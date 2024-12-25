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18:05, 25 декабря 2024

Пенсионерка из Невинномысска заподозрена в хулиганстве с поджогом фейерверков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело по статье о хулиганстве расследуется против 68-летней пенсионерки. Подозреваемая рассказала, что подожгла фейерверки в одном из банков по указанию позвонивших ей неизвестных.

Как писал "Кавказский узел", магазин пиротехники 22 декабря сгорел в Минеральных Водах, пожар сопровождался взрывом и залпами фейерверков.

Уголовное дело возбуждено в отношении пенсионерки, которая подожгла упаковку с фейерверками в отделении одного из банков в городе Невинномысске на Ставрополье, ей грозит до семи лет лишения свободы, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"В одном из отделений банка женщина подожгла упаковку с фейерверками. Полицейские установили, что к произошедшему причастна 68-летняя местная жительница. <...> Сейчас в отношении женщины следственным отделом ОМВД России по городу Невинномысску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - процитировало агентство сообщение ведомства.

Ставропольская полиция 24 декабря сообщила, что  68-летняя местная жительница после задержания рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный и сообщил о списании денег со счетов и их блокировке, а для разблокировки и возврата суммы необходимо поджечь пиротехнику в помещении банка. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорания помещения не произошло, указано в Telegram-канале ведомства. 

Этот инцидент стал еще один происшествием с использованием пиротехники в регионах юга России. 

В Анапе 59-летняя местная жительница запустила фейерверк возле здания отдела МВД, после чего попыталась облить бензином банкоматы, сообщила 21 декабря пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.Облить банкоматы бензином ей помешали прохожие, которые удерживали женщину до приезда силовиков. В полиции она рассказала, что «действовала по указанию третьих лиц, которые все это время вели с ней разговор по телефону».

Против задержанной возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества (статья 167 Уголовного кодекса), которая предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы, проинформировало ведомство

В отношении запустившего фейерверк в отделении Сбербанка в Ростове-на-Дону пенсионера возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщил 22 декабря портал DonDay со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. 20 декабря 84-летний мужчина поджег коробку с пиротехникой в филиале банка на улице Михаила Нагибина и скрылся с места ЧП. Сотрудники "Сбера" и клиенты покинули офис, когда внутри началось задымление. В результате никто не пострадал.

Инцидент с запуском пиротехники в отделении одного из банков произошел во 24 декабря вечером в Волгограде.

"Подразделения специализированной пожарно-спасательной части среагировали на вызов в 21:31 мск (...). Установлено, что неизвестный запустил, предположительно, залповый салют, без последующего возгорания", - процитировал "Интерфакс" сообщение регионального отделения ГУ МЧС.

В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге россияне несколько дней устраивали поджоги и взрывы пиротехники в общественных местах. В торговых центрах, банках и отделениях "Почты России" они бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью, а на улицах пытались поджечь полицейские автомобили, сообщали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В ведомстве назвали произошедшее следствием "психологических операций недружественных стран". По данным МВД, около 20 человек поддались на манипуляции мошенников, сообщили вечером 22 декабря "Ведомости".

Поджоги и взрывы с использованием пиротехники также происходили в Красноярске, Новосибирске и других городах, сообщило 24 декабря ТАСС.

"Кавказский узел" не может утверждать, что перечисленные инциденты, как и другие, не упомянутые события, связаны между собой.

В инцидентах с применением пиротехники в закрытых помещениях не усматривается признаков диверсии, считают опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб. Волна однотипных происшествий в разных регионах, в том числе на юге России, не могла начаться сама по себе, возразил военный эксперт.

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Автор: "Кавказский узел"

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