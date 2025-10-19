×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
10:42, 19 октября 2025

Дагестанский школьник арестован по подозрению в связях с ИГ*

Подросток и полицейский. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане заключен под стражу ученик школы, подозреваемый в подготовке нападения на силовиков по заданию участника "Исламского государства"*.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля Следком сообщил об аресте несовершеннолетнего жителя Дагестана, подозреваемого в приготовлении к теракту в Буйнакске. По версии следствия, в марте 2025 года он запланировал теракт, после чего "в заранее определённом месте забрал самодельное взрывное устройство", но затем был задержан. По данным силовиков, подросток планировал взрыв у здания МВД. В сентябре суд отправил под арест четырех жителей Буйнакска, подозреваемых в подготовке теракта в отделе полиции.

Несовершеннолетний ученик 11-го класса школы в дагестанском селе Хучни арестован по подозрению в участии в деятельности "Исламского государства"*, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно материалам суда, уголовное дело было возбуждено в середине сентября. По версии следствия, подросток через TikTok общался с участником террористической организации.

Защита просила избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, указав, что школьник характеризуется положительно и мог бы находиться под присмотром родителей. Однако Верховный суд Дагестана не удовлетворил жалобу адвоката, говорится в публикации.

Его задержали на территории Республики Дагестан при попытке по указанию неустановленного лица забрать оружие

Источник, знакомый с расследованием, сообщил агентству, что школьник не отрицает причастность к преступлению. "Несовершеннолетний вошел в общение в социальной сети TikTok с неустановленным участником ИГ*. Его задержали на территории Республики Дагестан при попытке по указанию неустановленного лица забрать оружие (пистолет) для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - рассказал он.

Уголовное дело школьника продолжило практику преследования несовершеннолетних

"Кавказский узел" писал также о серии уголовных дел, возбужденных в 2025 году в отношении подростков в других регионах юга России. Так, 30 июня 17-летний студент волгоградского колледжа был заключен под стражу по подозрению в создании экстремистского сообщества. Три 17-летних подростка, которых следователи считают его соратниками, отправлены под домашний арест. Еще два предполагаемых члена группировки – 15-летние школьники – избежали уголовного преследования из-за возраста.

5 июня силовики на Ставрополье отчитались о задержании восьми 15-17-летних подростков, которых следствие считает участниками экстремистского сообщества. По версии следствия, подростки наносили на заборы и здания "графические изображения с нацистской атрибутикой и атрибутикой экстремистского сообщества", а также планировали насильственные преступления.

19 мая в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.

"Попросил произнести какие-то слова, я произнес их. Потом, чуть позже, я узнал, что это [нужно было произнести], чтобы войти в эту группу", - рассказал один из задержанных. "Он подошел ко мне и брату со словами: "Вы должны повторять за мной". Мы за ним повторили, а после того как мы повторили, он сказал, что мы дали присягу", - сообщил еще один подросток.

* запрещенная в России террористическая организация.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

