Пять человек ранены при атаке дронов на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врачи осмотрели пятерых пострадавших при атаке дронов жителей Ставрополья, госпитализация им не потребовалась.

Как информировал "Кавказский узел", беспилотники сегодня атаковали промышленную зону в Невинномысске. Власти отчитались, что сбиты несколько дронов.

При атаке беспилотников на Ставропольский край ранения получили пять местных жителей, сообщил сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. <…> К медикам обратилось пять человек", – написал он в своем телеграм-канале.

Всем пострадавшим помощь оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась, уточнил Владимиров.

"Кавказский узел" также писал, что Ставропольский край регулярно подвергается атакам дронов. Так, в ночь на 19 июля в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа при атаке беспилотников произошли два пожара. Возгорание было потушено только вечером 21 июля.

Напомним, что на Ставрополье с февраля действует запрет на фото- и видеосъемку атак дронов. Максимальная сумма штрафа для граждан – три тысячи рублей при первом правонарушении.