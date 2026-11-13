Исчезновение оппозиционера в Баку обеспокоило соратников

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Председатель районного отделения партии Народного фронта Эльнур Юсубов пропал в Баку после того, как отправился из дома на работу. Однопартийцы предположили, что Юсубова задержали силовики.

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году азербайджанские власти усилили репрессии против партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Кульминацией этих процессов стали аресты лидера партии Али Керимли и его соратников, заявили в партии.

В ноябре 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали лидера ПНФА Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы и обвинены по статье 278.1 УК Азербайджана 1 . Они отвергли обвинение, Керимли назвал уголовное дело политическим преследованием. 3 ноября 2026 года подготовительное слушание в суде прошло в закрытом режиме. Керимли пригрозил отказаться от участия в процессе, если слушания будут закрытыми.

С утра 12 ноября неизвестно местонахождение Эльнура Юсубова, председателя Сабунчинского районного отделения ПНФА, сообщило в тот же день на своем сайте Meydan TV.

По информации ПНФА, Эльнур Юсубов рано утром вышел из дома, направляясь на работу, и с тех пор связаться с ним не удается. В партии сообщили, что Юсубов до места работы не доехал, а его машина была обнаружена недалеко от дома.

Дверь автомобиля осталась открытой, а ключ - внутри

"Дверь автомобиля осталась открытой, а ключ - внутри. Предполагается, что он оставил машину незапертой, чтобы другие члены семьи, которые отвозят детей в школу и забирают их обратно, могли ею воспользоваться", - привело издание слова неназванного представителя ПНФА.

Однопартийцы предполагают, что Юсубов был задержан, однако официального подтверждения этой версии нет. Получить комментарий в МВД и других профильных госструктурах не удалось, пишет издание.

Десятки членов ПНФА подверглись уголовным преследованиям

ПНФА является преемницей движения Народного фронта, который был создан в 1989 году для борьбы за независимость Азербайджана, а в партию преобразован в 1995 году. В 2000 году председателем ПНФА стал Али Керимли, который в 1993 году занимал должность госсекретаря Азербайджана, а в 1995 и 2000 годах избирался депутатом парламента по списку ПНФА. В 2015 году Керимли был переизбран на пост председателя ПНФА.

Задержание оппозиционера в Гяндже стало эпизодом преследования членов ПНФА Силовики в Гяндже задержали члена партии Народного фронта Азербайджана Рафига Гусейна. Однопартийцы сочли это политическим преследованием.

ПНФА стала мишенью властей Азербайджана из-за последовательной борьбы против усиления авторитаризма и коррупции в стране. При этом в Азербайджане нет другой партии, которая в последние 20 лет также "перманентно подвергалась давлению, преследованиям, репрессиям", рассказал ранее "Кавказскому узлу" председатель оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гасанли.

К концу января 2026 года 20 членов партии находились под стражей "по ложным уголовным делам", заявил глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов. "Перманентно продолжаются аресты членов партии по административным делам", - отметил он.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане впервые с начала 2000-х годов превысило 300. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" 6 октября 2026 года обнародовал новый национальный список политзаключенных, включив в него 322 фамилии.

Наибольший прирост заключенных произошел в 2024-2025 годах, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.