Пенитенциарная служба отвергла обвинение в насилии над журналисткой Meydan TV

Сотрудники СИЗО не применяли насилие к журналистке Meydan TV Айтадж Тапдыг, заявила Пенитенциарная служба Азербайджана в ответ на жалобу родственников арестованной.

Как писал "Кавказский узел", в феврале журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг (Ахмедова), Айсель Умудова и Хаяля Агаева потребовали расследовать насилие над ними в Бакинском СИЗО и наказать силовиков.

Согласно заявлению журналисток, инцидент произошел 18 февраля, когда сотрудники СИЗО, в том числе мужчины, провели досмотр их камеры и применили насилие к арестованным. Законом не допускается участие сотрудников-мужчин в проверках в женских камерах, а применение силы к арестантам допускается лишь при физической угрозе персоналу или другим заключенным, а также при подавлении массового неповиновения, указал юрист.

Пенитенциарная служба дала ответ на жалобу родственников Айтадж Тапдыг по поводу насилия, примененного к заключенной журналистке 18 февраля, сообщило 10 апреля на своем сайте Meydan TV.

"Никаких противоправных действий в отношении Айтадж Тапдыг совершено не было, она не подвергалась давлению или пыткам", - процитировало издание ответ начальника оперативно-режимного отдела Пенитенциарной службы Фикрета Гафарова.

Напомним, дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 .

Арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал один из обвиняемых Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья - Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.