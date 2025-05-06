Выживший участник перестрелки в Махачкале признал вину

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Житель Дагестана, госпитализированный с места перестрелки в Махачкале, признал вину в нападении на полицейских. Ему предъявлено обвинение по четырем уголовным статьям.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая произошло нападение на наряд ДПС в Махачкале. Полицейские остановили машину для проверки документов и были обстреляны из автоматов. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и три мирных жителя, в том числе женщина и 17-летняя девушка. МВД заявляло, что оба нападавших убиты, однако сегодня Следком уточнил, что убит лишь один участник атаки, а второй ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии.

Госпитализированному местному жителю, которого следствие считает участником атаки, предъявлено обвинение по четырем уголовным статьям: 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и 226 УК РФ (хищение оружия), сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление СКР по Дагестану.

"В ходе допроса в качестве обвиняемого последний вину признал и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции", - говорится в публикации.

Статья 317 УК РФ предусматривает до пожизненного лишения свободы, остальные статьи УК РФ, по которым обвинен житель Дагестана, предусматривают также лишение свободы на меньшие сроки.

Напомним, по неофициальным данным, в нападении участвовали Ахмед Алимагомедов и Батал Магомедов, оба 2000 года рождения, сообщил 5 мая "Коммерсант". По словам источника издания, они уроженцы Дагестана, оба ранее не попадали в поле зрения спецслужб.

Нападение на силовиков в Махачкале стало по меньшей мере третьим за два месяца вооруженным инцидентом в Дагестане. С мая 2022 года в республике произошло семь аналогичных инцидентов: два зафиксировано в 2024 году, еще по одному - в мае 2023 года и в мае 2022-го.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2025 годы)".

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