×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:52, 23 июля 2026

Аналитики оценили влияние конфликтов с туристами на турпоток из России в Грузию

Тбилиси. Фото: Omicroñ'R. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два конфликта с участием русскоговорящих туристов не способны отразиться на турпотоке в Грузию, которая на протяжении многих лет остается востребованным направлением, и являются скорее единичными случаями. При этом у части грузинского общества есть негативное отношение к релокантам, наплыв которых отразился на экономической ситуации.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях вызвало резонанс избиение жителем Грузии Гиоргием Чигладзе русскоговорящей туристки. Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. В Тбилиси прошло шествие, участники которого выразили поддержку Чигладзе. Суд в Телави освободил Чигладзе под залог. В суде он заявил, что сожалеет о случившемся.  Грузинские СМИ сообщили, что у пострадавшей гражданство России и Турции. На записи, которая предшествовала избиению туристки участником свадьбы в Телави, девушка машет из окна рукой участникам торжества, которое проходит под окнами гостиничного номера, но в ответ сталкивается с обвинениями в том, что она вылила воду на аппаратуру, и оскорблениями. Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы.

МВД Грузии сообщило со ссылкой на свидетелей, что во время празднования свадьбы в одном из отелей Телави отдыхающие в гостинице туристки с балкона гостиничного номера оскорбили участников торжества и облили водой аппаратуру, из которой звучала музыка. Далее житель Грузии Гиоргий Чигладзе нанес удар одной из туристок. Ее доставили в клинику, а Чигладзе был задержан. В письме из изолятора он выразил сожаление, что поддался эмоциям. "Мне очень жаль, что эта женщина пострадала, но я не хотел этого", - написал, в частности, Чигладзе. 

Организатор туров в Грузия и винный гид Анна Филатова уверена, что серия последних инцидентов в Грузии с участием российских туристов пока не может негативно сказаться на текущем туристическом сезоне.  
 
«Для большинства российских туристов Грузия остается страной, где политический фон и поездка в отпуск существовали отдельно друг от друга, а направление считалось удобным и безопасным, где отдельные инциденты воспринимались как исключения. Если таких конфликтов будет больше, это поменяет саму картину. Даже если люди не откажутся от поездки сразу, они начнут внимательнее смотреть на новости и общий фон, а это уже снижает туристическую привлекательность в конкурентной борьбе с другими направлениями», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Если в информационном поле закрепится ощущение, что конфликты с россиянами перестают быть редкостью, это начнет работать против спроса

Возникающие конфликты могут нанести прежде всего репутационный удар по направлению, но если они будут пресечены, то в долгосрочной перспективе это не повлияет на активность туристов из РФ,  убеждена специалист.

«Привычка отделять политику от личной безопасности у части туристов действительно есть, правда, она не бесконечна, и если в информационном поле закрепится ощущение, что конфликты с россиянами перестают быть редкостью, это начнет работать против спроса. При этом говорить о том, что страна стала небезопасной в целом, пока нельзя: речь идет об усилении антирекламы, которая особенно болезненна на фоне и без того напряженных грузино-российских отношений», - отметила она.

Грузия прочно удерживает статус близкого, удобного и максимально безопасного направления для россиян, и пара таких инцидентов не способны перечеркнуть этот многолетний опыт

Информационные всплески вокруг единичных конфликтов не способны сбить высокий спрос на поездки, считает эксперт туриндустрии, уверен представитель туркомпании «Левел-Тревл» Алексей.

«Грузия прочно удерживает статус близкого, удобного и максимально безопасного направления для россиян, и пара таких инцидентов не способны перечеркнуть этот многолетний опыт. У отдыхающих нет ощущения личного риска, поэтому турпоток сохраняет отличный темп: бронирования продолжаются в прежнем режиме, а интерес к направлению лишь сохраняется», - сказал он «Кавказскому узлу».

Конфликт между туристами и участниками шествия в Тбилиси. Скриншот фото Mo Se от 11.07.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=4367999213514817&set=pcb.4367999256848146. Деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России.
12:57 13.07.2026
Пользователи соцсети поспорили о причинах конфликта между туристами и участниками шествия в Тбилиси
Комментаторы в Facebook* по-разному оценили причины конфликта между группой туристов и участниками шествия в Тбилиси, посвященного памяти погибших на Украине грузинских бойцов. Одни пользователи сочли, что туристки лишь ответили на агрессию демонстрантов, а другие заявили, что именно их поведение стало причиной инцидента.

Разговоры о репутационных рисках для страны сильно преувеличены, отмечает он.

«Российские туристы прекрасно понимают реальную обстановку на местах и продолжают выбирать Грузию за удобную логистику и комфортные условия. Любые попытки раздуть из бытовых споров системную проблему разбиваются о реальную статистику поездок: люди как ехали, так и продолжают ехать, прекрасно проводя там свой отпуск», - указал он.

Недавно зафиксированные конфликты не говорят о резком изменении отношения к россиянам, считает старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня.

