17:38, 18 февраля 2026

Несовершеннолетнюю на Кубани обвинили в призывах к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней, обвиняемой в совершении преступления террористической направленности. Поводом для возбуждения дела стали сообщения в чате мессенджера. 

По версии следствия, в июне 2025 года девушка разместила материалы, побуждающие к совершению действий, связанных с насилием и причинением вреда, в чате своего канала в мессенджере. 

Несовершеннолетняя обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет . Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила сегодня пресс-служба следственного комитета по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Оперативную работу по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, уточнила пресс-служба.

"Кавказский узел" также писал, что Лазаревский районный суд Сочи принял решение о помещении 13-летнего подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток за подготовку к совершению террористического акта на территории своей школы. Ранее Военный суд в Ростове-на-Дону признал 19-летнего жителя Краснодара виновным в оправдании терроризма через интернет. Молодой человек приговорен к реальному сроку в колонии. На момент этих публикаций в августе 2023 года обвиняемый еще был несовершеннолетним.

Автор: "Кавказский узел"

