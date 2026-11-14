Отправка этнографа Абилова в карцер возмутила активистов

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Исследователь талышской культуры Игбал Абилов сразу после возвращения из СИЗО в исправительное учреждение был помещен в штрафной изолятор, заявили активисты. Они потребовали публично обосновать наказание ученого.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября суд в Баку по просьбе администрации исправительного учреждения № 12 ужесточил режим содержания Игбала Абилова и постановил на год перевести его в тюрьму закрытого типа. Абилов отверг обвинения в нарушении дисциплины.

11 июня Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор Игбалу Абилову. Отказ суда предоставить переводчика с талышского, как и само преследование, Абилов назвал дискриминацией талышей. В сентябре стало известно, что состояние здоровья Игбала Абилова ухудшилось на фоне регулярных водворений в штрафной изолятор.

Игбал Абилов сразу после возвращения из Бакинского СИЗО № 1 в исправительное учреждение № 12 был помещен в штрафной изолятор (карцер), сообщил 13 ноября общественный комитет по защите прав Игбала Абилова.

В своем заявлении комитет отметил, что никаких оснований для помещения Абилова в штрафной изолятор представлено не было, информирует на своем сайте Meydan TV.

Активисты указали, что в законодательстве Азербайджана отсутствуют нормы, позволяющие помещать заключенного в штрафной изолятор исключительно на основании его перевода из исправительного учреждения в следственный изолятор (или наоборот).

"Комитет призвал компетентные органы разъяснить правовые основания для помещения Абилова в штрафной изолятор. Возвращение Игбала Абилова в исправительное учреждение № 12 произошло после вынесения судом решения о его переводе в пенитенциарное учреждение закрытого типа", - говорится в публикации издания.

В 2024 году 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата. Он был задержан и обвинен в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Суд признал Абилова виновным в госизмене и возбуждении национальной вражды и приговорил к 18 годам лишения свободы. Близкие Абилова считают причиной преследования его исследования талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом преследований активистов из национальных меньшинств Азербайджана, согласились правозащитники.

Талышские активисты и исследователи подвергаются преследованиям в Азербайджане

Несмотря на отсутствие формальной дискриминации по национальному признаку, в Азербайджане под давление властей нередко попадают активисты и исследователи, занимающиеся вопросами этнических и культурных прав национальных меньшинств, в том числе талышей.

В списке политзаключенных, составленном Союзом за свободу политзаключенным Азербайджана, в мае 2026 года находились пять талышских активистов и исследователей: Аслан Гурбанов, Михафиз Джафарзаде, Руслан Вахабов, Игбал Абилов и Захираддин Ибрагимов.

Трое из них (блогер Аслан Гурбанов, активист Руслан Вахабов и Игбал Абилов) уже осуждены, еще двое (историк Захираддин Ибрагимов и активист Мирхафиз Джафарзаде) находятся под арестом по обвинениям, связанным с государственной изменой. Правозащитные организации связывают преследование всех пяти активистов с их общественной, научной и культурной деятельностью, тогда как власти отрицают политическую мотивацию этих дел.

Наиболее громкие случаи преследования талышских активистов в Азербайджане перечислены в справке "Кавказского узла" "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

Талыши (самоназвание – "толыш") – народ, живущий в Азербайджане и Иране. При переписи населения Азербайджана в 2009 году численность талышей была оценена в 112 тысяч человек, но по некоторым другим оценкам общая численность талышского населения в республике достигает 500 тысяч человек.