Журналист Шамшад Ага арестован в Баку

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Суд в Баку арестовал руководителя новостного сайта arqument.az Шамшада Агу, задержанного по делу о контрабанде, защита назвала обвинения бездоказательными. Ага пожаловался на насилие при задержании.

Как писал "Кавказский узел", руководитель новостного сайта arqument.az Шамшад Ага был задержан ночью 5 февраля, у него в доме произведен обыск, изъяты компьютер, мобильные телефоны, карты памяти. Ему предъявлено обвинение в "контрабанде" по делу Meydan TV".

6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Журналисты арестованы.

6 февраля в Хатаинском районном суде Баку состоялось рассмотрение ходатайства следственного органа и представления прокурора об избрании в отношении Ага меры пресечения в виде ареста, сообщила его адвокат Шахла Гумбатова.

"Мы потребовали представлений первичных доказательств, обосновывающих подозрение в отношении Шамшада Ага. В ходатайстве и представлении не было ничего, подтверждающего причастность Ага к действиям, квалифицируемым как контрабанда.Обвинение, выдвинутое ему, голословно. Кроме того, мы не услышали от следственного органа разумных объяснений для заключения его под стражу. Ведь он ранее вызывался на следствие по другому делу и сразу явился в полицию. С другой стороны, в отношении него уже ранее был введен запрет на выезд из страны. То есть оснований полагать, что он сможет скрыться, уклоняться от следствия, нет. Однако в итоге суд избрал в отношении Ага меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца и один день. Мы так и не поняли, чем суд обосновал свое решение. Ибо был оглашена резолютивная часть постановления. После получения текста на руки мы подадим апелляцию", - рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла"

Она отметила, что Ага отверг обвинение, назвал его клеветой и связал уголовное дело с его журналистской деятельностью.

По ее словам, при задержании к журналисту применили силу.

"В ИВС на условия содержания он не жаловался. Теперь уже после решения суда его переведут в СИЗО. Однако он сообщил, что при задержании один из оперативников ударил его кулаком в живот. А у него язва желудка, проблемы с желчным пузырем и поэтому до сих пор остаются боли от удара", - сказала адвокат Гумбатова.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил информацию об аресте журналиста. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" подготовил справку "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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