RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:37, 24 января 2025

Журналистка Meydan TV оставлена под арестом

Айсель Умудова. Скриншот видео https://www.facebook.com/watch/?v=253840832570401

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку отказался удовлетворить ходатайство защиты о переводе журналистки Meydan TV Айсель Умудовой под домашний арест. Защита намерена подать апелляцию на это решение и оспорить правомерность ареста в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Журналисты арестованы. 17 января суд отказал в переводе под домашний арест Эльгюнеш и Джавадлы, а 23 января - Айтадж Тапдыг.

В Хатаинском районном суде Баку под председательством судьи Айгюн Гасановой сегодня состоялось рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения в отношении журналистки Айсель Умудовой и переводе ее под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж.

"Мы довели до сведения суда, что, хотя Айсель Умудова обвиняется в контрабанде иностранной валюты, никаких первичных доказательств совершения ею этих действий нет. Ее не задерживали с поличным на границе. Более того, будучи репортером независимого издания и с учетом предыдущих арестов журналистов и активистов по обвинениям в контрабанде, она каждый раз при прибытии и вылете за границу представляла декларацию о имеющихся у нее средствах, хотя эти суммы были очень незначительны и не подлежали декларированию. Следствие, обосновывая ее арест, не представило даже сведений о ее предполагаемой роли в контрабанде. С другой стороны, даже если были бы реальные причины для подозрений против Умудовой, все равно нет процессуальных оснований для содержания ее под стражей. Она не скрывалась от следствия, не предпринимала попыток оказать давление на свидетелей", - рассказал адвокат.

Кроме того, по его словам, у Умудовой проблемы со здоровьем и с гуманитарной точки зрения содержание ее под арестом также неоправданно, подчеркнул Лаидж.

"К сожалению, суд не удовлетворил ходатайство. Сама Умудова сказала, что ее арест связан с профессиональной журналистской работой и она не ожидала от суда справедливого, объективного решения. Честно говоря, я также не ожидал этого. Однако подавая ходатайство, мы исходили из необходимости соблюдения процедур для обращения в ЕСПЧ. Сейчас мы обратимся в апелляционный суд, а после уже в Страсбургский суд для признания в перспективе неправомерности досудебного заключения Умудовой", - сказал адвокат.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил, что ходатайство защиты Умудовой было отклонено и это решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:58, 24 января 2025
Два контрактника из Урюпинска убиты в военной операции
14:03, 24 января 2025
Силовики в Кабардино-Балкарии заподозрили гражданку Украины в финансировании терроризма
13:21, 24 января 2025
Достоверность расшифровки переговоров экипажа AZAL поставлена под сомнение
13:09, 24 января 2025
Подозреваемые в похищении военных задержаны в Ростовской области
12:17, 24 января 2025
1
 Дело об избиении незрячей девушки начато в Анапе
11:50, 24 января 2025
1
 Летчик задержан в Краснодаре по подозрению в госизмене
Все события дня
Новости
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Фото: Акимат Мангистауской области
13:21, 24 января 2025
Достоверность расшифровки переговоров экипажа AZAL поставлена под сомнение
Севиндж Вагифгызы. Фото Meydan.tv https://www.meydan.tv
13:02, 24 января 2025
Главред Abzas Media пожаловалась на притеснения в изоляторе
Натиг Джавадлы, фото https://turan.az/ru/politika/sud-ostavil-zurnalista-natiga-dzavadly-pod-strazei-789659?ysclid=m6a7uf7e7q229276657
05:09, 24 января 2025
Натиг Джавадлы заявил о несостоятельности обвинения
Жилет и каска военного. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
03:11, 24 января 2025
Солдат погиб в азербайджанской воинской части
Игбал Абилов. Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/apellyaczionnyj-sud-ostavil-istorika-igbala-abilova-pod-strazhej/
14:52, 23 января 2025
Силовики допросили талышского активиста по делу Игбала Абилова
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
18:54, 23 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Гражданское оружие преступникам
Фото
19:21, 22 января 2025
Ветер с Апшерона
11
Особенность кавказского производства
Фото
15:42, 22 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Главный вопрос события в Имишли
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Теракт в аэропорту "Домодедово". Москва, 24 января 2011 г. Фото: Yuri Timofeyev (RFE/RL) Теракт в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года

Видео с камер видеорегистратора. Скриншот https://oxu.az/ru/proisshestviya/ Имишли: гибель детей и уличные беспорядки

Блогеры
Фото
11:49, 24 января 2025
Ветер с Апшерона
Казахстан разоблачил запущенную утку о переговорах экипажа AZAL
Фото
18:54, 23 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Гражданское оружие преступникам
Фото
19:21, 22 января 2025
Ветер с Апшерона
11
Особенность кавказского производства
Фото
15:42, 22 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Главный вопрос события в Имишли
Фото
21:17, 21 января 2025
Ветер с Апшерона
1
На вершине нужен не фрик, а компетентный политик
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Фото: Акимат Мангистауской области
24 января 2025, 13:21
Достоверность расшифровки переговоров экипажа AZAL поставлена под сомнение

Леван Микаа. Скриншот видео https://www.instagram.com/apsnyhabar/reel/DCO7MhwoIG1/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
24 января 2025, 10:38
Абхазский предприниматель лишен гражданства России

Выставка ко дню памяти жертв Холокоста. Одно из произведений Щукина. Фото Александра Степанова для "Кавказского узла"
24 января 2025, 08:34
Выставка ко дню памяти жертв Холокоста привлекла посетителей

Айтадж Тапдыг. Фото: Фатима Мовламлы https://jam-news.net/ru
23 января 2025, 13:44
Айтадж Тапдыг отказано в переводе под домашний арест

Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Показать больше