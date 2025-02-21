Журналист Нурлан Гахраманлы арестован по делу Meydan TV

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Суд отправил под стражу задержанного по делу Meydan TV журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы, защита обжалует его арест. В заранее подготовленном на случай ареста видео Гахраманлы заявил, что его преследуют из-за профессиональной деятельности.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля силовики задержали по делу Meydan TV журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы, известного под псевдонимом Нурлан Либре. У него дома в Сумгаите был проведен обыск.

6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 6 февраля по этому же делу был арестован руководитель новостного сайта arqument.az Шамшада Ага.

Хатаинский районный суд Баку сегодня отправил Гахраманлы под арест на 1 месяц и 17 дней, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его коллега, журналистка-фрилансер Фатима Мовламлы. Эту информацию корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили в Хатаинском суде.

Привлеченный к защите Гахраманлы адвокат Парвиз Гаджиев сказал корреспонденту «Кавказского узла», что заседание суда прошло без его участия.

«Еще утром я сообщил следователю главного управления полиции города Баку, ведущему дело Нурлана Гахрманлы, что меня привлекли на его защиту, однако пока со мной его близкие заключили договор, над ним провели суд. Я спросил у следователя, к чему такая спешка, он ответил, что «из-за не погоды, снегопада, опасности гололеда на дорогах». Следователь мне сказал, что Гахраманлы предъявлено обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору) УК и в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 17 дней», - рассказал адвокат Гаджиев.

Он сообщил, что вручил следователю свой ордер. «Я попросил, чтобы кто-нибудь из следственной группы уже в понедельник меня представил Нурлану в Бакинском СИЗО-1, чтобы я мог встретиться с ним и подать апелляционную жалобу. Мне обещали создать условия для встречи с Гахраманлы. Я постараюсь до того связаться с адвокатом по назначению, который был в суде во время избрания меры пресечения, чтобы забрать у него решение об аресте для подготовки проекта апелляционной жалобы», - пояснил адвокат. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Meydan TV в своем аккаунте в Facebook* опубликовало видеоролик, который Гахраманлы подготовил загодя на случай своего ареста. В нем Гахраманлы говорит о своем аресте как об уже свершившемся событии.

Он отмечает, что шесть лет занимается независимой журналистикой и за это время подготовил множество репортажей о нарушениях прав человека и фальсификациях выборов. За это, по словам Гахраманлы, он «неоднократно подвергался преследованиям», «административным арестам», угрозам со стороны силовиков, ему ломали мобильный телефон. «Несмотря на это, я не отступал от принципов журналистики», - заявил Гахраманлы.

Он указывает, что не будет сожалеть из-за своей журналистской деятельности, если окажется в заключении. «Обо мне ничего печального не пишите. Я не тот, человек, кого арестовали за какую-то ошибку. Сейчас в стране в тюрьмах 25 журналистов, и наверное 26-м стану я», - заметил Гахраманлы, добавив, что он горд отправиться к своим коллегам-единомышленникам в заключении.

В видео вмонтированы кадры участия самого Гахраманлы в акциях в защиту журналистов и медиа. «Я верю, что несмотря на арест, мой путь продолжат другие, молодые журналисты. Наш путь – почетный путь, мы никогда не будем жалеть об этом. Будьте здоровы, крепки друзья», - резюмирует Гахраманлы.

Наряду с сотрудниками Meydan TV преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13. О преследовании журналистов рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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