Пользователи соцсети усомнились в версии адвоката Чигладзе о махинациях туристок со страховкой
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Версия Лаши Капанадзе, который является адвокатом Георгия Чигладзе, о том, что туристки могли спровоцировать конфликт ради страховой выплаты, выглядит сомнительной, поскольку туристические полисы покрывают прежде всего медицинские расходы, а доказательств в пользу описанной схемы адвокат не привел, указали пользователи соцсети.
Как информировал "Кавказский узел", адвокат Георгия Чигладзе опубликовал запись с камер отеля в Телави. Видео с камер отеля Agarani Estate подтверждает, что на участников свадьбы была вылита вода, хотя сами русскоговорящие туристки, с которыми у них возник конфликт, это отрицали.
Адвокат Лаша Капанадзе заявил, что среди российских туристов распространена практика мошенничества со страховками за рубежом. Во его версии, туристы оформляют страховку в своей стране, а по пути в другую страну провоцируют конфликт и противоправные действия в свой адрес, становятся потерпевшими по уголовному делу, а затем, вернувшись в страну, получают крупные суммы из страхового фонда.
Комментаторы потребовали доказательств от Лаши Капанадзе
Два поста на странице "Кавказского узла" в Facebook*, посвященные избиению туристки в Талави, в совокупности набрали 650 отметок с реакцией пользователей и 2290 комментариев. Часть пользователей потребовала доказательств того, что описанная адвокатом схема действительно распространена среди российских туристов. Они также усомнились в возможности получить выплату только на основании нападения и приобретения статуса потерпевшего.
"Нет такой страховки. Есть страховка только медицинская. Расходы на медобслуживание оплачиваются", – написал Алексей Ветров.
"Насколько распространена такая практика среди российских туристов? Сколько случаев было за единицу времени, то бишь за какой период? Доказательства?" – спросила Olga Tolpygina.
"Долго же думали, что придумать", – написала Guzel Sayonaru.
Пользователи усомнились, что жидкость могла попасть с балкона на участников свадьбы из-за расположенного под ним навеса.
"А где на видео видно, что это именно тот день, и где эти туристки?" – спросила Валерия Рубцова.
"Почему на видео не показан навес над верандой под балконом? Там на гостей что-то вылить не получится, даже если захочешь", – написал Ashot Gabrielyan.
"Почему видео сразу не было предоставлено? Почему следствие не обнаружило жидкости на аппаратуре, если ее было достаточно для порчи оборудования? Где видно, что реакция гостей связана именно с поведением туристов?" – написала Алла Августинович.
Некоторые пользователи допустили, что туристки могли нарушить порядок, но подчеркнули, что участникам свадьбы следовало обратиться в полицию.
"Все равно так бить нельзя было. Его сила и ее сила имеют разницу. Надо было вызвать правоохранительные органы, если туристы что-то нарушили", – написала Мария Кравцова.
"Даже если это и правда, ее действия квалифицируются максимум как мелкое хулиганство <…>. Побои и нанесение тяжкого вреда здоровью – это другая статья, надо было думать, прежде чем руки распускать", – заявила Natalie Ivanova.
Другие комментаторы заявили, что туристок следовало привлечь к ответственности, если они облили участников свадьбы и повредили музыкальное оборудование.
"Почему ее выпустили? Надо было ее наказать, заставить заплатить штраф за испорченный музыкальный инструмент, а за срыв свадьбы вообще наказать", – написала Анна Чихвария.
"Кулаком не приветствую. Много гостей в Грузии, и всем остальным своим поведением портят отдых", – заявил пользователь Лали Ллл.
Условия российских страховщиков вошли в противоречие с версией Капанадзе
Проверка условий четырех крупнейших российских страховщиков, работающих с туристическими полисами, не подтвердила, что признание туриста потерпевшим по уголовному делу само по себе дает право на страховую выплату. СОГАЗ, "АльфаСтрахование", "Ингосстрах" и "РЕСО-Гарантия" предусматривают компенсацию за границей прежде всего медицинских расходов. Отдельная денежная выплата за травму возможна, если в полис дополнительно включено страхование от несчастного случая.
Размер такой выплаты зависит от характера повреждения и страховой суммы. Документы полиции или материалы уголовного дела могут потребоваться для подтверждения обстоятельств нападения, однако процессуальный статус потерпевшего не является страховым случаем. Обратиться за компенсацией после возвращения в Россию действительно можно, но травма должна быть получена во время действия полиса и подтверждена медицинскими документами.
"Страховыми случаями признаются события, явившиеся прямым следствием несчастного случая: смерть застрахованного, физическая травма (увечье), постоянная утрата трудоспособности", – указано в правилах страхования, опубликованных на сайте компании "РЕСО-Гарантия".
Правила страховщиков исключают умышленные действия, направленные на наступление страхового случая, а также связанные с происшествием противоправные действия самого застрахованного. Таким образом, получение выплаты за реальную травму после возвращения из поездки возможно, но описанная адвокатом Лашой Капанадзе схема с намеренным провоцированием нападения противоречит условиям страхования. Утверждение о распространенности такой практики условиями полисов также не подтверждается.
В российском законе "Об основах туристской деятельности" (страхование выезжающих за рубеж) отмечается, что "Страховщик обязан оплатить или возместить расходы <...> если страховой случай наступил в период действия договора добровольного страхования". При этом в законе нет требования о признании туриста потерпевшим по уголовному делу.
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