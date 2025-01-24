Журналистка Meydan TV оставлена под арестом

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Суд в Баку отказался удовлетворить ходатайство защиты о переводе журналистки Meydan TV Айсель Умудовой под домашний арест. Защита намерена подать апелляцию на это решение и оспорить правомерность ареста в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Журналисты арестованы. 17 января суд отказал в переводе под домашний арест Эльгюнеш и Джавадлы, а 23 января - Айтадж Тапдыг.

В Хатаинском районном суде Баку под председательством судьи Айгюн Гасановой сегодня состоялось рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения в отношении журналистки Айсель Умудовой и переводе ее под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж.

"Мы довели до сведения суда, что, хотя Айсель Умудова обвиняется в контрабанде иностранной валюты, никаких первичных доказательств совершения ею этих действий нет. Ее не задерживали с поличным на границе. Более того, будучи репортером независимого издания и с учетом предыдущих арестов журналистов и активистов по обвинениям в контрабанде, она каждый раз при прибытии и вылете за границу представляла декларацию о имеющихся у нее средствах, хотя эти суммы были очень незначительны и не подлежали декларированию. Следствие, обосновывая ее арест, не представило даже сведений о ее предполагаемой роли в контрабанде. С другой стороны, даже если были бы реальные причины для подозрений против Умудовой, все равно нет процессуальных оснований для содержания ее под стражей. Она не скрывалась от следствия, не предпринимала попыток оказать давление на свидетелей", - рассказал адвокат.

Кроме того, по его словам, у Умудовой проблемы со здоровьем и с гуманитарной точки зрения содержание ее под арестом также неоправданно, подчеркнул Лаидж.

"К сожалению, суд не удовлетворил ходатайство. Сама Умудова сказала, что ее арест связан с профессиональной журналистской работой и она не ожидала от суда справедливого, объективного решения. Честно говоря, я также не ожидал этого. Однако подавая ходатайство, мы исходили из необходимости соблюдения процедур для обращения в ЕСПЧ. Сейчас мы обратимся в апелляционный суд, а после уже в Страсбургский суд для признания в перспективе неправомерности досудебного заключения Умудовой", - сказал адвокат.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил, что ходатайство защиты Умудовой было отклонено и это решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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