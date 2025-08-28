Фотожурналист Ахмед Мухтар арестован по делу Meydan TV

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расследование по делу Meydan TV завершено, арестованным предъявлены обвинения по восьми статьям уголовного кодекса. При этом сегодня арестован 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар.

Как писал "Кавказский узел", 11 человек обвиняются по делу Meydan TV, в июне сроки из предварительного заключения были продлены на три месяца. Это журналисты Meydan TV Айнур Эльгюнеш, ​​Нурлана Гахраманлы (Либре) и Айтадж Ахмедова (Тапдыг), Рамин Деко (Джабраилзаде), Айсель Умудова, Хаялв Агаева Натиг Джавадлы, главного редактора сайта «argument.az» и журналист, сотрудничающий с Meydan TV Шамшад Ага (Агаев), журналисты Фатима Мовламлы, Ульвия Али (Гулиева), а также гражданский активист Ульви Тахиров.

6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Они и другие арестованные по делу связывают свое преследование с профессиональной деятельностью.

Сегодня Хатаинский районный суд избрал в отношении фотожурналиста Ахмеда Мухтара меру пресечения в виде ареста сроком на 40 дней, он стал 12-м арестованным по делу. Его права будет защищать назначенный государством адвокат, сообщило Meydan TV.

Сегодня завершилось расследование по «делу Meydan TV».



Против обвиняемых выдвинуты новые обвинения по статьям Уголовного кодекса 192.2.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода), 192.2.3 (совершённое организованной группой), 193-1.3.1 (легализация имущества, полученного преступным путём), 193-1.3.2 (совершённое в значительном размере), 206.4 (контрабанда, совершённая организованной группой), 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов, совершённое организованной группой), 320.1 (подделка документов), 320.2 (использование поддельных документов). В целом арестованные журналисты обвиняются по восьми статьям УК, говорится в другой публикации агентства.

Арестованные журналисты не признают себя виновными и заявляют, что их преследуют за критическую деятельность. После ознакомления с материалами дело будет передано для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

15 августа обвиняемые по делу Meydan TV распространили заявление, в котором заявляли, что «власти готовятся к новой фальсификации».Мы обращаемся к властям: если ваши ожидания потерпели фиаско, не компенсируйте это очередной фальсификацией. В наших действиях нет состава преступления. Журналистика — не преступление!», — говорилось в заявлении.

Наряду с сотрудниками Meydan TV преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13. О преследовании журналистов рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

20 июня журналисты и сотрудники азербайджанского интернет-издания Abzas Media приговорены к срокам от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

