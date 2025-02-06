RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:35, 6 февраля 2025

Журналист Шамшад Ага арестован в Баку

Шамшад Ага. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/rukovoditel-sajta-arqument-az-arestovan/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку арестовал руководителя новостного сайта arqument.az  Шамшада Агу, задержанного по делу о контрабанде, защита назвала обвинения бездоказательными. Ага пожаловался на насилие при задержании.

Как писал "Кавказский узел", руководитель новостного сайта arqument.az Шамшад Ага был задержан ночью 5 февраля, у него в доме произведен обыск, изъяты компьютер, мобильные телефоны, карты памяти.  Ему предъявлено обвинение в "контрабанде" по делу Meydan TV".

6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Журналисты арестованы.

6 февраля в Хатаинском районном суде Баку состоялось рассмотрение ходатайства следственного органа и представления прокурора об избрании в отношении Ага меры пресечения в виде ареста, сообщила его адвокат Шахла Гумбатова.

"Мы потребовали представлений первичных доказательств, обосновывающих подозрение в отношении Шамшада Ага. В ходатайстве и представлении не было ничего, подтверждающего причастность Ага к действиям, квалифицируемым как контрабанда.Обвинение, выдвинутое ему, голословно. Кроме того, мы не услышали от следственного органа разумных объяснений для заключения его под стражу. Ведь он ранее вызывался на следствие по другому делу и сразу явился в полицию. С другой стороны, в отношении него уже ранее был введен запрет на выезд из страны. То есть оснований полагать, что он сможет скрыться, уклоняться от следствия, нет.  Однако в итоге суд избрал в отношении Ага меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца и один день. Мы так и не поняли, чем суд обосновал свое решение. Ибо был оглашена резолютивная часть постановления. После получения текста на руки мы подадим апелляцию", - рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла"

Она отметила, что Ага отверг обвинение, назвал его клеветой и связал уголовное дело с его журналистской деятельностью.

По ее словам, при задержании к журналисту применили силу.

"В ИВС на условия содержания он не жаловался. Теперь уже после решения суда его переведут в СИЗО. Однако он сообщил, что при задержании один из оперативников ударил его кулаком в живот.  А у него язва желудка, проблемы с желчным пузырем и поэтому до сих пор остаются боли от удара",  - сказала адвокат Гумбатова.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил информацию об аресте журналиста. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" подготовил справку "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Шахназ Бейляргызы. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/zaderzana-zurnalistka-saxnaz-beilyargyzy-602101
16:27, 6 февраля 2025
Журналистка Шахназ Бейляргызы арестована в Баку
Шамшад Ага. Фото: https://avtosfer.az/ru/aktualnye-novosti/zaderzhan-zhurnalist-shamshad-aga-271972
12:48, 6 февраля 2025
Правозащитники осудили задержания журналистов в Азербайджане
23:01, 5 февраля 2025
Натиг Джавадлы отказался давать показания следствию
Шахназ Бейляргызы. Скриншот фото с сайта Toplum TV от 05.02.25, https://toplummedia.tv/siyaset/pspan-stylefont-size18pxspan-stylefont-familytimes-new-romantimesserifstrongjurnalist-sahnaz-beylerqizi-saxlanilibstrongspanspanp
22:36, 5 февраля 2025
Журналистка Шахназ Бейляргызы задержана в Баку
Елена Хахалева в годы работы судьей. Скриншот фото из Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", от 13.07.2020. https://t.me/bbbreaking/56471.
19:54, 5 февраля 2025
Суд в Баку освободил Елену Хахалеву
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:24, 6 февраля 2025
Ветер с Апшерона
9
Гаагский суд рассудит. Самолетное дело взлетает на международный уровень
Фото
16:06, 5 февраля 2025
Ветер с Апшерона
4
Россия ответила "по-русски"...
Фото
17:12, 3 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Причины экстремизма, о которых не скажут
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
13:24, 6 февраля 2025
Ветер с Апшерона
9
Гаагский суд рассудит. Самолетное дело взлетает на международный уровень
Фото
16:06, 5 февраля 2025
Ветер с Апшерона
4
Россия ответила "по-русски"...
Фото
09:13, 5 февраля 2025
Ветер с Апшерона
6
Пашинян понял, другие - нет
Фото
19:33, 4 февраля 2025
Ветер с Апшерона
2
Государство крадет, и граждане тоже
Фото
16:31, 4 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Скоро все откроется. А напряжение растет
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Флаг Грузии. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 февраля 2025, 17:09
Участники протестов в Тбилиси потребовали освободить задержанных студентов

Мзия Амаглобели. Фото: https://ru.netgazeti.ge/66828/
06 февраля 2025, 11:10
Адвокат Амаглобели заявил о давлении на его подзащитную в больнице

Птицы в "Сафари-парке". Фото: admkrai.krasnodar.ru
06 февраля 2025, 10:39
Волонтеров обеспокоила статистика выживаемости птиц в "Сафари-парке"

Эльза Солтаева. Скриншот видео-канал "Марем" / кадр из видео
05 февраля 2025, 17:12
Эльза Солтаева задержана в Казахстане после побега из Чечни

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше