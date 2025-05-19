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11:05, 19 мая 2025

Подростки на Ставрополье арестованы по подозрению в подготовке атак на силовиков

Задержанный подросток. Фото: https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1983812/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ставропольском крае заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали, как дали присягу террористической организации, не понимая смысла слов.

Как писал "Кавказский узел", c начала 2025 года ФСБ по меньшей мере четыре раза сообщала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. Так, 16 апреля спецслужба отчиталась о предотвращении теракта в одном из досуговых центров Пятигорска. Задержанный выходец из Центральной Азии заявил перед камерой, что действовал по указанию членов запрещенной террористической организации "Исламское государство".

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о регулярных рапортах ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье. Эти отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили председатель краевого Союза журналистов Василий Балдицын и старший научный сотрудник Института географии РАН. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.

Самому младшему из задержанных 14 лет

Сотрудники МВД и ФСБ "пресекли противоправную деятельность группы несовершеннолетних", сообщило сегодня на своем сайте МВД. Задержанные подозреваются в том, что вступили в международную террористическую организацию, которая запрещена в России. Название организации в публикации не указано.

"Предварительно установлено, что 17-летний ставрополец через мессенджер добровольно присоединился к этой организации. Затем он вовлек в её деятельность еще восьмерых жителей края, семеро из которых являются несовершеннолетними в возрасте от 14 до 17 лет. Злоумышленники планировали совершить преступления террористического характера в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако эти замыслы были пресечены, а сообщники задержаны", - говорится в сообщении.

Все фигуранты заключены под стражу

Следственный комитет возбудил девять уголовных дел по части 1.1 статьи 205.1 (склонение к терроризму; предусматривает от восьми лет до пожизненного лишения свободы) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации; предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы). "Все фигуранты заключены под стражу", - сообщило МВД.

Эту же информацию сегодня обнародовала на своем сайте ФСБ. Ведомство уточнило, что задержанные планировали совершить 9 мая "нападения на сотрудников полиции" во время празднования 80-летия Победы "в одном из муниципалитетов Ставропольского края". Из этого релиза следует, что планы подозреваемых сорваны сотрудниками ФСБ.

Все девять задержанных – жители Андроповского округа Ставропольского края, сообщило сегодня на своем сайте краевое управление СКР. Это ведомство подчеркнуло, что "деятельность фигурантов" была пресечена именно следователями СКР – "во взаимодействии с подразделениями региональных МВД и ФСБ".

В апреле 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

Задержанные рассказали об обстоятельствах присяги запрещенной организации

Попросил произнести какие-то слова, я произнес их

Публикация управления СКР проиллюстрирована видеороликом, смонтированным из фрагментов показаний задержанных, чьи лица заретушированы. "Попросил произнести какие-то слова, я произнес их. Потом, чуть позже, я узнал, что это [нужно было произнести], чтобы войти в эту группу", - говорит на видео один из задержанных.

"Он подошел ко мне и брату со словами "Вы должны повторять за мной". Мы за ним повторили, а после того, как мы повторили, он сказал, что мы дали присягу", - рассказал силовикам еще один подросток.

Другой задержанный - судя по голосу, взрослый мужчина - сообщил, что его убедил брат. "Полтора года назад узнал, что мой брат поддерживает [на этом месте звук приглушен]. Он меня переубедил тоже поддерживать [на этом месте звук приглушен]. Вину свою признаю", - говорит он.

Сказал повторить, повторили, и он поздравил нас, что мы вступили в якобы какую-то группировку

Еще один задержанный подросток рассказал, что прочитать присягу ему предложил одноклассник. "Я был знаком с одноклассником, который предлагал прочитать присягу, и в то же время он снимал ее и отправил голосовое сообщение в какую-то группу", - сообщил он.

"Сказал повторить, повторили, и он поздравил нас, что мы вступили в якобы какую-то группировку, запрещенную в Российской Федерации", - говорит на видео еще один подросток.

"Говорит: "Все уже сказали, ты тоже скажи". Я повторил за ним", - сказал еще один задержанный.

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Автор: "Кавказский узел"

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