Иностранец арестован по делу о попытке теракта на элекричке на Ставрополье

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Суд в Ставрополе заключил под стражу приезжего из Центральной Азии, который обвиняется в планах взорвать электричку.

Как писал "Кавказский узел", 30 января в Ставропольском крае был задержан приезжий из Центральной Азии, который планировал, по данным спецслужб, подорвать электричку сообщением Кисловодск - Минеральные Воды.

Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу гражданина одного из государств Центральной Азии, который был задержан по подозрению в попытке взорвать электричку, пишет 31 января "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта).

"Кавказский узел" также писал, что 25 декабря в отношении 68-летней пенсионерки из Невинномысска было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как она подожгла фейерверки в одном из банков по указанию позвонивших ей неизвестных. 1 января стало известно, что ей также вменяется теракт.

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