«Мне кажется, что конфликты за последние 10 дней не являются признаком изменения общественных настроений в отношении именно граждан России. И скорее это в целом эволюция гражданского общества в Грузии, которая становится более принципиальным по отношению к чужим. Это видно и по отношению к мигрантам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Против России как страны могут звучать какие-то лозунги, но это не является признаком резкого изменения настроений в отношении именно граждан России, подчеркнул он. По мнению аналитика, подобные происшествия не отпугнут российских туристов, считает эксперт. 

«Мне кажется, что подобные случаи не могут кардинально поменять отношение туристов к поездкам в Грузию. Она по-прежнему останется аттрактивной, и там много россиян, а из-за того, что их там много, вероятность случайности каких-то стычек может быть выше. Любой инцидент может быть задействован теми или иными силами для достижения целей определенных групп как в России, так и в Грузии. Но если говорить о нормальном контексте дипломатических и других российско-грузинских отношений, то вряд ли эти инциденты следует рассматривать серьезно», - отметил он.

К туристам из РФ неприязни нет, если, конечно, они не демонстрируют поддержку путинского режима. Есть другая проблема — в целом довольно высокий уровень эмоциональности местных жителей и склонность пускать в ход кулаки

Российские туристы не сталкиваются с негативным отношением в Грузии, считает политолог Сергей Жаворонков.

«К туристам из РФ неприязни нет, если, конечно, они не демонстрируют поддержку путинского режима. Есть другая проблема — в целом довольно высокий уровень эмоциональности местных жителей и склонность пускать в ход кулаки, превышающая обычную. Отношение к релокантам несколько иное: часть грузинского общества считает, что их число избыточно и негативно сказывается на этнически-культурном раскладе такой небольшой страны, а также ведет к росту цен на недвижимость и аренду», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Возникающие бытовые трения не способны повлиять на межгосударственные связи или туризм, убежден политолог.

«На российско-грузинских отношениях, очень теплых при правлении Иванишвили, думаю, все это не скажется никак. Равно как и на желании россиян посетить Грузию. В целом это довольно безопасная страна, уличная преступность низкая, цены доступные, если не брать очевидно завышенные цены на авиабилеты, куда дороже Армении, например», - отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля в Тбилиси участники акции памяти бойцов, убитых в боевых действиях на Украине, провели шествие у здания парламента. Между участниками шествия и группой туристов произошел конфликт. Грузинские СМИ заявили, что туристы были из России. Инцидент вызвал резонанс в соцсетях. Комментаторы поспорили о его причинах. Одни пользователи сочли, что туристки лишь ответили на агрессию демонстрантов, а другие заявили, что именно их поведение стало причиной инцидента.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Конфликт между туристами и участниками шествия в Тбилиси. Скриншот фото Mo Se от 11.07.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=4367999213514817&set=pcb.4367999256848146. Деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России.
12:57, 13 июля 2026
Пользователи соцсети поспорили о причинах конфликта между туристами и участниками шествия в Тбилиси
Анастасия Зиновкина. Скриншот фото Paper Kartuli, https://t.me/paperkartuli/26705.
00:01, 13 июля 2026
Зиновкина добилась возобновления выдачи лекарств в грузинской тюрьме
Марат Камболов и Алан Гаглоев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
00:55, 30 июня 2026
Аналитики указали на системный кризис в Южной Осетии при Гаглоеве
Анастасия Зиновкина, скриншот фото Publika.
20:17, 25 июня 2026
Зиновкина сообщила о проблемах с доступностью медпомощи
Военнопленные. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:19, 23 июня 2026
ЕСПЧ признал Россию ответственной за пытки и гибель грузинских военнопленных
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
07:50, 22 июля 2026
Ветер с Апшерона
Все про аз-журналистику, в кавычках и без
Фото
17:40, 20 июля 2026
Горы слов. Литература Кавказа
Виктор Астафьев, «Ловля пескарей в Грузии». Рассказ, на который обиделись грузины
Фото
09:00, 17 июля 2026
Ветер с Апшерона
3
Телевизионная пытка
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Акция протеста сотрудников ТЦ Царукяна "Ариндж Молл". 23 июля 2026 г. Фото: https://armeniatoday.am/society-ru/1105872/
23 июля 2026, 12:52
Сотрудники ТЦ Царукяна "Ариндж Молл" потребовали от силовиков не мешать работе

Нарек Торосян. Фото: https://yerevan.today/ru
23 июля 2026, 10:52
Два армянских военных задержаны после суицида сослуживца

Женщина стоит рядом с сотрудником полиции. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 июля 2026, 09:53
Заведующая детсада в Махачкале стала обвиняемой в деле о травме воспитанницы 

Евгений Бурсаниди. Скриншот публикации на личной странице "ВКонтакте".
23 июля 2026, 05:58
Сочинский активист Бурсаниди объяснил отказ от обжалования приговора

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше