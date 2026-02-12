Суд в Сочи отправил шестиклассника в Центр временного содержания по делу о подготовке теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лазаревский районный суд Сочи принял решение о помещении 13-летнего подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток за подготовку к совершению террористического акта на территории своей школы.

По версии суда, ученик шестого класса, 2013 года рождения, с января 2026 года начал подготовку к совершению террористического акта в школе, где он обучался. Подросток обсуждал возможный способ совершения преступления и детали подготовки с единомышленниками в группе в Telegram, где, в частности, публиковались видеозаписи аналогичных преступлений и рекомендации по их совершению, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Согласно материалам дела, несовершеннолетний полагал, что таким образом сможет решить конфликт с одноклассниками. При этом, как отмечается, он не осознавал, что планируемые действия являются уголовно наказуемыми.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, уточняет пресс-служба.

"Рассмотрев материалы, суд решил поместить несовершеннолетнего в в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД России по Краснодарскому краю на срок до 30 суток", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что что 11 февраля один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы у техникума в Анапе. Стрелявшим оказался студент, он был задержан.

В последние годы немало несовершеннолетних были обвинены по террористическим статьям, указали правозащитники и адвокат. 7 января ФСБ и СКР объявили об аресте 16-летнего жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в подготовке нападения на полицейских в Нальчике по заданию представителя террористической организации.

В декабре 2025 года стало известно, что суд в Астрахани отправил в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 13-летнего мальчика, который рассказал после задержания, что готовил теракт в Дагестане. По данным суда, ребенок собирал самодельное взрывное устройство у себя дома, а перед этим вел переписку с представителем запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

19 мая 2025 года в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из подростков сообщили силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного. "Он подошел ко мне и брату со словами: "Вы должны повторять за мной". Мы за ним повторили, а после того как мы повторили, он сказал, что мы дали присягу", - рассказал один из задержанных.

Напомним, в октябре 2025 года стало известно, что ученик 11-го класса школы в дагестанском селе Хучни арестован по подозрению в участии в деятельности террористической организации.

Родственники дагестанского школьника сочли его жертвой провокации. Версия следствия вызывает сомнения и нуждается в объективных подтверждениях, согласились аналитики. "Участившиеся случаи преследования подростков по террористическим статьям, в том числе в Дагестане, по моему мнению, являются частью антинародной, преступно заказной политики врагов России, внедрившихся в органы государственной власти России", - сказал, в частности, полковник МВД и кандидат юридических наук Амир Колов.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.