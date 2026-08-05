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12:46, 5 августа 2026

Пользователи соцсети усомнились в версии адвоката Чигладзе о махинациях туристок со страховкой

Лаши Капанадзе (справа) и Георгий Чигладзе (в центре). Фото: https://www.facebook.com/diasporageo/posts принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Версия Лаши Капанадзе, который является адвокатом Георгия Чигладзе, о том, что туристки могли спровоцировать конфликт ради страховой выплаты, выглядит сомнительной, поскольку туристические полисы покрывают прежде всего медицинские расходы, а доказательств в пользу описанной схемы адвокат не привел, указали пользователи соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", адвокат Георгия Чигладзе опубликовал запись с камер отеля в Телави. Видео с камер отеля Agarani Estate подтверждает, что на участников свадьбы была вылита вода, хотя сами русскоговорящие туристки, с которыми у них возник конфликт, это отрицали.

Адвокат Лаша Капанадзе заявил, что среди российских туристов распространена практика мошенничества со страховками за рубежом. Во его версии, туристы оформляют страховку в своей стране, а по пути в другую страну провоцируют конфликт и противоправные действия в свой адрес, становятся потерпевшими по уголовному делу, а затем, вернувшись в страну, получают крупные суммы из страхового фонда.

Комментаторы потребовали доказательств от Лаши Капанадзе

Два поста на странице "Кавказского узла" в Facebook*, посвященные избиению туристки в Талави, в совокупности набрали 650 отметок с реакцией пользователей и 2290 комментариев. Часть пользователей потребовала доказательств того, что описанная адвокатом схема действительно распространена среди российских туристов. Они также усомнились в возможности получить выплату только на основании нападения и приобретения статуса потерпевшего.

"Нет такой страховки. Есть страховка только медицинская. Расходы на медобслуживание оплачиваются", – написал Алексей Ветров.

"Насколько распространена такая практика среди российских туристов? Сколько случаев было за единицу времени, то бишь за какой период? Доказательства?" – спросила Olga Tolpygina.

"Долго же думали, что придумать", – написала Guzel Sayonaru.

Пользователи усомнились, что жидкость могла попасть с балкона на участников свадьбы из-за расположенного под ним навеса.

"А где на видео видно, что это именно тот день, и где эти туристки?" – спросила Валерия Рубцова.

"Почему на видео не показан навес над верандой под балконом? Там на гостей что-то вылить не получится, даже если захочешь", – написал Ashot Gabrielyan.

"Почему видео сразу не было предоставлено? Почему следствие не обнаружило жидкости на аппаратуре, если ее было достаточно для порчи оборудования? Где видно, что реакция гостей связана именно с поведением туристов?" – написала Алла Августинович.

Некоторые пользователи допустили, что туристки могли нарушить порядок, но подчеркнули, что участникам свадьбы следовало обратиться в полицию.

"Все равно так бить нельзя было. Его сила и ее сила имеют разницу. Надо было вызвать правоохранительные органы, если туристы что-то нарушили", – написала Мария Кравцова.

"Даже если это и правда, ее действия квалифицируются максимум как мелкое хулиганство <…>. Побои и нанесение тяжкого вреда здоровью – это другая статья, надо было думать, прежде чем руки распускать", – заявила Natalie Ivanova.

Другие комментаторы заявили, что туристок следовало привлечь к ответственности, если они облили участников свадьбы и повредили музыкальное оборудование.

"Почему ее выпустили? Надо было ее наказать, заставить заплатить штраф за испорченный музыкальный инструмент, а за срыв свадьбы вообще наказать", – написала Анна Чихвария.

"Кулаком не приветствую. Много гостей в Грузии, и всем остальным своим поведением портят отдых", – заявил пользователь Лали Ллл.

Условия российских страховщиков вошли в противоречие с версией Капанадзе

Проверка условий четырех крупнейших российских страховщиков, работающих с туристическими полисами, не подтвердила, что признание туриста потерпевшим по уголовному делу само по себе дает право на страховую выплату. СОГАЗ, "АльфаСтрахование", "Ингосстрах" и "РЕСО-Гарантия" предусматривают компенсацию за границей прежде всего медицинских расходов. Отдельная денежная выплата за травму возможна, если в полис дополнительно включено страхование от несчастного случая.

Размер такой выплаты зависит от характера повреждения и страховой суммы. Документы полиции или материалы уголовного дела могут потребоваться для подтверждения обстоятельств нападения, однако процессуальный статус потерпевшего не является страховым случаем. Обратиться за компенсацией после возвращения в Россию действительно можно, но травма должна быть получена во время действия полиса и подтверждена медицинскими документами.

"Страховыми случаями признаются события, явившиеся прямым следствием несчастного случая: смерть застрахованного, физическая травма (увечье), постоянная утрата трудоспособности", – указано в правилах страхования, опубликованных на сайте компании "РЕСО-Гарантия".

Правила страховщиков исключают умышленные действия, направленные на наступление страхового случая, а также связанные с происшествием противоправные действия самого застрахованного. Таким образом, получение выплаты за реальную травму после возвращения из поездки возможно, но описанная адвокатом Лашой Капанадзе схема с намеренным провоцированием нападения противоречит условиям страхования. Утверждение о распространенности такой практики условиями полисов также не подтверждается.

В российском законе "Об основах туристской деятельности" (страхование выезжающих за рубеж) отмечается, что "Страховщик обязан оплатить или возместить расходы <...> если страховой случай наступил в период действия договора добровольного страхования". При этом в законе нет требования о признании туриста потерпевшим по уголовному делу.

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Автор: "Кавказский узел"

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