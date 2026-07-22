×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:20, 22 июля 2026

Бывший мэр Каспийска арестован на два месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Борис Гонцов, возглавлявший Каспийск более пяти с половиной лет, арестован по делу о получении взятки.

Как писал  "Кавказский узел", 20 июля силовики задержали в Дагестане бывшего главу Каспийска Бориса Гонцова в связи с делом о получении взятки. Следователи сообщили, что чиновник заподозрен в получении взятки в виде пяти квартир на сумму свыше 18 млн рублей.  Гонцов игнорировал все жалобы и обращения жителей, а с непосредственными подчиненными обращался грубо и высокомерно, рассказали горожане

Борис Гонцов возглавил Каспийск в ноябре 2020 года, вскоре после назначения Сергея Меликова врио главы Дагестана, и считался частью команды Меликова. На посту главы Каспийска Борис Гонцов неоднократно подвергался критике со стороны горожан, в том числе из-за постоянных проблем с водоснабжением. Согласно официальной декларации, Гонцов при годовом доходе в 2,1 млн рублей приобрел в 2021 году новый Mercedes-Benz GLC 300. Такой автомобиль 2020 года выпуска сегодня, с учетом пробега, предлагается по цене от 3,75 до 4,5 млн рублей; цена нового в 2020 году начиналась от 6,8 млн рублей, следует из данных сайта Drom.ru. 

 Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца экс-мэра Каспийска Бориса Гонцова по делу о получении взятки, передает ТАСС.  

"Советский районный суд Махачкалы по ходатайству следствия арестовал на 1 месяц 29 дней бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова, подозреваемого в получении взятки", - приводит агентство сообщение  следственного управления СК по Дагестану.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Последствия удара по складам Wildberries. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:12, 22 июля 2026
Удары по складам Wildberries обнажили проблему с соблюдением прав селлеров с юга России
Проверка документов сотрудником ДПС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:28, 22 июля 2026
Массовые проверки отметок о ГБО на фоне топливного кризиса возмутили водителей Дагестана
Борис Гонцов и уголовное дело. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
20:54, 21 июля 2026
Каспийчане раскритиковали управленческий стиль Гонцова
Вручение родителям посмертных наград погибших бойцов. 20 июля 2026 г. Фото: https://suleiman-stalskiy.ru/
17:58, 21 июля 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
Задержание Бориса Гонцова. 21 июля 2026 г. Скриншот видео: пресс-служба СК РФ
16:59, 21 июля 2026
Следком обнародовал детали дела против бывшего мэра Каспийска
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Роман Мельниченко. Скриншот видео https://www.youtube.com/post/Ugkxakm5Bex0PTbI2K8OtUOeWoUJwxA_idan
22 июля 2026, 16:12
Роман Мельниченко задержан по делу о дискредитации армии

Последствия атаки беспилотников на Невинномысска. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22 июля 2026, 13:16
Атаки дронов создали проблемы с доставкой топлива на АЗС Ставрополья

Проверка документов сотрудником ДПС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22 июля 2026, 10:28
Массовые проверки отметок о ГБО на фоне топливного кризиса возмутили водителей Дагестана

Армянские рыбоводы на акции протеста в Ереване. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=d0pEGg0-RN8&t=2505s
22 июля 2026, 06:32
Армянские рыбоводы провели акцию протеста в Ереване

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше