Врачи отчитались о лечении раненной при стрельбе в Карабулаке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Улучшилось послеоперационное состояние жительницы Карабулака, раненной участником свадебного кортежа. Врачи готовят ее к выписке из больницы.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября стало известно, что в Карабулаке местная жительница получила тяжелое огнестрельное ранение в голову и была госпитализирована в реанимационное отделение.

По предварительным данным полиции, женщина стала случайной жертвой стрельбы участника свадебного кортежа.

Женщина готовится к выписке из Ингушской республиканской клинической больницы (ИРКБ) в Назрани, куда ее доставили с огнестрельным ранением головы, полученным, предположительно, "в результате стрельбы, устроенной участниками свадебного кортежа", сообщило поздно вечером 13 ноября это медучреждение в своем телеграм-канале.

Переведена из реанимационного отделения в нейрохирургическое

"Пациентка была прооперирована специалистами ИРКБ. Врачи провели хирургическую обработку раны и назначили необходимое консервативное лечение. В настоящее время состояние женщины оценивается как стабильное. Она переведена из реанимационного отделения в нейрохирургическое, самостоятельно передвигается", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни специалисты планируют снять швы и подготовить пациентку к выписке. "Медицинская помощь оказана в полном объеме. Врачи продолжают наблюдение за состоянием пациентки", - отмечается в публикации.

Полиция не сообщала о задержании стрелка

МВД по Ингушетии, по состоянию на 11.57 мск 14 ноября, не опубликовало в своем телеграм-канале новых сведений о ходе начатой проверки. Первое и единственное сообщение о ней опубликовано 8 ноября, на следующий день после инцидента.

"Полиция устанавливает личность стрелявшего и все обстоятельства произошедшего", - говорится в нем.

"Кавказский узел" неоднократно писал об инцидентах со стрельбой на свадьбах в республиках СКФО. Так, в марте 2023 года за стрельбу на свадьбе был наказан житель Нальчика. В январе того же года на границе Северной Осетии и Ингушетии участники свадебного кортежа стреляли в воздух около поста полиции, причем полицейские не попытались помешать им.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Стрельба на кавказских свадьбах не является историческим обычаем, хотя и достаточно распространена, пояснил ранее дагестанский ученый Магомедхан Магомедханов.