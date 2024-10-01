Аналитики отвели Кремлю последнее слово в конфликте вокруг Wildberries

01 октября 2024, 08:06

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Представители от Ингушетии и Чечни поставили на паузу ситуацию вокруг конфликта у офиса Wildberries в Москве, поскольку ожидают, что последнее слово будет за Кремлем, и что эта эта история завершится так, как им укажет Москва, указали опрошенные "Кавказским узлом" ингушские и чеченские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент у офиса Wildberries в Москве на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт между Делимхановым и Барахоевым в связи с компанией Wildberries лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношения между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Статус депутата Госдумы не защитит Барахоева от Делимханова и Кадырова, заявил на условиях анонимности аналитик из Чечни. "Сегодняшняя Госдума не имеет ничего общего с законом. Что прикажут, то и сделают", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик также обратил внимание на слабость ингушских политических элит. "Они не отличаются особой монолитностью, чтобы можно было предположить, что Гуцериев окажет какое-то влияние на позицию Барахоева", – сказал он. Аналитик также указал на коммерческие интересы Барахоева в этой истории.

Встречу Гуцериева с Делимхановым он назвал "частью общественного обряда", цель которого в том, чтобы показать единство чеченцев и ингушей как одного народа. "Его присутствие было необходимо для подтверждения бытового характера произошедшего", – считает аналитик.

Стороны конфликта тянут время, но в итоге конфликт будет урегулирован, полагает он. "Либо в скором времени последуют извинения, либо они урегулируют конфликт на основе общей позиции. Сейчас просто тянут время", – заключил аналитик.

23 сентября в соцсетях распространилось видео о встрече представителей от Ингушетии и Чечни после стрельбы у офиса Wildberries в Москве. На видео депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что ответственность за произошедшее лежит на депутате Госдумы от Ингушетии Бекхане Барахоеве. По словам Длеимханова, Барахоеву дали три дня на обдумывание ситуации.

Журналистка из Ингушетии Изабелла Евлоева выразила сомнение в эффективности давления на депутата Барахоева со стороны представителей Чечни. По ее мнению, заявления Адама Делимханова об "улаживании" ситуации находятся скорее в криминальной плоскости, чем законных политических механизмов.

"Кадыров и Делимханов, безусловно, обладают значительным влиянием и имеют множество рычагов давления, как политических, так и неформальных. Однако разговоры о "разобраться с Барахоевым" исходят скорее из криминальных понятий", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Депутатская неприкосновенность не всегда служит гарантией безопасности, особенно в случаях неформального разрешения конфликтов или серьезных угроз, отметила также Евлоева. "На практике в России статус политика и госохрана не всегда гарантируют безопасность – вспомним судьбу известных оппозиционеров или критиков режима", – сказала журналистка.

Участие Михаила Гуцериева и Мусы Албогачиева в попытке разрешить конфликт не является свидетельством поддержки ингушскими элитами позиции чеченских властей, полагает она. "Гуцериев был приглашен Делимхановым, и он сам говорил об этом на видео. Что касается Албогачиева, его участие не было санкционировано никем из представителей пострадавших сторон, а именно они являются главными фигурами в вопросе разрешения кровной мести", – пояснила Евлоева.

Она отметила, что решение этого вопроса в рамках адатов требует участия кровников, а не политических элит. По мнению Евлоевой, влияние этих лиц на Барахоева, особенно в бизнес-вопросах, вряд ли будет значительным.

"Бизнес Барахоева, как известно, был "одобрен" на самом высоком уровне в России. Здесь столкнулись интересы на высоком уровне, что делает ситуацию крайне сложной, а что самое плохое – вовлеченными оказались сторонние люди, двое из которых погибли", – сказала журналистка.

Евлоева предположила, что угрозы Делимханова могли преследовать имиджевые цели, а сохранение Барахоевым своей позиции может свидетельствовать о наличии компромисса. "Если Барахоев не изменит своей позиции, это может говорить не столько о слабости Кадырова и Делимханова, сколько о том, что был достигнут некий компромисс или одной из сторон дали указание сверху "придержать коней", – считает Евлоева.

Она подчеркнула, что ультиматумы, особенно такие, как у Делимханова, могут быть рассчитаны на внутреннюю аудиторию или на создание определенного имиджа, а не обязательно на реальное воздействие.

"Поэтому, если после этих "трех дней" мы не увидим явных действий, это скорее укажет на наличие неких договоренностей за кулисами, чем на ослабление позиций Кадырова", – заключила Евлоева.

