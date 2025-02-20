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21:31, 20 февраля 2025

Журналист Нурлан Гахраманлы задержан в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали по делу Meydan TV журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы, известного под псевдонимом Нурлан Либре, сообщило МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 6 февраля по этому же делу был арестован руководитель новостного сайта arqument.az Шамшада Ага.

Учредитель новостного youtube-проекта Portağal Media (Апельсиновое медиа) Гахраманлы был задержан 20 февраля около двух часов дня в Баку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" журналист-фрилансер Фатима Мовламлы.

По ее словам, после задержания Гахраманлы отвезли домой в Сумгаит, где был проведен обыск.

"Куда после обыска увезли Нурлана, мы не знаем”, - сказала Мовламлы.

Проправительственное информационное агентство APA со ссылкой на МВД сообщило, что Гахраманлы «задержан по уголовному делу, связанному с Meydan TV». По данным агентства, Гахраманлы предстанет перед судом для избрания в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Получить комментарии в МВД не удалось.

Адвокат Эльчин Садыгов, ранее защищавший права Гахраманлы, сообщил, что не владеет информацией о месте содержания журналиста.

Он был одним из немногих журналистов, кто на муниципальных выборах 29 января работал на избирательных участках, пытался фиксировать нарушения

Правозащитник в изгнании, соучредитель Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов отметил, что Гахраманлы был известен как журналист-фрилансер, сотрудничающий с разными независимыми издания.

"Я не знаю, имел ли он отношение к Meydan TV, однако Гахраманлы продолжал активную репортерскую деятельность даже после массовых арестов в Азербайджане журналистов в последние полтора года. Он был одним из немногих журналистов, кто на муниципальных выборах 29 января работал на избирательных участках, пытался фиксировать нарушения, а когда ему создавали препятствия для ведения съемок, он снимал этих людей на камеру", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла"

Как писал «Кавказский узел», журналист-фрилансер Нурлан Гахраманлы 29 января на муниципальных выборах пожаловался на препятствия его работе на 26-м избирательном участке 23-го Насими-Сабаильского округа."Члены комиссии мне сказали, что мое журналистское удостоверение просрочено. Хотя это не так. Мне стали угрожать вызовом полиции. Когда я решил уйти с участка, они стали мешать мне покинуть участок. Наконец, мне удалось выбраться с избирательного участка", - сказал Гахраманлы.

24 октября 2023 года Гахраманлы был задержан во время одиночного пикета перед Генеральной прокуратурой Азербайджана против насилия над ним во время предыдущего задержания и административного ареста. Ранее, 21 сентября того же года, он был задержан и в тот же день арестован на 30 суток по статье о размещении в сети запрещенной информации, связанной с Карабахским конфликтом. Защита заявила об отсутствии состава преступления, указав, что Гахраманлы лишь выступил с критикой военных действий в регионе, однако апелляционный суд оставил в силе решение об аресте.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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