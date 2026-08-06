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04:41, 6 августа 2026

Спецслужбы Грузии заинтересовались кампанией фейков о притеснениях россиян

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Против Грузии ведется дезинформационная кампания с целью создать представление об угрозах для российских туристов на территории страны, заявила Служба госбезопасности. 

Как информировал "Кавказский узел", в соцсетях вызвало резонанс нападение жителя Грузии Георгия Чигладзе на русскоговорящую туристку. По утвердждениям одной из участниц инцидента, следствие подтвердило, что девушки не обливали гостей свадьбы водой, не оскорбляли их и не портили аппаратуру. К 3 августа гражданка России, которую ударил Чигладзе, вместе с подругами уехала из Грузии. Еще в июле в сети распространились сгенерированные искусственным интеллектом изображения с Михаилом Саакашвили и Георгием Чигладзе, указывал портал проверки фактов "Детектор мифов". 

Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. Суд в Телави освободил Чигладзе под залог. В суде он заявил, что сожалеет о случившемся. Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы.

Служба государственной безопасности Грузии ведет расследование по статье о саботаже в связи с дискредитирующей информационной кампанией против страны. Кампания проводится из-за рубежа и наносит ущерб государственным интересам Грузии, в том числе экономическим, заявили в ведомстве. 

Авторы дезинформации, которая распространяется в соцсети бот-аккаунтами, пытаются создать ложное представление о том, что в Грузии существуют угрозы и “неблагоприятная среда” для туристов из России. 

“На нескольких фейковых аккаунтах, зарегистрированных на социальной платформе X, распространялась дезинформация, что грузинские граждане оставляют туристов из Российской Федерации одних в лесу или намеренно загрязняют еду, заказанную ими в грузинских ресторанах”, - говорится, в частности, в сообщении СГБ. 

В ведомстве добавили, что аналогичная фейковая информация также “скоординированно распространялась” одним из зарубежных медиа “с многомиллионной аудиторией”. Название ресурса в сообщении СГБ не приводятся. 

Статья о саботаже или создании угрозы государственным интересам Грузии, по которой ведется расследование (статья 318 УК Грузии), предусматривает до четырех лет лишения свободы. Цель расследования - установить организаторов и участников кампании, источники ее финансирования и механизмы распространения информации, отмечается в публикации СГБ на официальной странице в Facebook*.

После инцидента с русскоговорящими туристками в Телави жители России активно распространяли в соцсетях призыв отказаться от поездок в Грузию. В то же время адвокат туристок Лали Апциаури, как и они сами, "дистанцировались от формулировки о том, что конфликт возник из-за языка", отмечало еще 21 июля издание Paper Kartuli. "По словам Апциаури, инцидент не был мотивирован языком или национальностью и претензий на этот счет у женщин к следствию нет", - говорится в публикации. При этом в своих первоначальных заявлениях об инциденте и опубликованных видео они утверждали, что агрессию Чигладзе в их адрес вызвала именно русская речь.

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля в Тбилиси участники акции памяти бойцов, убитых в боевых действиях на Украине, провели шествие у здания парламента. Между участниками шествия и группой туристов произошел конфликт. Грузинские СМИ заявили, что туристы были из России. Инцидент вызвал резонанс в соцсетях. Комментаторы поспорили о его причинах. Одни пользователи сочли, что туристки лишь ответили на агрессию демонстрантов, а другие заявили, что именно их поведение стало причиной инцидента.

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Автор: "Кавказский узел"

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