Запрет на съемку атак БПЛА введен в Ставропольском крае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Административные штрафы за фото- и видеосъемку беспилотников введены в Ставропольском крае. Максимальная сумма штрафа для граждан - три тысячи рублей при первом правонарушении.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях был введен еще в сентябре 2025 года, но штрафы за это правонарушение Заксобрание края установило лишь в декабре. Также в сентябре аналогичный запрет на публикацию фотографий и видеозаписей атак беспилотников, работы ПВО и последствий атак начал действовать в Северной Осетии. Еще раньше аналогичные нормы были введены в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Адыгее и Калмыкии. Глава Дагестана Сергей Меликов ввел запрет на публикацию информации о терактах, ударах дронов ВСУ, дислокации сил Минобороны и важной инфраструктуры 14 октября.

Юристы указали, что запреты съемки атак дронов и их последствий вступают в противоречие с закрепленными в Конституции нормами, гарантирующими недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации. Власти Чечни, в отличие от других регионов, не публиковали указов или нормативных актов, запрещающих публикацию фото и видео с мест атак дронов, однако в день атаки БПЛА на один из небоскребов "Грозный-сити" в декабре провластные паблики распространили предупреждение об ответственности за нарушение этого запрета.

Дума Ставропольского края утвердила введение административной ответственности за съемку и публикацию видео и фотографий об атаках беспилотников. Принятые поправки в закон устанавливают административные штрафы за нарушение запрета, сообщила пресс-служба регионального парламента.

За первое правонарушение гражданам грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч. При повторном правонарушении максимальная сумма штрафа для граждан увеличивается до 5 тысяч рублей, для должностных и юридических лиц - соответственно до 50 и 500 тысяч.

Такие же размеры штрафов установлены в Краснодарском крае, при этом в Ростовской области первичный штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Депутаты отметили, что снятые видео с мест атак используются противником для анализа и подготовки новых ударов, поэтому граждане “должны осознавать, что такие видео и фото не относятся к категории публичного контента”. Поправки устанавливают ответственность за съемку не только самих беспилотников, но также работающих средств ПВО, военных и других критически важных объектов. Кроме того, предусмотрена ответственность за умышленное распространение чужих съемок с таким содержанием, отмечает ставропольское издание NewsTracker.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре уголовное дело было возбуждено в отношении администратора одного из ростовских телеграм-каналов, где публиковались съемки атак беспилотников на регион. Житель Ростова-на-Дону сам снимал атаки беспилотников и выкладывал в телеграм-канале видео с собственными комментариями.