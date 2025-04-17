Силовики рапортовали о предотвращенном теракте в Пятигорске

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Выходец из Центральной Азии задержан сотрудниками ФСБ по обвинению в подготовке теракта в Ставропольском крае. Задержанный заявил перед камерой, что готовил теракт по указанию "Исламского государства"*.

О предотвращении террористического акта одном из досуговых центров Пятигорска ФСБ отчиталась 16 апреля. По информации ведомства, теракт планировал мигрант, причастный к международной террористической организации.

По версии силовиков, мужчина провел разведку местности, приобрел оружие и компоненты для изготовления зажигательных смесей. “После совершения теракта он собирался уехать в Сирию для участия в боевых действиях”, - приводит сообщение службы РИА “Новости”. Утверждается, что дома у задержанного нашли бутылки с зажигательной смесью.

Уголовное дело возбуждено по статье о теракте (часть 2 статьи 205 УК России). На видео, распространенном ФСБ, подозреваемый, чье лицо скрыто, сначала рассматривает в хозяйственном магазине канистры, затем приобретает на заправке горючее. Согласно записи, мужчину задержали в жилом помещении, после чего доставили на допрос и сняли его признательные показания.

“Приехал на заработки в Пятигорск. В интернете познакомился с членами “Исламского государства”*, вступил в ряды “Исламского государства”* и по их указаниям планировал совершать теракт в одном из культурных центров города Пятигорска”, - говорит мужчина на видео.

Дополнительные детали дела сообщил ресурс МВД Медиа: по утверждению полиции, “задержанный вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на Украине”. При обыске у него изъяли три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты и смартфон.

"Кавказский узел" писал, что ФСБ на Ставрополье регулярно отчитывается о предотвращении терактов. Так, в конце февраля служба отчиталась о задержании в Ставрополе уроженца Центральной Азии, который, по их версии, готовил серию терактов в зданиях силовых структур. Мигранта назвали "сторонником украинского военизированного объединения"; ФСБ утверждает, что он действовал "по указанию "находящегося на Украине куратора". В марте силовики вновь заявили о предотвращении теракта в Ставрополе, на этот раз были задержаны четыре местных жителя.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды.

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* террористическая организация, запрещенная в России



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