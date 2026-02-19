Суд в Сочи конфисковал активы Вороновского на миллиарды рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральный районный суд Сочи обратил в доход государства активы на 23,3 млрд рублей, принадлежавшие бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и связанным с ним лицам, в том числе министру транспорта Кубани Переверзеву.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства активов бывшего депутата Госдумы от Кубани Анатолия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко и ряда других лиц. 20 января Центральный районный суд Сочи принял иск к производству, кроме них по делу проходят также 27 других ответчиков.

В конце декабря 2025 года суд продлил срок ареста Анатолия Вороновского. Бывший вице-губернатор, которому грозит до 15 лет лишения свободы, заявил о невиновности по делу о получении взятки. По версии следствия, преступление он совершил еще до получения депутатского мандата, в 2019-2020 годах, когда был вице-губернатором Кубани и курировал дорожную сферу.

Помимо Анатолия Вороновского, ответчиками по иску выступали депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко, а также министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Переверзев и два его заместителя. Всего в иске фигурировали 30 физических лиц, а 19 организаций привлечены в качестве третьих лиц, сообщил сегодня "Коммерсант".

В иске прокуратуры указано, что с 2016 года Вороновский, занимая сначала должность министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, а затем став депутатом Госдумы от Краснодарского края, при содействии подконтрольных ему лиц (Московченко, Дорошенко, Карпенко, Переверзев, Косьянов, Савенко, Смаглюк, Дашук и другие) оказывал влияние на решения органов региональной власти в области дорожной деятельности.

Так, по протекции Вороновского Дорошенко с 2018 по 2021 годы и Карпенко с 2021 по 2025 годы возглавляли Краснодарскую краевую ассоциацию - региональное отраслевое объединение работодателей "Союз дорожников Кубани", членство в которой для дорожно-строительных организаций было обязательным условием для участия в закупках. На площадке ассоциации ответчики занимались поиском подрядчиков, распределением объемов работ среди ее членов и устанавливали размер незаконного вознаграждения.

Полученные коррупционные денежные средства ответчики легализовывали через фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения "Моя Кубань". В период с 2017 по 2024 годы по требованиям ответчиков 46 предприятий дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 млрд рублей.

В другом случае Вороновский обязал организации транспортного комплекса закупать сырье и топливо исключительно у организаций, которые контролировались им через Московченко, Пономарева, Ткача и Лагунова. В результате с 2016 по 2019 годы организации извлекли коррупционный доход в сумме 968,1 млн рублей. Всего с 2016 года ответчики получили коррупционное обогащение на сумму не менее 2,8 млрд рублей.

Судом в доход государства обращены 19 предприятий, стоимость активов которых составляет 21,7 млрд рублей, 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесской Республике на сумму свыше 1 млрд рублей. Также конфискованы доли в различных компаниях, средства на счетах и ценные бумаги, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Кроме того, суд взыскал с ответчиков стоимость имущества, которое они успели продать, - более 95 млн рублей. Депутат краевого заксобрания Карпенко, министр транспорта Кубани Переверзев, его заместители Дашук и Смаглюк признали исковые требования в полном объеме, отметили в суде.

Прокладка магистралей вблизи жилых домов и проблемное состояние уже существующих дорог неоднократно становились причиной для жалоб жителей края. Так, в декабре 2025 года жители улицы Курчатова в Краснодаре призвали власти пересмотреть планы строительства автодороги на месте зеленой зоны отдыха около их домов. Обращения к чиновникам остались без реакции, пожаловались они. Согласно планам, новая автодорога будет идти от улицы Ростовское шоссе, проходить по улице Курчатова и выходить на улицу 40 лет Победы. В планах властей - снести часть путепровода и построить новую конструкцию, расширив проезжую часть с четырех до пяти полос.

"Кавказский узел" также писал, что в начале февраля был арестован замминистра транспорта Краснодарского края Дашук. В СИЗО были отправлены также бывшая глава союза дорожников Кубани Дарья Чубачук и предприниматели Игорь Сердюк и Евгений Никогда. Все они являются фигурантами дела бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и были в числе ответчиков по иску Генпрокуратуры.