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