Активисты призвали участников COP31 поддержать арестованных в Азербайджане журналисток Meydan TV

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Действующая в Турции неправительственная экологическая организация Polen Ekoloji распространила обращение к участникам климатического саммита ООН в Анталье с призывом потребовать освобождения, арестованной в Азербайджане журналисток Meydan TV Айтадж Тапдыг и Хаялы Агаевой.

Как писал "Кавказский узел", Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек. В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям. 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Экоактивисты турецкого движения Polen Ekoloj обратились к участникам климатического саммита ООН в COP-31, который проходит в Анталии с 9 ноября, с призывом потребовать освобождения, арестованных в Азербайджане журналисток Meydan TV Айтадж Тапдыг и Хаялы Агаевой. Авторы обращения напомнили об их репортажах о протестах в селе Союдлю и акциях зоозащитников во время COP29 в Баку.

Авторы заявления подчеркнули, что азербайджанские активисты, занимающиеся защитой прав животных, также просят международное сообщество обратить внимание на уголовное преследование сотрудниц Meydan TV. Активисты призвали единомышленников в дни саммита COP31 делать публикации солидарности с фотографиями Айтадж Тапдыг и Хаялы Агаевой, а также поддержать требование об их освобождении.

Отдельное внимание в материале уделено репортажам о событиях в селе Союдлю. В июне 2023 года местные жители вышли на акцию протеста против строительства второго искусственного озера для слива отходов золотодобывающего предприятия, указав на угрозу экологии и здоровью людей. Полиция жестко разогнала протестующих, применив спецсредства. Айтадж Тапдыг стала одной из первых журналисток, осветивших конфликт непосредственно с места событий. Спустя несколько месяцев Тапдыг и Агаева предприняли попытку вновь посетить село, однако, как отмечается в обращении, “столкнулись с слежкой со стороны силовиков в штатском и не были пропущены в населенный пункт”.

Также в заявлении упоминается репортаж журналисток из окрестностей Баку, снятый в дни COP29. В этом материале рассказывалось о проблемах жителей загрязненных нефтедобычей территорий и о ветхих домах, которые власти отгородили от центральных трасс специальными заборами, чтобы они не портили витрину благополучия.

Спустя две недели после саммита COP29, в декабре 2024 года, обе журналистки были арестованы в ходе новой волны репрессий против независимых СМИ. Также говорится, что через две недели после COP29 был задержан участник той акции Кямран Мамедли, которого подвергли избиениям, пыткам электрошоком и запретили выезд из страны.

В настоящее время продолжается судебный процесс по делу Meydan TV, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Агаевой Назим Мусаев. По словам юриста, его подзащитная и другие фигуранты дела не признают себя виновными и связывают уголовное дело со своей профессиональной журналистской деятельностью.

Напомним, что в феврале журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг, Айсель Умудова и Хаяля Агаева потребовали расследовать насилие над ними в Бакинском СИЗО и наказать силовиков. В апреле Пенитенциарная служба Азербайджана ответила на жалобу родственников Айтадж Тапдыг, заявив, что сотрудники СИЗО не применяли насилие к журналистке.