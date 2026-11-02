Избиение в Тбилиси туристки из Минска вызвало резонанс в сети

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Грубый ответ девушки на предложение мужчины познакомиться не может быть оправданием насилию, а за рукоприкладство нужно строго наказывать, вплоть до реального лишения свободы, указали пользователи соцсети, комментируя избиение туристки из Минска в Тбилиси.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября МВД Грузии сообщило о задержании мужчины после нападения на железнодорожном вокзале Тбилиси на фитнес-тренера Александру из Минска. Женщина связала нападение с русской речью, тогда как задержанный объяснил произошедшее грубым отказом познакомиться. МВД сообщило о расследовании дела о насилии, не уточнив мотив нападения.

В начале августа спецслужбы Грузии заинтересовались кампанией фейков о притеснениях россиян. Против Грузии ведется дезинформационная кампания с целью создать представление об угрозах для российских туристов на территории страны, заявила Служба госбезопасности.

Комментаторы заявили об отсутствии оправдания насилию

Сообщение о нападении на туристку 31 октября было опубликовано на странице "Кавказского узла" в Facebook*, на которую подписаны около 164 тыс. пользователей. На 13.50 мск 2 ноября этот пост набрал 184 реакции пользователей и 665 комментариев.

Часть комментаторов подчеркнула, что женщина вправе отказаться от знакомства, и такой отказ не оправдывает насилие.

"А на грубый или какой другой отказ – надо бить?! Она что, обязана знакомиться?! Это что за довод?! Вот такие особи – позор для Грузии! Думаю, если бы он повёл себя как благородный грузинский мужчина, этой девушке стыдно было бы с ним не познакомиться. Видимо, нагрубил и получил соответствующий отказ", – написала Nana Sukhashvili.

"А почему она должна была с ним знакомиться? Если она не хочет, то надо бить, что ли?" – спросила Елена Гонгадзе.

"Она туристка! Гость Грузии! На каком основании должен кто-то подойти и ударить её? Какое он имел право? Она разговаривала с подругой. Чего он лезет? Не хочет она знакомиться, отстань! Нет, наши люди так не могут. Если приехала в Грузию и тем более разговаривает на русском языке, у них такое мнение, что она должна пойти с ним. Даже обязана! Видите, как он не принял её отказ! Сразу ударил. А где полиция, которая должна быть на перроне, куда они смотрели? За такое как минимум пять лет надо дать! Не зная человека, бьёт её <…>", – возмутилась Vika Merkulova.

Участники обсуждения также потребовали наказать нападавшего и высказались за лишение свободы за насилие.

"Очень хорошо! Всем место в тюрьме, кто поднимает руку на слабых", – написала Tamara Gongadze.

"Раньше за один мат 15 суток давали минимум. А за удар – до шести лет. И смотря какой удар был нанесён", – отметил Alekos Lazaridis.

"Жестоко наказать", – призвал Коля Качарава.

Некоторые комментаторы усомнились в языковом мотиве нападения и связали произошедшее с поведением туристки.

"Бред! Я русская, родилась и выросла здесь! Никогда ничего подобного не было!" – написала Nata Reshetnikova.

"За русскую речь никто никого никогда не бьёт, а вот за неподобающий ответ и поведение могут ответить грубо, но женщин бить нельзя", – заявила Nona Ninua.

"Бьют не за русский язык, а за поведение", – написал Gia George.

Туристка рассказала подробности инцидента

Видео с рассказом туристки из Минска Александры опубликовал Telegram-канал "Плохие новости". В начале записи женщина сообщила, что уже находится дома. По ее словам, во время путешествия по Грузии они с подругой провели полдня в полицейском участке и несколько часов в зале суда после нападения на нее.

По словам Александры, на третий день поездки женщины переехали из Батуми в Тбилиси. На станции, пока подруга вызывала такси, к ним приблизился мужчина крупного телосложения. "Я его попросила отойти от меня, на что он отреагировал ударом по моей щеке", – рассказала Александра. По ее словам, удар был сильным, мужчина ударил ее открытой ладонью.

Свое предположение о причине нападения она сформулировала так: "Нам показалось, что это было всё за русскую речь. Хотя мужчина потом в полицейском участке сказал, что он хотел с нами познакомиться, а мы его послали на три весёлых буквы". Александра также рассказала, что мужчина громко ругался матом и оскорблял их. Вокруг было много людей, однако никто не вмешался. Она предположила, что очевидцы могли испугаться нападавшего.

Полицейские задержали подозреваемого в течение нескольких минут, после чего женщин отвели в участок для дачи показаний, сообщила Александра. Следователя они ждали около часа. В это время сотрудники полиции успокаивали их и пытались подбодрить. "Принесли нам пончики в виде сердечек, потому что мы в последний раз ели утром и хотели просто вызвать такси, поставить чемоданы и идти гулять", – рассказала туристка.

По словам Александры, инцидент не изменил ее отношения к Грузии и ее жителям. "В любой стране существуют [яркоэкспрессивное выражение], которые заслуживают наказания", – сказала она.

Время нападения уточнило МВД Грузии в ответах местным редакциям. Инцидент произошел за десять дней до публикации сообщения 30 октября, сообщили в ведомстве изданию On.ge. В публикации Ambebi.ge от 28 октября приведен собственный ответ МВД, согласно которому нападение произошло примерно неделей ранее, а мужчину задержали по горячим следам.

Нападение на Александру произошло за десять дней до того, как об инциденте было опубликовано в СМИ, привело сообщение МВД Грузии издание On.ge. Ведомство уточнило, что подозреваемого задержали по горячим следам.

После обращения туристки полиция провела проверку и передала дело в суд, передало издание Netgazeti. Туристке из Минска и ее подруге власти Грузии разрешили покинуть территорию страны в то время, когда шло разбирательство.