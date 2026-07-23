Аналитики оценили влияние конфликтов с туристами на турпоток из России в Грузию

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Два конфликта с участием русскоговорящих туристов не способны отразиться на турпотоке в Грузию, которая на протяжении многих лет остается востребованным направлением, и являются скорее единичными случаями. При этом у части грузинского общества есть негативное отношение к релокантам, наплыв которых отразился на экономической ситуации.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях вызвало резонанс избиение жителем Грузии Гиоргием Чигладзе русскоговорящей туристки. Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. В Тбилиси прошло шествие, участники которого выразили поддержку Чигладзе. Суд в Телави освободил Чигладзе под залог. В суде он заявил, что сожалеет о случившемся. Грузинские СМИ сообщили, что у пострадавшей гражданство России и Турции. На записи, которая предшествовала избиению туристки участником свадьбы в Телави, девушка машет из окна рукой участникам торжества, которое проходит под окнами гостиничного номера, но в ответ сталкивается с обвинениями в том, что она вылила воду на аппаратуру, и оскорблениями. Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы.

МВД Грузии сообщило со ссылкой на свидетелей, что во время празднования свадьбы в одном из отелей Телави отдыхающие в гостинице туристки с балкона гостиничного номера оскорбили участников торжества и облили водой аппаратуру, из которой звучала музыка. Далее житель Грузии Гиоргий Чигладзе нанес удар одной из туристок. Ее доставили в клинику, а Чигладзе был задержан. В письме из изолятора он выразил сожаление, что поддался эмоциям. "Мне очень жаль, что эта женщина пострадала, но я не хотел этого", - написал, в частности, Чигладзе.

Организатор туров в Грузия и винный гид Анна Филатова уверена, что серия последних инцидентов в Грузии с участием российских туристов пока не может негативно сказаться на текущем туристическом сезоне.



«Для большинства российских туристов Грузия остается страной, где политический фон и поездка в отпуск существовали отдельно друг от друга, а направление считалось удобным и безопасным, где отдельные инциденты воспринимались как исключения. Если таких конфликтов будет больше, это поменяет саму картину. Даже если люди не откажутся от поездки сразу, они начнут внимательнее смотреть на новости и общий фон, а это уже снижает туристическую привлекательность в конкурентной борьбе с другими направлениями», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Если в информационном поле закрепится ощущение, что конфликты с россиянами перестают быть редкостью, это начнет работать против спроса

Возникающие конфликты могут нанести прежде всего репутационный удар по направлению, но если они будут пресечены, то в долгосрочной перспективе это не повлияет на активность туристов из РФ, убеждена специалист.

«Привычка отделять политику от личной безопасности у части туристов действительно есть, правда, она не бесконечна, и если в информационном поле закрепится ощущение, что конфликты с россиянами перестают быть редкостью, это начнет работать против спроса. При этом говорить о том, что страна стала небезопасной в целом, пока нельзя: речь идет об усилении антирекламы, которая особенно болезненна на фоне и без того напряженных грузино-российских отношений», - отметила она.

Грузия прочно удерживает статус близкого, удобного и максимально безопасного направления для россиян, и пара таких инцидентов не способны перечеркнуть этот многолетний опыт

Информационные всплески вокруг единичных конфликтов не способны сбить высокий спрос на поездки, считает эксперт туриндустрии, уверен представитель туркомпании «Левел-Тревл» Алексей.

«Грузия прочно удерживает статус близкого, удобного и максимально безопасного направления для россиян, и пара таких инцидентов не способны перечеркнуть этот многолетний опыт. У отдыхающих нет ощущения личного риска, поэтому турпоток сохраняет отличный темп: бронирования продолжаются в прежнем режиме, а интерес к направлению лишь сохраняется», - сказал он «Кавказскому узлу».

Пользователи соцсети поспорили о причинах конфликта между туристами и участниками шествия в Тбилиси Комментаторы в Facebook* по-разному оценили причины конфликта между группой туристов и участниками шествия в Тбилиси, посвященного памяти погибших на Украине грузинских бойцов. Одни пользователи сочли, что туристки лишь ответили на агрессию демонстрантов, а другие заявили, что именно их поведение стало причиной инцидента.

Разговоры о репутационных рисках для страны сильно преувеличены, отмечает он.

«Российские туристы прекрасно понимают реальную обстановку на местах и продолжают выбирать Грузию за удобную логистику и комфортные условия. Любые попытки раздуть из бытовых споров системную проблему разбиваются о реальную статистику поездок: люди как ехали, так и продолжают ехать, прекрасно проводя там свой отпуск», - указал он.

Недавно зафиксированные конфликты не говорят о резком изменении отношения к россиянам, считает старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня.

«Мне кажется, что конфликты за последние 10 дней не являются признаком изменения общественных настроений в отношении именно граждан России. И скорее это в целом эволюция гражданского общества в Грузии, которая становится более принципиальным по отношению к чужим. Это видно и по отношению к мигрантам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Против России как страны могут звучать какие-то лозунги, но это не является признаком резкого изменения настроений в отношении именно граждан России, подчеркнул он. По мнению аналитика, подобные происшествия не отпугнут российских туристов, считает эксперт.

«Мне кажется, что подобные случаи не могут кардинально поменять отношение туристов к поездкам в Грузию. Она по-прежнему останется аттрактивной, и там много россиян, а из-за того, что их там много, вероятность случайности каких-то стычек может быть выше. Любой инцидент может быть задействован теми или иными силами для достижения целей определенных групп как в России, так и в Грузии. Но если говорить о нормальном контексте дипломатических и других российско-грузинских отношений, то вряд ли эти инциденты следует рассматривать серьезно», - отметил он.

К туристам из РФ неприязни нет, если, конечно, они не демонстрируют поддержку путинского режима. Есть другая проблема — в целом довольно высокий уровень эмоциональности местных жителей и склонность пускать в ход кулаки

Российские туристы не сталкиваются с негативным отношением в Грузии, считает политолог Сергей Жаворонков.

«К туристам из РФ неприязни нет, если, конечно, они не демонстрируют поддержку путинского режима. Есть другая проблема — в целом довольно высокий уровень эмоциональности местных жителей и склонность пускать в ход кулаки, превышающая обычную. Отношение к релокантам несколько иное: часть грузинского общества считает, что их число избыточно и негативно сказывается на этнически-культурном раскладе такой небольшой страны, а также ведет к росту цен на недвижимость и аренду», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Возникающие бытовые трения не способны повлиять на межгосударственные связи или туризм, убежден политолог.

«На российско-грузинских отношениях, очень теплых при правлении Иванишвили, думаю, все это не скажется никак. Равно как и на желании россиян посетить Грузию. В целом это довольно безопасная страна, уличная преступность низкая, цены доступные, если не брать очевидно завышенные цены на авиабилеты, куда дороже Армении, например», - отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля в Тбилиси участники акции памяти бойцов, убитых в боевых действиях на Украине, провели шествие у здания парламента. Между участниками шествия и группой туристов произошел конфликт. Грузинские СМИ заявили, что туристы были из России. Инцидент вызвал резонанс в соцсетях. Комментаторы поспорили о его причинах. Одни пользователи сочли, что туристки лишь ответили на агрессию демонстрантов, а другие заявили, что именно их поведение стало причиной инцидента.