Эксперты поспорили о волне инцидентов с пиротехникой на фоне пожара в Минводах

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В инцидентах с применением пиротехники в закрытых помещениях не усматривается признаков диверсии, считают ветераны спецслужб. Волна однотипных происшествий в разных регионах, в том числе на юге России, не могла начаться сама по себе, возразил военный эксперт.

Как писал "Кавказский узел", магазин пиротехники 22 декабря сгорел в Минеральных Водах, пожар сопровождался взрывом и залпами фейерверков.

Волну поджогов и взрывов и использованием пиротехники "Кавказскому узлу" прокомментировали полковник МВД Амир Колов, ветеран МВД, адвокат Евгений Черноусов и военный эксперт Александр Храмчихин.

Амир Колов заявил, что нет оснований связывать друг с другом различные происшествия со взрывом фейерверков и какой-то военной цели, по его мнению, в этих случаях не видно.

"Скорее всего, эти случаи происходят из-за взвинченности людей. Неуравновешенные люди, видимо, нашли такой способ себя проявить или заявить о своих претензиях. Тем более, что всякого рода пиротехника достаточно свободно продаётся. Этим могут воспользоваться маргинальные слои общества", сказал Колов.

Евгений Черноусов также исключает вариант диверсии и предлагает с каждым случаем разбираться отдельно. "Чтобы утверждать, что тот или иной инцидент диверсия, необходимо знать все обстоятельства дела. Конечно, если люди считают опасным такие действия , они имеют права требовать тщательного разбирательства. Что касается взрывов в магазинах фейерверков, то это вопрос техники безопасности. Надо правильно хранить пиротехнику и немаловажно надо, чтобы магазин располагался вдали от построек», - сказал Черноусов.

Александр Храмчихин считает .ю что волна запусков пиротехники в закрытых помещениях — это психологические диверсии.

«Это не могут быть акции, совершенные неожиданно и одновременно сошедшими с ума людьми. Цель этих действий — психологическая. Вероятно, повлиять на настроения россиян", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В отношении запустившего фейерверк в отделении Сбербанка в Ростове-на-Дону пенсионера возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщил 22 декабря портал DonDay со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. 20 декабря 84-летний мужчина поджег коробку с пиротехникой в филиале банка на улице Михаила Нагибина и скрылся с места ЧП. Сотрудники «Сбера» и клиенты покинули офис, когда внутри началось задымление. В результате никто не пострадал.

В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге россияне несколько дней устраивали поджоги и взрывы пиротехники в общественных местах. В торговых центрах, банках и отделениях «Почты России» они бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью, а на улицах пытались поджечь полицейские автомобили, сообщали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В ведомстве назвали произошедшее следствием «психологических операций недружественных стран». По данным МВД, около 20 человек поддались на манипуляции мошенников, сообщили вечером 22 декабря "Ведомости".

Поджоги и взрывы с использованием пиротехники также происходили в Красноярске, Новосибирске и других городах, сообщало 22 ноября RusNews.

"Кавказский узел" не может утверждать, что перечисленные инциденты, как и другие, не упомянутые события, связаны между собой.

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