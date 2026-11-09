Комментаторы усомнились в сведениях о пытках противников ограничений на хиджабы в Азербайджане

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Слова правозащитницы Арзу Абдуллы о том, что будто бы в колонии №17 верующих заключенных подвергли пыткам за их протест против ограничений на хиджабы, не подкреплены доказательствами, а сами утверждения могут быть преувеличены, заявили пользователи соцсети. Родители школьниц, которых не допускают к занятиям из-за ношения хиджабов, начали искать возможности дистанционного обучения, однако власти Азербайджана не признают такую форму получения образования.

Как информировал "Кавказский узел", с 12 октября в школах Азербайджана перестали допускать к занятиям учениц и преподавательниц, отказавшихся снимать хиджабы. Ограничения вызвали протесты верующих, участники которых столкнулись с задержаниями и арестами. К концу октября массовые акции прекратились, однако отдельные школьницы продолжали приходить к учебным заведениям в хиджабах, а некоторые заключенные объявили голодовки в знак протеста. 7 ноября правозащитница Арзу Абдулла заявила, что в колонии №17 верующих заключенных подвергли пыткам.

Комментаторы призвали отделять религию от политики государства

Заявления правозащитницы Арзу Абдуллы о пытках верующих заключенных вызвали оживленное обсуждение на странице "Кавказского узла" в Facebook*. Среди участников дискуссии были как сторонники ограничений на ношение хиджабов в школах, так и пользователи, выступившие против преследования верующих.

Абдулла утверждала, что 21 октября сотрудники колонии №17 избили заключенных, объявивших голодовку в знак протеста против школьных ограничений на ношение хиджабов, а некоторых заставляли записывать заявления о добровольном прекращении акции под угрозой насилия. Эти сведения были изложены в двух публикациях на странице "Кавказского узла" в Facebook*.

На 14.10 мск 9 ноября эти два поста в соцсети Facebook* на странице "Кавказского узла" в совокупности набрали 442 реакции пользователей и 615 комментариев.

Многие комментаторы выразили недоверие к сообщениям правозащитницы о пытках заключенных и потребовали доказательств. "Самая настоящая ложь. А где факты, доказательства, чем и как их пытали? Фактов нет, значит это неправда", – написала Nigar Afandiyeva.

"Всем очень интересно, как выглядели пытки? То есть каким способом их осуществляли?" – спросила Надежда Лозовая.

"Не верю. Такого быть не может. Приукрашено 100%", – заявила Сурая Гусейнова.

Другие пользователи поддержали требования соблюдать единую школьную форму, объяснив свою позицию светским характером Азербайджана. "Вся проблема в том, что верующие до сих пор думают, будто у нас мусульманское государство. Они не имеют понятия, что написано в нашей Конституции", – написал Эльмар Аминов.

"Взрослые женщины – носите хоть по два хиджаба. Оставьте в покое детей. Учите ухаживать за волосами – косички, бантики, заколки! Дайте детям счастливое детство", – призвала Вазифа Тасбулатова.

Shahla Samedova также выступила за соблюдение школьных правил. "Не надоело провоцировать? Нет такой проблемы. Все должны соблюдать Конституцию. Религия отделена от государства. В государственных школах только форма школьника. Везде в других местах ходить с платком или нет – это дело личное. Вот это последнее – тоже по Конституции, провозглашающей свободу совести. И зачем надо мутить? Те, кто находятся в местах заключения, не должны нарушать режим исполнения наказания. Будут нарушать, к ним будут применяться дисциплинарные меры", – написала она.

Часть комментаторов, напротив, выразила обеспокоенность положением верующих и действиями властей Азербайджана. "Бедные люди, почему вера в Бога стала проблемой для государства?" – спросил Михаил Боровиков.

"Где омбудсмен Сабина Алиева? Почему не защищает права человека? За что ее опять переизбрали?" – поинтересовалась Ника Гулиева-Алиева.

Родители верующих школьниц начали искать альтернативные формы обучения

Отдельные случаи в Азербайджане, когда школьницы в хиджабах продолжают приходить к учебным заведениям в надежде попасть на занятия, по-прежнему происходят, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активистка по защите прав верующих Арзу Абдулла. По ее словам, часть родителей перестала отправлять детей к школам с наступлением холодов и начала искать альтернативные способы обучения, в том числе дистанционные.

При этом, по сведениям правозащитницы, ограничения могут затронуть и частные учебные заведения. Так, работающая в эмиграции онлайн-редакция Qəzetçi сообщила со ссылкой на неназванных родителей, что 3 ноября администрации частных школ Баку предупредили их о необходимости в течение 20 дней подготовить дочерей к посещению занятий без хиджабов. Издание также заявило, что со 2 ноября в частные школы перестали принимать учениц в хиджабах, отстраненных от занятий в государственных учреждениях.

Общественное недовольство школьными ограничениями в последние недели стало чаще проявляться в интернете, указала Абдулла. По ее словам, верующие публикуют в социальных сетях цитаты из Корана и высказывания богословов о необходимости ношения хиджаба мусульманками, а также видеозаписи, на которых другие нарушения школьной формы остаются без внимания администрации учебных заведений.

