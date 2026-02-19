×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:05, 19 февраля 2026

Суд в Сочи конфисковал активы Вороновского на миллиарды рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральный районный суд Сочи обратил в доход государства активы на 23,3 млрд рублей, принадлежавшие бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и связанным с ним лицам, в том числе министру транспорта Кубани Переверзеву. 

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства активов бывшего депутата Госдумы от Кубани Анатолия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко и ряда других лиц. 20 января Центральный районный суд Сочи принял иск к производству, кроме них по делу проходят также 27 других ответчиков.

В конце декабря 2025 года суд продлил срок ареста Анатолия Вороновского. Бывший вице-губернатор, которому грозит до 15 лет лишения свободы, заявил о невиновности по делу о получении взятки. По версии следствия, преступление он совершил еще до получения депутатского мандата, в 2019-2020 годах, когда был вице-губернатором Кубани и курировал дорожную сферу.

Помимо Анатолия Вороновского, ответчиками по иску выступали депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко, а также министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Переверзев и два его заместителя. Всего в иске фигурировали 30 физических лиц, а 19 организаций привлечены в качестве третьих лиц, сообщил сегодня "Коммерсант".

В иске прокуратуры указано, что с 2016 года Вороновский, занимая сначала должность министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, а затем став депутатом Госдумы от Краснодарского края, при содействии подконтрольных ему лиц (Московченко, Дорошенко, Карпенко, Переверзев, Косьянов, Савенко, Смаглюк, Дашук и другие) оказывал влияние на решения органов региональной власти в области дорожной деятельности.

Так, по протекции Вороновского Дорошенко с 2018 по 2021 годы и Карпенко с 2021 по 2025 годы возглавляли Краснодарскую краевую ассоциацию - региональное отраслевое объединение работодателей "Союз дорожников Кубани", членство в которой для дорожно-строительных организаций было обязательным условием для участия в закупках. На площадке ассоциации ответчики занимались поиском подрядчиков, распределением объемов работ среди ее членов и устанавливали размер незаконного вознаграждения.

Полученные коррупционные денежные средства ответчики легализовывали через фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения "Моя Кубань". В период с 2017 по 2024 годы по требованиям ответчиков 46 предприятий дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 млрд рублей.

В другом случае Вороновский обязал организации транспортного комплекса закупать сырье и топливо исключительно у организаций, которые контролировались им через Московченко, Пономарева, Ткача и Лагунова. В результате с 2016 по 2019 годы организации извлекли коррупционный доход в сумме 968,1 млн рублей. Всего с 2016 года ответчики получили коррупционное обогащение на сумму не менее 2,8 млрд рублей. 

Судом в доход государства обращены 19 предприятий, стоимость активов которых составляет 21,7 млрд рублей, 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесской Республике на сумму свыше 1 млрд рублей. Также конфискованы доли в различных компаниях, средства на счетах и ценные бумаги, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Кроме того, суд взыскал с ответчиков стоимость имущества, которое они успели продать, - более 95 млн рублей. Депутат краевого заксобрания Карпенко, министр транспорта Кубани Переверзев, его заместители Дашук и Смаглюк признали исковые требования в полном объеме, отметили в суде. 

Прокладка магистралей вблизи жилых домов и проблемное состояние уже существующих дорог неоднократно становились причиной для жалоб жителей края. Так, в декабре 2025 года жители улицы Курчатова в Краснодаре призвали власти пересмотреть планы строительства автодороги на месте зеленой зоны отдыха около их домов. Обращения к чиновникам остались без реакции, пожаловались они. Согласно планам, новая автодорога будет идти от улицы Ростовское шоссе, проходить по улице Курчатова и выходить на улицу 40 лет Победы. В планах властей - снести часть путепровода и построить новую конструкцию, расширив проезжую часть с четырех до пяти полос.

"Кавказский узел" также писал, что в начале февраля был арестован замминистра транспорта Краснодарского края Дашук. В СИЗО были отправлены также бывшая глава союза дорожников Кубани Дарья Чубачук и предприниматели Игорь Сердюк и Евгений Никогда. Все они являются фигурантами дела бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и были в числе ответчиков по иску Генпрокуратуры. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:53, 19 февраля 2026
Новая группа бойцов вылетела из аэропорта Грозного в зону СВО
17:41, 19 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
11:56, 19 февраля 2026
Мужчина погиб при задержании в Ростовской области
02:20, 19 февраля 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
20:30, 18 февраля 2026
Пенсионерка из Новороссийска обвинена в госизмене
17:38, 18 февраля 2026
Несовершеннолетнюю на Кубани обвинили в призывах к терроризму
Все события дня
Новости
Задержание стрелка в Анапе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:32, 18 февраля 2026
За неделю с 9 по 15 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах погиб один человек
Найденное оружие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:16, 11 февраля 2026
За неделю со 2 по 8 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертвы не зафиксированы
Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
16:42, 6 февраля 2026
Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Перестрелка в Дагестане. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:57, 5 февраля 2026
За неделю с 26 января по 1 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах были убиты два человека
Военные на СВО. Фото: Минобороны России
13:25, 30 января 2026
Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Мухаммад Тамасханов и Магомед Султыгов. Скриншоты https://www.instagram.com*/p/DIYIdylsdhJ/, https://youtu.be/2CRjKZBFhVY Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова

Последние записи в блогах
Фото
15:35, 13 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о хищении материнского капитала в КЧР. Возместят ли потерпевшим ущерб?
Фото
22:10, 15 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Депутаты на выход. В Карачаево-Черкесии ликвидируют местные органы власти
Фото
13:12, 27 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
«Это не ЧП... Это катастрофа». Инцидент в Кисловодске с межнациональным подтекстом
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Баграт Галстанян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 февраля 2026, 19:00
Арест архиепископа Баграта Галстаняна продлен на два месяца

Место, где висела памятная табличка на доме Анны Политковской. 19 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/rusnews/80702
19 февраля 2026, 15:46
18-я временная табличка уничтожена на доме Анны Политковской

Айшат Баймурадова. Фото: https://vk.com/wall-194944166_5191559
19 февраля 2026, 14:50
Баймурадова будет похоронена в Армении за счет государства

Рынок "Беркат" в Грозном. Стоп-кадр видео "Алёнка Краснодар" / YouTube
19 февраля 2026, 04:16
Распоряжения Кадыровых не помешали торговцам поднять цены на продукты в Рамадан

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше