Бывший мэр Каспийска арестован на два месяца

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Борис Гонцов, возглавлявший Каспийск более пяти с половиной лет, арестован по делу о получении взятки.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля силовики задержали в Дагестане бывшего главу Каспийска Бориса Гонцова в связи с делом о получении взятки. Следователи сообщили, что чиновник заподозрен в получении взятки в виде пяти квартир на сумму свыше 18 млн рублей. Гонцов игнорировал все жалобы и обращения жителей, а с непосредственными подчиненными обращался грубо и высокомерно, рассказали горожане

Борис Гонцов возглавил Каспийск в ноябре 2020 года, вскоре после назначения Сергея Меликова врио главы Дагестана, и считался частью команды Меликова. На посту главы Каспийска Борис Гонцов неоднократно подвергался критике со стороны горожан, в том числе из-за постоянных проблем с водоснабжением. Согласно официальной декларации, Гонцов при годовом доходе в 2,1 млн рублей приобрел в 2021 году новый Mercedes-Benz GLC 300. Такой автомобиль 2020 года выпуска сегодня, с учетом пробега, предлагается по цене от 3,75 до 4,5 млн рублей; цена нового в 2020 году начиналась от 6,8 млн рублей, следует из данных сайта Drom.ru.

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца экс-мэра Каспийска Бориса Гонцова по делу о получении взятки, передает ТАСС.

"Советский районный суд Махачкалы по ходатайству следствия арестовал на 1 месяц 29 дней бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова, подозреваемого в получении взятки", - приводит агентство сообщение следственного управления СК по Дагестану.