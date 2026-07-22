×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:16, 22 июля 2026

Атаки дронов создали проблемы с доставкой топлива на АЗС Ставрополья

Последствия атаки беспилотников на Невинномысска. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за атак дронов возникли проблемы с доставкой топлива на заправки, сообщил губернатор Ставрополья. Местные жители, комментируя эти его слова в Telegram, задались вопросом, почему чиновники заранее не учли эти риски при организации системы снабжения.

Как информировал "Кавказский узел", Ставропольский край регулярно подвергается атакам дронов. Так, сегодня беспилотники атаковали складской комплекс на окраине Невинномысска, пять человек получили ранения.

Пользователи указали чиновникам на неготовность системы снабжения

Ситуация с топливом на Ставрополье остается непростой из-за проблем с логистикой. Топливные компании перестают отгружать ГСМ во время режима беспилотной опасности. Это, в свою очередь, тормозит процесс доставки горючего на автозаправки, сообщил 21 июля в своем телеграм-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Этот пост в телеграм-канале Владимирова, на который подписаны более 147,6 тысячи пользователей, на 13.15 мск 22 июля набрал около 24,9 тысячи просмотров и 215 комментариев.

Часть пользователей задалась вопросом, почему система снабжения не оказалась готовой к подобным рискам. "Вот это новость! Капитан Очевидность", – сыронизировал Ruso Turisto.

"Не хотелось бы, чтобы чрезвычайные обстоятельства стали универсальным объяснением любых проблем с топливом. Получается, система оказалась не готова к прогнозируемым рискам?" – задалась вопросом Иля Д.

"А слабо правду сказать, не юлить? Никто уже давно не верит ни единому обещанию", – заявил Санек.

Пользователи рассказали о последствиях дефицита топлива для сельского хозяйства. Фермеры пожаловались на высокую стоимость бензина во время уборочной кампании.

"Я фермер. Забросил сенокос, продал коров, никакого снабжения малых сельхозпроизводителей топливом нет и в помине", – написал пользователь с ником Narkoz_zov.

"Сейчас сезон урожаев, и этот урожай на чем-то надо вывозить с полей. До каких пор это будет продолжаться?" – спросил пользователь с ником Жена и мать.

Комментаторы сообщили, что ограничения затронули не только бензин, но и газ. Особенно сложной пользователи назвали ситуацию в небольших городах с небольшим количеством сетевых заправок.

"Почему на "Роснефти" заправляют только по топливным картам? Даже газ заправляют по топливным картам. Частные или маленькие сетевые заправки подняли цены на газ до 40–43 рублей", – написал пользователь с ником vdm.

"В Нефтекумске уже неделю "Роснефть" не заправляет газом физлиц. У частников цены космические. А в нашем маленьком городе всего одна заправка "Роснефть" с газом. Что делать малым городам?" – спросил пользователь с ником Жена и мать в другом комментарии.

Некоторые пользователи пожаловались на высокие цены на бензин и на его качество. "У частников бензин уже по 160–180 рублей", – отметила Элона Добрикова.

"А что с качеством топлива? Оно как будто испаряется. Расход остается прежним, а запас хода просто исчезает на глазах. По факту расход стал в два раза выше. Кто ответит за убитые двигатели?" – возмутилась Ира.

Сокращение использования служебного транспорта не решило проблему

Напомним, ранее губернатор Ставрополья поручил краевым министрам и главам муниципалитетов сократить использование служебного транспорта. Он отметил, что для краевых руководителей машины могут использоваться только в Ставрополе, а все выезды за его пределы – только по согласованию с ним. Аналогично – в муниципальных администрациях, в думе и советах депутатов на местах. По оценкам властей, это позволит высвободить для коммерческого рынка около трех тысяч тонн топлива каждый месяц.

"Кавказский узел" также писал, что топливный кризис вынудил водителей регионов юга России массово устанавливать на свои машины газобаллонное оборудование. В автомастерских возникли большие очереди.

Большие очереди в автосервисах вынуждают водителей обращаться к "серым" установщикам, которые не дают гарантий безопасности, указали ранее аналитики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
БПЛА в полете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:30, 22 июля 2026
Пять человек ранены при атаке дронов на Ставрополье
БПЛА над промышленной зоной. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:34, 22 июля 2026
Беспилотники атаковали промышленную зону в Невинномысске
Тушение пожара. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:53, 22 июля 2026
Потушен пожар на хуторе Вязники
Боль в животе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:56, 21 июля 2026
Выросло число пострадавших от отравления в Ставропольском крае
Пациент, госпитализированный после отравления. Фото: t.me/Минздрав РД
03:59, 20 июля 2026
Сальмонелла обнаружена на ставропольской базе отдыха после массового отравления
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:01, 6 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорожный конфликт. Как «особый порядок» может помешать объективному рассмотрению дела
Фото
17:33, 22 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Ручей Капельный в Ессентуках оказался в бетонных тисках
Фото
14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Проверка документов сотрудником ДПС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22 июля 2026, 10:28
Массовые проверки отметок о ГБО на фоне топливного кризиса возмутили водителей Дагестана

Армянские рыбоводы на акции протеста в Ереване. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=d0pEGg0-RN8&t=2505s
22 июля 2026, 06:32
Армянские рыбоводы провели акцию протеста в Ереване

Вид на Ереван. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=YH8tXK32NXo
22 июля 2026, 00:57
Иск карабахского оппозиционера к Николу Пашиняну принят судом

Участники протестов в Тбилиси. Скриншот публикации https://www.facebook.com/photo?fbid=15524914261 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21 июля 2026, 23:51
Проевропейские протесты у парламента Грузии продолжаются 601 день

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше