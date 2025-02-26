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19:28, 26 февраля 2025

ФСБ рапортовала о предотвращении серии терактов в Ставрополе

Сотрудники ФСБ. Фото: ЦОС ФСБ РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Центральной Азии, подозреваемый в подготовке терактов в здании силовых структур Ставропольского края, задержан в Ставрополе.

В Ставрополе пресечена серия террористических актов, планировавшихся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией, сообщил сегодня Центр общественных связей ФСБ России.

По версии следствия, подозреваемый  по указанию "находящегося на Украине куратора" готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на  главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат Ставропольского края, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя. "В этих целях провел разведку территорий, приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления зажигательных устройств. После совершения терактов планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ", - указано в сообщении.

Подозреваемый был задержан, у него дома "обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью" и средства связи, по которым он общался с куратором. Расследуется уголовное дело по статье о подготовке теракта (часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 205 Уголовного кодекса России).

"Кавказский узел" также писал, что по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против приезжего из Центральной Азии, который обвиняется в планах взорвать электричку. Суд заключил его под стражу.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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Автор: "Кавказский узел"

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