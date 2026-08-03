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03:59, 3 августа 2026

Пострадавшия в Телави туристка покинула Грузию

Пострадавшая туристка. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гражданка России, которую ударил в гостинице в Телави Гиоргий Чигладзе, вместе с подругами уехала из Грузии, сообщила ее адвокат Лали Апциаури.

Как информировал "Кавказский узел", в соцсетях вызвало резонанс нападение жителя Грузии Гиоргием Чигладзе на русскоговорящую туристку. Одна из участниц инцидента, произошедшего в номере отеля в Телави, рассказала, что следствие подтвердило, что девушки не обливали гостей свадьбы водой, не оскорбляли их и не портили аппаратуру.

Гражданка России, которую в гостинице города Телави ударил Гиоргий Чигладзе, вместе с подругами покинула Грузию, пишет ТАСС со ссылкой на ее адвоката Лали Апциаури.

По словам адвоката, следствие и не запрещало ей покидать Грузию, однако на момент расследования она некоторое время еще находилась в стране. Апциаури также добавила, что через несколько дней она ознакомится с материалами дела, после чего выступит с более подробным заявлением для СМИ.

Ранее адвокат подтвердила, что пострадавшая девушка является гражданкой России, а также имеет турецкое гражданство.

Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. В Тбилиси прошло шествие, участники которого выразили поддержку Чигладзе. Суд в Телави освободил Чигладзе под залог. В суде он заявил, что сожалеет о случившемся.  Грузинские СМИ сообщили, что у пострадавшей гражданство России и Турции. На записи, которая предшествовала нападению на туристку участником свадьбы в Телави, девушка машет из окна рукой участникам торжества, но в ответ сталкивается с обвинениями в том, что она вылила воду на аппаратуру, и оскорблениями. Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы.

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Автор: "Кавказский узел"

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