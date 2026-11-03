Отказ удовлетворить иск против строительства храма на набережной Краснодара возмутил активистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отказался удовлетворить иск жителей Юбилейного микрорайона, которые пытаются оспорить передачу земли на набережной под строительство храма. Решение суда возмутило активистов, которые назвали его несправедливым и будут оспаривать.

Как писал "Кавказский узел", в январе депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма. 19 марта 99% участников общественного обсуждения высказались против осуществления религиозных обрядов на Рождественской набережной Краснодара, однако комиссия сочла мнение противников строительства храма несущественным и рекомендовала мэру предоставить разрешение на осуществление религиозных нужд на набережной. В начале октября активист Виталий Черкасов подал иск к городской думе с требованием признать незаконным решение, касающееся участка набережной, отведенного под строительства храма.

Первомайский районный суд Краснодара отказался признать незаконным и отменить постановление администрации города Краснодара об утверждении планировки территории на Рождественской набережной, на которой планируется строительство храма. Истцом выступила местная жительница Анастасия Василова. Она просила признать незаконными постановления администрации Краснодара №62 и №73 от 14 и 15 января, которые стали основанием для запуска процедуры изъятия земельных участков на набережной под возведение храма, пишет "Утренний Юг".

Истица настаивала, что решения необходимо отменить, так как они были приняты с нарушением Градостроительного кодекса, повторно провести общественные обсуждения и соблюсти установленные законом сроки. Представитель администрации заявил, что необходимые процедуры были соблюдены, а при принятии решений были учтены результаты общественных обсуждений. Также он сослался на заключение прокурора, которые не выявил нарушений процедуры.

Активисты, комментируя 2 ноября корреспонденту "Кавказского узла" это решение, заявили, что не согласны с ним.

«Я не согласен с решением суда, считаю его несправедливым. Считаю, что мы правы», - отметил один из активистов, подчеркнув, что сторонники сохранения зоны отдыха на набережной обязательно обжалуют решение.

Это наша набережная и поэтому жители борются за нее

Говоря об активности жителей Юбилейного, активист сообщил на правах анонимности, что в самый большой зал суда набилось 60-70 человек. «Такого аншлага у них не было никогда. А если бы власти не боялись и разрешили митинг в защиту набережной, то мы легко собрали бы там несколько тысяч человек. Это наша набережная и поэтому жители борются за нее», - заявил он.

Второй активист, также говоривший на условиях анонимности, заявил, что решение суда было несправедливым, так как суд не дал возможности истребовать доказательства. «Эти доказательства должны были продемонстрировать, что действия чиновников нарушали краевые нормы», - заявил он.

Самый большой зал суда был забит до отказа

Говоря о численности пришедших на суд сторонников сохранения набережной, активист отметил, что, по его оценке, «чуть более 50 человек». «Самый большой зал суда был забит до отказа», - подчеркнул он.

«Здесь еще проблема в том, что не все могли приехать в 11.00 в понедельник. Если бы это было в Юбилейном, то была бы колоссальная явка», - добавил он.

Говоря о дальнейших действиях, активист заявил, что в начале защитники набережной публиковали обращения, но после исчерпания этой формы пытаются добиться проведения митинга. «Мы начали с 2024 года записывали обращения – сначала к мэру, потом к губернатору, потом к Путину. Последнее было самым масштабным – с участием тысячи человек. После этого мы поняли, что такая форма исчерпала себя и пытаемся провести митинг, чтобы донести до властей, что мы требуем. Но проблема в том, что нам уже полгода отказывают в проведении митинга под любыми предлогами, хотя мы подавали заявки на каждый день. Сначала нам отказывали потому, что место, мол, занято. Причем, когда мы предлагали несколько точек – сначала две, потом три, потом четыре и даже пять - отговорки оказывались одинаковыми. Но если в части мест действительно что-то проводила «Молодая гвардия» «Единой России», то в других местах было пусто, и мы это снимали. Теперь отказ по другой причине - ракетная опасность, опасность атак БПЛА. При этом в городе регулярно проходят те или иные мероприятия, и нам, конечно, обидно, то что нам отказывают», - заключил он.

Жалобу надо подавать через сам Первомайский районный суд

Адвокат, говоривший с корреспондентом «Кавказского узла» также на условии анонимности, подчеркнул, что решение Первомайского районного суда может быть обжаловано в Краснодарском краевом суде. «При этом жалобу надо подавать через сам Первомайский районный суд. Если отправить документ напрямую в краевой суд, его вернут»,- отметил он, добавив, что срок подачи жалобы – месяц со дня, когда суд составил решение в окончательной (мотивированной) форме.

16 января глава Краснодара, вопреки протестам жителей, утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 26 апреля силовики с утра были стянуты на Рождественскую набережную, на которой местные жители протестовали против строительства храма. Визит патриарха Кирилла, который предположительно должен был заложить первый камень в основание собора, не состоялся.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.