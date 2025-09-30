Четыре жителя Буйнакска арестованы по делу о подготовке теракта

Суд отправил под арест четырех жителей Буйнакска, подозреваемых в подготовке теракта в отделе полиции.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля Следком сообщил об аресте несовершеннолетнего жителя Дагестана, подозреваемого в приготовлении к теракту (статья 205 УК РФ) в Буйнакске. По версии следствия, в марте 2025 года он запланировал теракт, после чего "в заранее определённом месте забрал самодельное взрывное устройство", но затем был задержан. По данным источника в правоохранительных органах, подросток планировал взрыв у здания МВД в Буйнакске.

Заключены под стражу четверо жителей Буйнакска, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников МВД, сообщил сегодня на своей странице во "ВКонтакте" Советский райсуд Махачкалы, который избрал задержанным меру пресечения.

"Согласно поступившему в суд материалу, группа лиц по предварительному сговору планировала совершить подрыв отдела полиции МВД в Буйнакском районе. Для реализации преступного замысла один из подозреваемых приобрел и хранил компоненты для изготовления взрывного устройства", - говорится в публикации.

Арестованные подозреваются в покушении на жизнь силовиков и незаконном изготовлении взрывчатых устройств (часть 1 статьи 30, статья 317 УК РФ и часть 2 статьи 223.1 УК РФ). "Суд, рассмотрев представленные материалы, избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть по 25 ноября 2025 года", - отмечается в сообщении районного суда.

Другие подробности в публикации не приведены. Статья 317 УК РФ предусматривает от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Напомним, 19 мая в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.