Заявления Адама Делимханова выглядят необдуманными и вызывают недоумение, заявил на условиях анонимности аналитик из Ингушетии. "Делимханов, по сути, говорит бессмысленные вещи. Барахоев – не какой-то случайный человек, а депутат Государственной думы, часть вертикали власти, выстроенной президентом Путиным. Он федеральный чиновник и к тому же человек не бедный", – сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

Он указал, что именно Делимханов и глава Чечни Рамзан Кадыров вмешались в конфликт вокруг Wildberries, в то время как Барахоев занимает позицию совладельца и вице-президента компании, участвующей в процессе слияния. "Это совершенно разные вещи", – сказал аналитик.

У властей Чечни вызывает беспокойство широкий общественный резонанс, возникший в Ингушетии после убийства двоих выходцев из республики около офиса Wildberries, продолжил он. "Чеченская сторона, включая Кадырова и Делимханова, стремится привлечь к диалогу тех людей, с которыми им удобно и просто вести разговор", – сказал аналитик.

Барахоев, как и Кадыров с Делимхановым, является федеральным чиновником и будет подчиняться указаниям Кремля, продолжил аналитик. "Однако в отличие от Делимханова и Кадырова, у Барахоева нет поддержки целого региона и многотысячной армии. Тем не менее, он тоже не "бедолага с улицы", и ингушское общество не будет давить на него", – подчеркнул он.

Аналитик считает, что закон находятся на стороне Барахоева. "Он совладелец, ему принадлежат акции, и это его бизнес. После слияния часть бизнеса также остается за ним. В этой ситуации Кадыров и Делимханов выступают как покровители владельца Wildberries, который находится в процессе развода. Но важно то, какое решение примет Кремль и какие судебные решения будут признаны официальными. Мы видели, что во время попытки захвата офиса Wildberries у них тоже были документы от службы судебных приставов", – сказал аналитик.

Конфликт с Wildberries не будет демонстрацией силы или слабости Делимханова, Кадырова или Барахоева, все будет зависеть от позиции Кремля, полагает аналитик. "Бокальчуки уже не могут повлиять на это. По сути, это уже не совсем их бизнес. Конечно, они имеют свою долю, но решения больше не принимают", – заключил он.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев указал на сложность ситуации. "Сейчас трудно судить, какие отношения намерены выяснять Барахоев и Делимханов. Оба они депутаты Государственной думы и, как мы знаем, каждый депутат принадлежит к определенной федеральной элите", – сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он указал, что Барахоев представляет не столько интересы ингушского народа, сколько определенную партию или группу влияния. "Барахоев защищает не столько ингушский народ, он человек, который связан с определенной федеральной силой", – сказал Кутаев.

Аналитик подчеркнул, что любые внутренние конфликты вряд ли станут достоянием общественности. "Мне кажется, они не будут выносить их наружу", – считает Кутаев.

Относительно участия Албогачиева и Гуцериева во встрече с Делимхановым, Кутаев отметил, что это тот случай, когда не имеет значения, кто участвует – Делимханов, Кутаев или другие, сам такой шаг имеет позитивные тенденции.

"Шаг, предпринятый этими двумя людьми, Албогачиевым и Гуцериевым, был высоко оценен в ингушском и чеченском обществах. Они пришли на встречу не для обсуждения вопроса виновности или примирения. Основным вопросом их рассмотрения было то, что случившееся не должно стать поводом для столкновений между чеченцами и ингушами", – пояснил он.

По словам Кутаева, встреча была проведена "потрясающе вовремя, оперативно и быстро". Он отметил, что люди, которые относятся к ситуации непредвзято и честно, как с ингушской, так и с чеченской сторон, оценили этот шаг очень высоко.

Кутаев выразил уверенность в том, что чеченцы, независимо от политических взглядов, придерживаются мнения, что не должны происходить ситуации, которые приведут к недоразумениям и конфликтам с ингушами. "Именно в этом направлении и поработали Гуцериев и Албогачиев", – добавил он.

"К разрешению ситуации Государственная Дума и российские власти не имеют отношения. Это очень серьезный шаг в признании и оценке действий ингушского и чеченского обществ. Более того, Албогачиев своим действием серьезно сблизил позиции многих чеченцев и ингушей. Это прорыв", – отметил Кутаев.

Общественник также отметил, что Албогачиев обратился к здоровой части чеченского и ингушского общества, чтобы предотвратить возможные провокации. "Его услышали. Кстати, чеченские власти также высоко оценили эту встречу, и в народе она воспринята положительно", – резюмировал он.

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