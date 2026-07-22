Атаки дронов создали проблемы с доставкой топлива на АЗС Ставрополья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за атак дронов возникли проблемы с доставкой топлива на заправки, сообщил губернатор Ставрополья. Местные жители, комментируя эти его слова в Telegram, задались вопросом, почему чиновники заранее не учли эти риски при организации системы снабжения.

Как информировал "Кавказский узел", Ставропольский край регулярно подвергается атакам дронов. Так, сегодня беспилотники атаковали складской комплекс на окраине Невинномысска, пять человек получили ранения.

Пользователи указали чиновникам на неготовность системы снабжения

Ситуация с топливом на Ставрополье остается непростой из-за проблем с логистикой. Топливные компании перестают отгружать ГСМ во время режима беспилотной опасности. Это, в свою очередь, тормозит процесс доставки горючего на автозаправки, сообщил 21 июля в своем телеграм-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Этот пост в телеграм-канале Владимирова, на который подписаны более 147,6 тысячи пользователей, на 13.15 мск 22 июля набрал около 24,9 тысячи просмотров и 215 комментариев.

Часть пользователей задалась вопросом, почему система снабжения не оказалась готовой к подобным рискам. "Вот это новость! Капитан Очевидность", – сыронизировал Ruso Turisto.

"Не хотелось бы, чтобы чрезвычайные обстоятельства стали универсальным объяснением любых проблем с топливом. Получается, система оказалась не готова к прогнозируемым рискам?" – задалась вопросом Иля Д.

"А слабо правду сказать, не юлить? Никто уже давно не верит ни единому обещанию", – заявил Санек.

Пользователи рассказали о последствиях дефицита топлива для сельского хозяйства. Фермеры пожаловались на высокую стоимость бензина во время уборочной кампании.

"Я фермер. Забросил сенокос, продал коров, никакого снабжения малых сельхозпроизводителей топливом нет и в помине", – написал пользователь с ником Narkoz_zov.

"Сейчас сезон урожаев, и этот урожай на чем-то надо вывозить с полей. До каких пор это будет продолжаться?" – спросил пользователь с ником Жена и мать.

Комментаторы сообщили, что ограничения затронули не только бензин, но и газ. Особенно сложной пользователи назвали ситуацию в небольших городах с небольшим количеством сетевых заправок.

"Почему на "Роснефти" заправляют только по топливным картам? Даже газ заправляют по топливным картам. Частные или маленькие сетевые заправки подняли цены на газ до 40–43 рублей", – написал пользователь с ником vdm.

"В Нефтекумске уже неделю "Роснефть" не заправляет газом физлиц. У частников цены космические. А в нашем маленьком городе всего одна заправка "Роснефть" с газом. Что делать малым городам?" – спросил пользователь с ником Жена и мать в другом комментарии.

Некоторые пользователи пожаловались на высокие цены на бензин и на его качество. "У частников бензин уже по 160–180 рублей", – отметила Элона Добрикова.

"А что с качеством топлива? Оно как будто испаряется. Расход остается прежним, а запас хода просто исчезает на глазах. По факту расход стал в два раза выше. Кто ответит за убитые двигатели?" – возмутилась Ира.

Сокращение использования служебного транспорта не решило проблему

Напомним, ранее губернатор Ставрополья поручил краевым министрам и главам муниципалитетов сократить использование служебного транспорта. Он отметил, что для краевых руководителей машины могут использоваться только в Ставрополе, а все выезды за его пределы – только по согласованию с ним. Аналогично – в муниципальных администрациях, в думе и советах депутатов на местах. По оценкам властей, это позволит высвободить для коммерческого рынка около трех тысяч тонн топлива каждый месяц.

"Кавказский узел" также писал, что топливный кризис вынудил водителей регионов юга России массово устанавливать на свои машины газобаллонное оборудование. В автомастерских возникли большие очереди.

Большие очереди в автосервисах вынуждают водителей обращаться к "серым" установщикам, которые не дают гарантий безопасности, указали ранее аналитики.