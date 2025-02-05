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10:27, 5 февраля 2025

В Баку задержан журналист Шамшад Ага

Шамшад Ага. Фото: https://1news.az/news/20250205095203457-V-Azerbaidzhane-zaderzhan-rukovoditel-saita

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель новостного сайта arqument.az Шамшад Ага задержан сегодня ночью,  у него в доме произведен обыск, изъяты компьютер, мобильные телефоны, карты памяти.

Журналиста задержали на улице, силовики привели его в дом, корреспонденту «Кавказского узла» сообщил его брат Шакир Агаев.

«Около двух часов к нам постучались. Я открыл дверь и увидел Шамшада вместе со следователем и 7-8 человек в масках. Полицейские вошли в дом и все обыскали. Они изъяли старый телефон Шамшада, мой телефон, карты памяти, несколько старых дисков, компьютер, модем, журналистские удостоверения Шамшада. Потом они составили протокол. Нам с Шамшадом не позволили общаться. Он только смог сказать, что его задержали по некоему уголовному делу. Но деталей не смог сообщить. Сами полицейские также не сказали, по какому делу моего брата задержали», - рассказал брат журналиста.

Шакир Агаев отметил, что не знает, куда после обыска отвезли его брата. 

Получить комментарии в МВД не удалось.

«Журналисту Шамшад Ага предъявлено обвинение в «контрабанде» по делу Meydan TV», - написала в социальной сети X журналистка Ульвия Али.

6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Журналисты арестованы.

Как сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шахла Гумбатова, журналист задержан в качестве подозреваемого по делу Meydan TV, ему предъявлено обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК Азербайджана. Журналист отвергает подозрение. В течение 48 часов будет решаться вопрос об избрании в отношении журналиста меры пресечения в виде ареста, сказала адвокат.

Как ранее писал «Кавказский узел», 5 июля 2024 года главный редактор новостного сайта arqument.az Шамшад Ага допрошен в качестве свидетеля по делу Toplum TV, после чего ему устно сообщили о запрете на выезд за пределы Азербайджана. 

 В 2024 году в Азербайджане усилились репрессии против журналистов, правозащитников и верующих, резко выросло число политзаключенных. Полиция стала применять более жесткие меры при осуществлении репрессий, указал в своем отчете Центр мониторинга политзаключенных. Преследованиям подверглись журналисты Abzas Media, Toplum TV, Meydan TV и Kanal-13. О преследовании журналистов рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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