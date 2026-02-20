×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:42, 20 февраля 2026

Запрет на съемку атак БПЛА введен в Ставропольском крае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Административные штрафы за фото- и видеосъемку беспилотников введены в Ставропольском крае. Максимальная сумма штрафа для граждан - три тысячи рублей при первом правонарушении. 

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях был введен еще в сентябре 2025 года, но штрафы за это правонарушение Заксобрание края установило лишь в декабре. Также в сентябре аналогичный запрет на публикацию фотографий и видеозаписей атак беспилотников, работы ПВО и последствий атак начал действовать в Северной Осетии. Еще раньше аналогичные нормы были введены в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Адыгее и Калмыкии. Глава Дагестана Сергей Меликов ввел запрет на публикацию информации о терактах, ударах дронов ВСУ, дислокации сил Минобороны и важной инфраструктуры 14 октября. 

Юристы указали, что запреты съемки атак дронов и их последствий вступают в противоречие с закрепленными в Конституции нормами, гарантирующими недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации. Власти Чечни, в отличие от других регионов, не публиковали указов или нормативных актов, запрещающих публикацию фото и видео с мест атак дронов, однако в день атаки БПЛА на один из небоскребов "Грозный-сити" в декабре провластные паблики распространили предупреждение об ответственности за нарушение этого запрета. 

Дума Ставропольского края утвердила введение административной ответственности за съемку и публикацию видео и фотографий об атаках беспилотников. Принятые поправки в закон устанавливают административные штрафы за нарушение запрета, сообщила пресс-служба регионального парламента. 

За первое правонарушение гражданам грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч. При повторном правонарушении максимальная сумма штрафа для граждан увеличивается до 5 тысяч рублей, для должностных и юридических лиц - соответственно до 50 и 500 тысяч. 

Такие же размеры штрафов установлены в Краснодарском крае, при этом в Ростовской области первичный штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей. 

Депутаты отметили, что снятые видео с мест атак используются противником для анализа и подготовки новых ударов, поэтому граждане “должны осознавать, что такие видео и фото не относятся к категории публичного контента”. Поправки устанавливают ответственность за съемку не только самих беспилотников, но также работающих средств ПВО, военных и других критически важных объектов. Кроме того, предусмотрена ответственность за умышленное распространение чужих съемок с таким содержанием, отмечает ставропольское издание NewsTracker. 

"Кавказский узел" также писал, что в декабре уголовное дело было возбуждено в отношении администратора одного из ростовских телеграм-каналов, где публиковались съемки атак беспилотников на регион. Житель Ростова-на-Дону сам снимал атаки беспилотников и выкладывал в телеграм-канале видео с собственными комментариями.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:53, 19 февраля 2026
Новая группа бойцов вылетела из аэропорта Грозного в зону СВО
17:41, 19 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
11:56, 19 февраля 2026
Мужчина погиб при задержании в Ростовской области
02:20, 19 февраля 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
20:30, 18 февраля 2026
Пенсионерка из Новороссийска обвинена в госизмене
17:38, 18 февраля 2026
Несовершеннолетнюю на Кубани обвинили в призывах к терроризму
Все события дня
Новости
Подвоз воды жителям Пятигорска. Фото: Дмитрий Ворошилов / Telegram
21:41, 13 февраля 2026
Режим ЧС введен в Пятигорске из-за проблем с водоснабжением
Семен Слепаков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:56, 9 февраля 2026
Прокуратура добивается уголовного преследования Слепакова*
05:51, 7 февраля 2026
Правозащитники признали политзаключенным Константина Бернатова
БПЛА и ПВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:55, 2 февраля 2026
Беспилотники сбиты над тремя регионами юга России
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:45, 29 января 2026
Военный со Ставрополья убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Мухаммад Тамасханов и Магомед Султыгов. Скриншоты https://www.instagram.com*/p/DIYIdylsdhJ/, https://youtu.be/2CRjKZBFhVY Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова

Последние записи в блогах
Фото
19:41, 28 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
"После выпитого сока". Как мошенники разводят на автокредит
Фото
14:28, 15 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эколог из Кисловодска обратился к Путину
Фото
11:51, 28 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
То ли упала, то ли... В роддоме Железноводска скончалась беременная
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Заседание суда в Сочи по иску Генпрокуратуры к Вороновскому. Фото: Объединенная пресс-служба судов Кубани / Telegram
19 февраля 2026, 22:05
Суд в Сочи конфисковал активы Вороновского на миллиарды рублей

Баграт Галстанян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 февраля 2026, 19:00
Арест архиепископа Баграта Галстаняна продлен на два месяца

Место, где висела памятная табличка на доме Анны Политковской. 19 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/rusnews/80702
19 февраля 2026, 15:46
18-я временная табличка уничтожена на доме Анны Политковской

Айшат Баймурадова. Фото: https://vk.com/wall-194944166_5191559
19 февраля 2026, 14:50
Баймурадова будет похоронена в Армении за счет государства

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше