Оправдание нападения на полицейских в Махачкале легло в основу приговора по делу о терроризме

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Житель Запорожской области Вячеслав Никифоренко приговорен военным судом в Ростове-на-Дону к 15 годам заключения по делу о публикациях в соцсетях, связанных с дискредитацией армии, а также призывами к терроризму и экстремизму иии пропагандой террористического движения. Одно из обвинений - оправдание нападения на полицейских 5 мая 2025 года в Махачкале.

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"Кавказский узел", силовики признали нападение на наряд ДПС в Махачкале 5 мая терактом и пришли к выводу, что участники атаки планировали ее около полугода. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и трое мирных жителей. Следком объявил, что один из нападавших выжил и находится в больнице, а также признал вину. 12 мая он был взят под арест по обвинениям в покушении на правоохранителей, хищении оружия и угоне машины.

Южный окружной военный суд приговорил Вячеслава Никифоренко к 15 годам колонии строгого режима с тремя годами в тюрьме по обвинению в публикациях в соцсетях, сообщила пресс-служба суда в своем Telegram-канале.

По версии следствия и суда находясь в Молочанске Запорожской области, с целью продолжения деятельности «Движения «Атеш», являющегося структурным подразделением запрещенной террористической международной организации, опубликовал на своей странице в социальной сети 7 публикаций, освещающих деятельность указанной террористической организации.

Также 6 июня 2025 года на своей странице в разместил публикацию, содержащую заведомо ложные сведения о подрыве Каховской гидроэлектростанции. 5 мая 2025 г. подсудимый разместил публикацию, содержащую положительную оценку террористического акта – нападения на сотрудников полиции в г. Махачкале 5 мая 2025. Также ему в вину вменялись публикации, побуждающие к финансированию нужд вооруженных сил Украины, к убийству группы лиц, объединенных по признакам принадлежности к национальности «русский».

В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, сообщила пресс-служба суда