"Кроме того, в социальных сетях люди делятся видео, как в школах ученики нарушают форму одежды, и руководство никаких мер не принимает, что свидетельствует, по мнению пользователей, о том, что дело не в форме, а именно в репрессиях против хиджаба", – сказала Абдулла.

Активистка добавила, что пользователи размещают коллажи с изображениями расстроенных школьниц в хиджабах у зданий школ и видеоролики на эту тему, созданные с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, по ее словам, некоторые верующие возмущены празднованием Хэллоуина в Баку и отдельных школах на фоне ограничений на религиозную одежду.

Жена заключенного журналиста Полада Асланова Гюльмира Асланова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что рассматривает возможность обучения 13-летней дочери в международной онлайн-школе Flexi Academy. Однако, по словам женщины, министерство науки и образования Азербайджана не признает такую форму получения образования.

"Я уже звонила на горячую линию министерства науки и образования и наводила справки. Но в министерстве сказали, что такую форму образования в Азербайджане государство не признает и в любом случае надо получить в стране в обязательном порядке девятилетнее образование. Только после этого можно забирать из школы", – отметила Асланова.

Консультант в области образования Эльчин Хенна опубликовал в Instagram* видеоинструкцию по регистрации детей в Flexi Academy. По его словам, родители могут записать ребенка на дистанционное обучение без представления справок из азербайджанской школы. После регистрации учащиеся проходят тестирование для определения уровня знаний, а детям с недостаточным знанием английского языка предлагают подготовительный этап.

Хенна, перевод публикации которого выполнил корреспондент "Кавказского узла", сообщил, что на платформе зарегистрировались также азербайджанские преподаватели, готовые бесплатно заниматься с детьми английским языком. По его словам, стоимость обучения составляет 84 доллара в месяц, а для учащихся старше девятого класса – 100 долларов.

Аналитик считает, что для разрешения конфликта власти должны либо отменить ограничения на ношение хиджабов в школах, либо признать дистанционное образование. В противном случае, по его оценке, выпускники таких онлайн-школ не смогут поступать в государственные университеты Азербайджана, хотя зарубежные аттестаты могут дать им возможность продолжить обучение за границей.

Между тем критика ограничений на ношение хиджабов со стороны Турции и Ирана заметно ослабла после жесткой реакции Баку, заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аналитической службы Turan Тапдыг Фархадоглу.

Ранее представители Турции и Ирана раскритиковали ограничения в азербайджанских школах, а официальные лица Ирана предложили школьницам в хиджабах продолжить образование в их стране. Азербайджанские власти расценили эти заявления как вмешательство во внутренние дела государства. В Турции критика также исходила от религиозных активистов, блогеров и некоторых политиков.

По словам Фархадоглу, Азербайджан объявил в розыск семерых находящихся в Турции публичных деятелей, признал нежелательными лицами 31 гражданина Турции и 14 граждан Ирана. После отставки советника президента Турции Октая Сарала, который выступил с критикой действий Баку, публичная активность противников школьных ограничений в Турции существенно снизилась, отметил аналитик.

"После этого прекратились акции протеста разных религиозных групп у посольства Азербайджана в Анкаре и генконсульства в Стамбуле, практически исчезла критика и со стороны лиц, влияющих на общественное мнение Турции", – сказал Фархадоглу корреспонденту "Кавказского узла".

Подтверждением сохранения союзнических отношений двух государств аналитик назвал визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу 8 ноября. Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым лидеры двух стран вновь подчеркнули стратегический характер двусторонних отношений.

Что касается Ирана, то его министерство иностранных дел выразило протест против объявления 14 граждан страны нежелательными лицами в Азербайджане. Тегеран назвал этот шаг недружественным и вызвал азербайджанского посла, однако в заявлении иранского МИД не содержалось оценки ограничений на ношение хиджабов в школах, отметил Фархадоглу.

По оценке аналитика, публичная критика Азербайджана по этому вопросу со стороны Ирана также практически прекратилась. Он связал это с тем, что внимание иранского общества и политических кругов сосредоточено прежде всего на угрозе новой военной эскалации.

Получить новые сведения о четверых гражданах Азербайджана, оштрафованных в Москве после акции против школьных ограничений, корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. Опрошенные активисты заявили, что не располагают информацией о возможном давлении на родственников протестовавших, проживающих в Азербайджане. Сведений об этом нет и в социальных сетях.

"Кавказский узел" также писал, что преследование религиозных активистов в Азербайджане сопровождалось жалобами на ограничения их прав и ранее. Так, в марте текущего года движение "Мусульманское единство" сообщило о физическом давлении на арестованных активистов и ограничении их контактов с родственниками и адвокатами. В частности, член движения Самир Бабаев, по данным организации, после жалобы на пытки в полиции был лишен возможности телефонных разговоров и свиданий с близкими.

В январе 2025 года силовики задержали религиозного активиста Эльвина Зейналова. Его родственники заявили, что во время обыска сотрудники правоохранительных органов подбросили ему наркотики. В октябре 2021 года в Азербайджане также задержали шиитского богослова Ахлимана Рустамова, из дома которого изъяли религиозную литературу. Опрошенные тогда "Кавказским узлом" активисты связали преследование шиитских деятелей с напряженностью в отношениях Азербайджана и Ирана.