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14:05, 1 февраля 2025

Религиозный активист Зейналов задержан в Азербайджане

Эльвин Зейналов. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Тараной Зейналовой.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Азербайджане задержали религиозного активиста Эльвина Зейналова. Родственники заявили, что наркотики Зейналову были подброшены во время обыска. 

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане в 2024 году ухудшилась ситуация с правами человека, усилились репрессии против журналистов и активистов, усугубились проблемы с условиями содержания в местах заключения, указала в годовом отчете азербайджанская правозащитная НПО "Линия защиты". В 2024 году в стране усилились репрессии и резко выросло число политзаключенных, констатировал ранее в своем отчете Центр мониторинга политзаключенных.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Религиозный активист Эльвин Зейналов был задержан 31 января перед продуктовым магазином в поселке Маштага, неподалеку от своего дома, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» мать активиста Тарана Зейналова. "Было около полудня. Эльвин вышел в магазин. Потом нам очевидцы сообщили, что перед магазином его задержали люди в гражданской одежде, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении", - сказала она.

По словам женщины, пока она ходила по "учреждениям полиции", чтобы выяснить, где ее сын и за что его задержали, Эльвина привели домой, где в это время находилась ее 32-летняя дочь.

Из шкафа взяли брюки Эльвина, положили в карман что-то

"У нее на глазах из шкафа взяли брюки Эльвина, положили в карман что-то. А потом они вытащили положенное ими же и заявили, что «это марихуана». «Изъятие наркотиков» они сняли на видео. Потом они увезли Эльвина с собой", - рассказала Тарана Зейналова, добавив, что уже два дня не может получить ни в МВД, ни в аппарате омбудсмена информацию о месте содержания сына.

Зейналова отметила, что семья еще не привлекла адвоката к поискам Эльвина, который, по ее словам, никогда не употреблял наркотики. «Мой сын верующий человек. Он далек от таких вещей», - сказала Тарана Зейналва.

Периодически оказывал материальную помощь семьям арестованных

Журналист и защитница прав верующих Арзу Абдулла предположила, что Зейналов «очевидно, стал очередной жертвой в преследованиях верующих». «Эльвин Зейналов верующий человек. Он занимался поденным рабочим трудом и на часть заработанных денег периодически оказывал материальную помощь семьям арестованных верующих и политзаключенных», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Зейналов - племянник активиста Этибара Исмайлова, что также может быть причиной преследования активиста. «Этибар Исмайлов был арестован и осужден по Нардаранским событям 2015 года, впоследствии он был досрочно освобожден по помилованию. Европейский суд по правам человека признал незаконность его ареста. В феврале 2022 года его вновь арестовали, теперь уже по делу о наркотиках. Очевидно, что он вновь был осужден по сфабрикованному обвинению», - сказала Абдулла.

Подбрасывают наркотики, потом под пытками или угрозами пыток добиваются признательных показаний

Преследования верующих по делам о наркотиках являются распространенной практикой в Азербайджане, указал сокоординатор союза "За свободу политзаключенным" Эльшан Гасанов.

"В нашем последнем списке политзаключенных за декабрь 2024 года - 331 человек, и 233, то есть более двух третей из них - верующие, религиозные активисты, богословы. Причем подавляющее большинство – арестованные по делам о наркотиках. Как правило, людям подбрасывают наркотики, потом под пытками или угрозами пыток добиваются признательных показаний, а свидетелями в этих делах являются сами полицейские, задержавшие обвиняемых. Семьи многих арестованных из-за тяжелого материального положения даже не могут нанять адвокатов. В итоге их защищают адвокаты по назначению, которые часто подыгрывают следствию", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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